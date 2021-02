Κρίστοφερ Πλάμερ: Οι 10 καλύτερες στιγμές του σπουδαίου ηθοποιού στο σινεμά

Μπορεί να μην βρίσκεται πλέον κοντά μας, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, όμως ο Κρίστοφερ Πλάμερ θα μας συντροφεύει για πάντα μέσα από τους ρόλους του και τις εξαιρετικές του ερμηνείες στο σινεμά.

Ο Πλάμερ γεννήθηκε στον Καναδά και ακολούθησε από μικρός τα πρώτα του βήματα στο θέατρο. Στο σινεμά έκανε το ντεμπούτο του το 1958 με τη ταινία «Ο πόθος της ράμπας» και ακολούθησαν ρόλοι σε σπουδαίες ταινίες, ενώ η καριέρα του διήρκεσε συνολικά 60 χρόνια.

Τη δεκαετία του ’70, πέρασε και από τη τηλεόραση με τη συμμετοχή στην εμβληματική σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», στο ρόλο του Ηρώδη Αντύπα, ενώ κατά τη δεκαετία του ’80 συμμετείχε στην επιτυχημένη σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας».

O Κρίστοφερ Πλάμερ έχει βραβευτεί με δυο Έμμυ, δύο Τόνυ, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA και ένα Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Η νίκη του στα Όσκαρ για την ταινία «Οι Πρωτάρηδες» σε ηλικία 82 ετών, τον κατέστησε τον γηραιότερο ηθοποιό που κέρδισε ποτέ το βραβείο –ρεκόρ που δεν έχει σπάσει ακόμα κανείς. Μάλιστα, το 2017 έλαβε την τελευταία του υποψηφιότητα για το βραβείο, με τον ρόλο του στη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Όλα τα λεφτά του κόσμου». Έτσι, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ, αυτό του γηραιότερου υποψηφίου για Όσκαρ ερμηνείας.

Εμείς τιμούμε την συνεισφορά του ηθοποιού στο σινεμά, επιλέγοντας τις 10 πιο σημαντικές ερμηνείες και ρόλους της μακροχρόνιας καριέρας του.

Η Μελωδία της Ευτυχίας, (Sound of Music, 1965)

Στον πιο διάσημο κινηματογραφικό του ρόλο, ο Πλάμερ υποδύεται τον χήρο αξιωματικό Βον Τραπ, που ερωτεύεται την γκουβερνάντα των επτά παιδιών του, την οποία ερμηνεύει η Τζούλι Άντριους. Το εμβληματικό μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ, απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1965 και έμεινε στην ιστορία για τα τραγούδια του.

Έρωτες Που Σβήνουν την Αυγή (Inside Daisy Clover, 1965)

Στην δραματική ταινία του Ρόμπερτ Μίλιγκαν, ο Πλάμερ συμπρωταγωνιστεί με τη Νάταλι Γουντ και τον πρωτοεμφανιζόμενο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ακολουθεί ένα αγοροκόριτσο που γίνεται ηθοποιός και τραγουδίστρια στο Χόλιγουντ.

Έγκλημα στον Τάμεση (Murder by Decree, 1979)

Σε αυτό το επιτυχημένο θρίλερ μυστηρίου, ο Πλάμερ υποδύεται τον Σέρλοκ Χολμς, πλάι στον Τζέιμς Μέισον, που ενσαρκώνει τον φίλο και βοηθό του ντετέκτιβ, Γουάτσον.

Ο Τελευταίος Σταθμός (The Last Station, 2009)

Σε αυτό το βιογραφικό δράμα υποδύεται τον Ρώσο συγγραφέα Λέων Τολστόι, πλάι στην Έλεν Μίρεν και τον Τζέιμς Μάκαβοϊ. Με αυτό το ρόλο έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ.

Οι Πρωτάρηδες (Beginners, 2010)

Ο καλύτερος ρόλος του στο σινεμά ήταν με διαφορά στην δραματική κωμωδία του Μάικ Μιλς, που του χάρισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού, που έγραψε ιστορία- ρεκόρ στον θεσμό. Εκεί υποδύεται έναν χήρο, που ανακαλύπτει ότι είναι ομοφυλόφιλος, όταν βρεθεί σε προχωρημένη ηλικία. Τον γιο του υποδύεται ο Γιούαν Μακγκρέγκορ.

Barrymore, 2011

Ο Πλάμερ μετέφερε τη βραβευμένη με Tόνι ερμηνεία του ηθοποιού Τζον Μπάριμορ στη μεγάλη οθόνη σε αυτήν την ταινία, η οποία γυρίστηκε στα θέατρα Elgin και Winter Garden στην πατρίδα του, το Τορόντο.

Το Κορίτσι με το Τατουάζ (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011)

Μια από τις καλύτερες ταινίες θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον Ντάνιελ Κρεγκ και τη Ρούνεϊ Μάρα. Εδώ ο Πλάμερ υποδύεται έναν συνταξιούχο μεγαλοβιομήχανο, που προσλαμβάνει έναν ερευνητή δημοσιογράφο για να εξιχνιάσει την εξαφάνιση της ανιψιάς του, η οποία αγνοείται εδώ και 40 χρόνια.

Όλα τα λεφτά του κόσμου (All the Money in the World, 2017)

Ο Πλάμερ ανέλαβε το ρόλο του δισεκατομμυριούχου Ζαν Πολ Γκετί, μετά την απόλυση και αντικατάσταση του Κέβιν Σπέισι, ο οποίος εγκατέλειψε το έργο αφού η παραγωγή είχε ήδη ξεκινήσει, μετά από κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του. Ο Πλάμερ κέρδισε την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, σπάζοντας το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου που έχει βρεθεί υποψήφιος ποτέ σε αυτή τη κατηγορία, καθώς ήταν 88 ετών.



The Man Who Invented Christmas, 2017

Σε αυτή τη κωμωδία υποδύεται τον φανταστικό χαρακτήρα του Σκρουτζ, απέναντι από τον συγγραφέα του διάσημου χριστουγεννιάτικου παραμυθιού του Τσαρλς Ντίκενς (Νταν Στίβενς).

Στα Μαχαίρια (Knives Out, 2019)

Ο τελευταίος ρόλος του στο σινεμά, ήταν αυτός του εκατομμυριούχου πατριάρχη μιας μεγάλης οικογένειας, στην ανατρεπτική ταινία μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον που έσπασε ταμεία. Πλάι του βρίσκονται οι: Ντάνιελ Κρεγκ, Άνα ντε Άρμας, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κρις Έβανς, Τόνι Κολέτ και Ντον Τζόνσον.