Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: 10 τραγούδια που αποδεικνύουν πως είναι το απόλυτο ποπ είδωλο των 00s

Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου το 1981 γεννήθηκε ο Τζάστιν Ράνταλ Τίμπερλεϊκ, o Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός αλλά και παραγωγός δίσκων στο Τενεσί.

H καριέρα του ως τραγουδιστής ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 με το αντρικό συγκρότημα NSYNC, ενώ αργότερα, το 2002, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Justified» ως σόλο καλλιτέχνης. Ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και από τότε και έπειτα οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη.

Με τον επόμενο δίσκο του «Future Sex/Love Sound» γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Τα τραγούδια του όπως το «SexyBack», «My Love», και «What Goes Around… Comes Around» έκαναν τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, τον πρώτο άντρα τραγουδιστή που κατάφερε να αποκτήσει έξι επιτυχίες στα Τop 20 Ηits των Η.Π.Α., μετά τον Μάικλ Τζάκσον. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ ξεπέρασαν τις πωλήσεις των 10 εκατομμυρίων αντιγράφων, ενώ αρκετά κομμάτια του έχουν αποσπάσει βραβεία Grammys – και όχι μόνο!

Από το 2008 έως το 2012, ο Τίμπερλεϊκ επικεντρώθηκε στην καριέρα του ως ηθοποιός, θέτοντας τη μουσική καριέρα του σε παύση, ενώ το 2013 επέστρεψε με το νέο του άλμπουμ «The 20/20 Experience – 2 of 2″, ξεκινώντας να εξερευνά ένα νέο μουσικό στυλ.

Ο Τίμπερλεϊκ είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, αφού έχει πουλήσει πάνω από 32 εκατομμύρια άλμπουμ και 56 εκατομμύρια singles παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια της σόλο καριέρας του. Έχει αποσπάσει αμέτρητα βραβεία, ενώ το περιοδικό Time τον έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2007 και το 2013!

1. Mirrors (2009)

Το τραγούδι πρωτοδημιουργήθηκε το 2009 και είναι εμπνευσμένο από τη σχέση του με την Τζέσικα Μπίελ και τον γάμο των παππούδων του. Έφτασε στην 2η θέση στο Billboard Hot 100, ενώ το συγκινητικό βιντεοκλίπ κυκλοφόρησε το 2013 σε σκηνοθεσία της Floria Sigismondi. Στα MTV Video Music Awards κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο της χρονιάς, ενώ είχε λάβει και μία υποψηφιότητα στα Grammys για την καλύτερη ποπ σόλο περφόρμανς.

2. CAN’T STOP THE FEELING! (2016)

Eίναι το πρώτο single για το soundtrack στην ταινία Trolls (2016), στην οποία ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έδωσε την φωνή του στον χαρακτήρα του Branch. To βιντεοκλίπ συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύρια προβολές και ο ίδιος εντυπωσίασε με την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού στην Eurovision το 2016.

3. Cry me a river (2013)

Για ένα από τα κορυφαία του τραγούδια του από το άλμπουμ «Justified (2002)», πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του κέρδισε και βραβείο Grammy για την καλύτερη αντρική ερμηνεία, ενώ το κομμάτι έφτασε στη νούμερο 1 θέση σε πολλές χώρες. Το βιντεοκλίπ κέρδισε δύο βραβεία MTV και αναδείχθηκε ως το καλύτερο βίντεο της χρονιάς.

4. What Goes Around…Comes Around (2007)

Το «What Goes Around … Comes Around» είναι η τρίτη συνεχόμενη νούμερο 1 επιτυχία από το άλμπουμ του «FutureSex / LoveSounds (2006)». Από πολλούς θεωρείται ως συνέχεια του «Cry me a river», ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει πως το τραγούδι πρόκειται για «προδοσία και συγχώρεση». Κέρδισε το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ποπ Ανδρική Ερμηνεία, ενώ το βιντεοκλίπ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα μουσικά βραβεία MTV το 2007.

5. 4 minutes ft Μαντόνα (2008)

Η συνεργασία του με τη Μαντόνα για δικό της άλμπουμ είχε ως αποτέλεσμα να φέρει στους δύο καλλιτέχνες τεράστια εμπορική επιτυχία. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ξεχώρισε στο τραγούδι, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ποπ Συνεργασία με φωνητικά. Σε πολλές χώρες ήταν το νούμερο 1 τραγούδι, μάλιστα, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Billboard Hot 100, ενώ έχει πουλήσει πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως!

6. SexyBack (2006)

Το «Sexyback» ανήκει στο άλμπουμ του «FutureSex / LoveSounds (2006)» και είναι ένα από τα single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έφτασε κατευθείαν στην νούμερο 1 θέση στο Billoard hot 100 και έμεινε στην κορυφή για πολλές εβδομάδες. Είναι ένα ακόμη βραβευμένο – από τα Grammy – τραγούδι για την «Καλύτερη Grammy Ηχογράφηση».

7. My Love (2006)

To «My Love» ηχογραφήθηκε επίσης για το άλμπουμ «FutureSex / LoveSounds (2006)» και χωρίς πολλά πολλά έφτασε και αυτό στην νούμερο 1 θέση στο US Billboard Hot 100. Το τραγούδι δεν θα μπορούσε να μην κερδίσει ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη Rap / Sung συνεργασία!

8. Like i love you (2002)

To «Like I love you» ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ως σόλο καλλιτέχνης στις 26 Αυγούστου το 2002. Το κομμάτι γνώρισε τεράστια επιτυχία, αφού o Τίμπερλεϊκ ήταν ήδη γνωστός με τους NSYNC και έφτασε στο νούμερο 11 στο US Billboard Hot 100!

9. Senorita (2002)

To «Senorita» ανήκει στο άλμπουμ «Justified (2002)» και το συνέγραψε μαζί με τον Pharrell Williams και τον Chad Hugo των The Neptunes. Κυκλοφόρησε ως το τέταρτο και τελευταίο single του άλμπουμ και έφτασε κατευθείαν στην κορυφή. Είναι μία ακόμη εμπορική του επιτυχία, που σχολιάστηκε θετικά από διάφορους κριτικούς της μουσικής, τόσο για τον ήχο όσο και για τους στίχους του.

10. Rock Your Body (2003)

Το γεγονός πως το κομμάτι προορίζονταν για τον Μάικλ Τζάκσον δεν είναι τυχαίο…Η ερμηνεία του «Rock Your Body» με τη Τζάνετ Τζάκσον πριν από 14 χρόνια όταν ανέβηκαν στη σκηνή έμεινε πραγματικά αξέχαστη. Ο groove και ο ψυχρός ήχος του τραγουδιού που περιέχει επιρροές από τον Τζάκσον και τον Στίβι Γουόντερ – σε συνδυασμό με τα τέλεια φωνητικά του Τίμπερλεϊκ – δημιουργούν ένα τραγούδι τέλειο για πάρτι!