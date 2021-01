Κρίστιαν Μπέιλ: Έξι απίστευτες κινηματογραφικές μεταμορφώσεις του ταλαντούχου ηθοποιού

Ο Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Charles Philip Bale) γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1974, στο Haverfordwest της Ουαλίας από Άγγλους γονείς. Η πρώτη του εμπειρία στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε σε ηλικία μόλις 13 ετών, με την ταινία «Η Αυτοκρατορία του Ήλιου» (1978), σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, στον ρόλο του Jamie Graham, ενός καλομαθημένου νεαρού αγοριού που ζει στην Σαγκάη με τους γονείς του και με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την κατάληψη της πόλης από τους Ιάπωνες, καταλήγει μόνος σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ρόλος που τον έκανε πασίγνωστο εν μια νυκτί.

Η καριέρα στη μεγάλη οθόνη

Από τότε έλαβε μέρος σε 45 κινηματογραφικές ταινίες. Μερικές από τις σημαντικότερες: «Velvet Goldmine» (1980, «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» (2001), «Ο Άγρυπνος» (2004), «Μπάτμαν: Η Αρχή» (2005), «The Prestige» (2006), «I’m not there» (2007), «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008), «The Fighter» (2010), «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» (2012), «Οδηγός Διαπλοκής» (2013), «Η έξοδος: Θεοί και Βασιλιάδες» (2014), «Βαλές Κούπα» (2015), «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» (2015), «Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία» (2018). Και έχει συνεργαστεί με αρκετούς σπουδαίους σκηνοθέτες όπως οι Terrence Malick, Ridley Scott, Christopher Nolan, David O Russell και Steven Spielberg. Η πιο πρόσφατη ερμηνεία του ήταν στην ταινία του James Mangold «Κόντρα σε Όλα» (2019).

Έχει κερδίσει 1 Όσκαρ (Β’ Ανδρικού Ρόλου, «The Fighter») και άλλες τρεις υποψηφιότητες.

Ένας κινηματογραφικός «χαμαιλέοντας»

Είναι γνωστός για την ερμηνεία πολύπλοκών και ψυχολογικά βασανισμένων χαρακτήρων, στους οποίους εμβαθύνει τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Έχει καταφέρει να προσδώσει μια «λάμψη», μια ένταση και μια υποβόσκουσα απειλή σε μια πλειάδα αξιομνημόνευτων ρόλων από τον Patrick Bateman του «American Psycho» έως τον Μπάτμαν στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν στον εμβληματικό υπερήρωα.

Επίσης, είναι γνωστός για τις πολλές φορές ακραίες και επικύνδυνες για την υγεία του μεταμορφώσεις, για την ανάγκη ενός κινηματογραφικού ρόλου, με κεντρικό χαρακτηριστικό τη συχνή και υπερβολική αυξομείωση βάρους, αλλάζοντας ριζικά τη σωματοδομή του και κερδίζοντας το παρατσούκλι του κινηματογραφικού «χαμαιλέοντα». Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι μεταμορφώσεις τον βοηθάνε στον υποκριτικό τομέα: «Είναι βοηθητικό να μην μοιάζεις με τον εαυτό σου».

Παρακάτω ακολουθούν οι 6 πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του:

1. «American Psycho» (2000)

Για τον ρόλο του κατά συρροήν δολοφόνου Patrick Bateman στην, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μπρέτ Ίστον Έλλις, ταινία της Mary Harron «American Psycho» ο Κρίστιαν Μπέιλ υπέστη την πρώτη του μεγάλη σωματική μεταμόρφωση για έναν ρόλο. Για να ενσαρκώσει τον τελειομανή και νάρκισσο Bateman ο ηθοποιός ασκούταν μεθοδικά και με επιμονή ώστε να αποκτήσει κοιλιακούς και ένα λιγνό – σφιχτοδεμένο σώμα, ακολουθώντας πρωτεϊνική διατροφή. Σύμφωνα με τον ίδιο «Ήταν το πιο περιοριστικό διατροφικό πρόγραμμα που είχα ακολουθήσει για μια ταινία μέχρι τότε».

2. «Άγρυπνος» (2004)

Για τον ρόλο του Trevor Reznik, ενός λιπόσαρκου χειριστή μηχανημάτων που υποφέρει από την αϋπνία και αρχίζει να αμφιβάλει για την ίδια του την ψυχική υγεία, ο Κρίστιαν Μπέιλ προέβη σε μια από τις πιο ακραίες και επικίνδυνες μεταμορφώσεις της καριέρας του, σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ του Brad Anderson. Ο Μπέιλ ξεκίνησε να χάνει βάρος τέσσερις μήνες πριν το ξεκίνημα των γυρισμάτων και κατάφερε να χάσει γύρω στα 27 με 29 κιλά, μέσα από μια καθημερινή διατροφή με νερό, ένα μήλο, μια κούπα καφέ και έναν μικρό τόνο*, σύμφωνα με τη βιογραφία «Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman» του Χάρρισον Σεούνγκ. Ο ηθοποιός

*Η συγκεκριμένη διατροφή ακολουθήθηκε καθαρά και μόνο για τις ανάγκες του ρόλου. Σε καμία περίπτωση μια τέτοια εξαντλητική δίαιτα δεν πρέπει να ακολουθηθεί καθώς μπορεί να έχει καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υγεία μας.

3. «Η Τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη» (2005, 2008 και 2012)

Για τον ρόλο του εμβληματικού υπερήρωα Μπάτμαν στην τριλογία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Κρίστιαν Μπέιλ υποχρεώθηκε τρεις φορές στην καριέρα του να αποκτήσει έναν ογκώδη και μυώδη σωματότυπο, ανάμεσα σε κινηματογραφικούς ρόλους οι οποίοι συχνά απαιτούσαν από τον ίδιο να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική σωματοδομή. Για την πρώτη ταινία είχε μόνο έξι μήνες από το τέλος των γυρισμάτων του «Άγρυπνου» για το πρώτο του δοκιμαστικό. Ξεκίνησε, λοιπόν, να ξανακερδίζει το χαμένο βάρος και όταν ήταν πλέον ασφαλές ξεκίνησε να γυμνάζεται ακολουθώντας μια δριμύτατη ρουτίνα. Στο τέλος έφτασε να βάλει 45 κιλά, τα περισσότερα μυϊκό ιστό, υποχρεώνοντας τον σκηνοθέτη να του ζητήσει να χάσει μερικά κιλά πριν την έναρξη των γυρισμάτων. Για τη δεύτερη ταινία της τριλογίας σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι ακολούθησε σοφότερες διατροφικές συνήθειες: «Έτρωγα μικρά και συχνά γεύματα, κάθε δύο με τρεις ώρες. Κάθε γεύμα ήταν ισορροπημένο».



4. «The Fighter» (2010)

Για μια ακόμη φορά ο Κρίστιαν Μπέιλ κλήθηκε να χάσει υπολογίσιμο σωματικό βάρος για έναν ρόλο, υποδυόμενος ένα υπαρκτό πρόσωπο, αυτό του πρώην τοξικοεξαρτημένου, πρώην μποξέρ και προπονητή του μποξ , Dicky Eklund, ρόλος ο οποίος του χάρισε το πρώτο του όσκαρ (Β΄Ανδρικού Ρόλου, 2011). Αυτή τη φορά ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση από αυτή του «Άγρυπνου», προσπαθώντας να χάσει κιλά, όντας μη επικεντρωμένος τόσο στα νούμερα της ζυγαριάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασίστηκε στο τρέξιμο για να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των κιλών του: «Μπορούσα να τρέχω με τις ώρες» δήλωνε, ενώ για τα υπόλοιπα βασίστηκε στην εξαιρετική ομάδα των make-up artists της ταινίας του David O. Russell. Για να μπει ακόμη περισσότερο στο πετσί του ρόλου ο Μπέιλ κατέγραψε συζητήσεις με τον αληθινό Dicky Eklund, κράτησε σημειώσεις ενώ ο πρώην μποξέρ τον ξενάγησε στα λημέρια του.

5. «Οδηγός Διαπλοκής» (2013 )

Για μια ακόμη ταινία του David O. Russell, τον «Οδηγό Διαπλοκής», ο Κρίστιαν Μπέιλ έπρεπε να προβεί σε μια ακόμη ριζική μεταμόρφωση. Για τον ρόλο του απατεώνα Irving Rosenfeld που αναγκάζεται να συνεργαστεί με το FBI, ο Ουαλός ηθοποιός έπρεπε να πάρει αρκετά κιλά, να αλλάξει εντελώς κόμμωση και να αφήσει μούσι, γινόμενος εντελώς αγνώριστος και κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για όσκαρ. Ο Μπέιλ πήρε περίπου 20 κιλά, με το σωματικό του βάρος να ξεπερνά τα 90 κιλά. Σύμφωνα με τον ίδιο έτρωγε ό,τι ήθελε για δύο μήνες: «Έτρωγα πολλά ντόνατ, τσίζμπεργκερ και ο,τιδήποτε μπορούσε να αρπάξει το χέρι μου», με συνέπεια να αποκτήσει μια τεράστια κοιλιά.

6. «Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία» (2018)

Η πιο πρόσφατη και πιο εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Κρίστιαν Μπέιλ, για τις ανάγκες ενός ρόλου, πραγματοποιήθηκε για την ταινία «Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία» του Adam McKay. Στο φιλμ ο Μπέιλ υποδύεται ένα ακόμη υπαρκτό πρόσωπο, τον Ντικ Τσέινι πρώην Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη θητεία του Τζόρτζ Μπούς του Νεότερου στον προεδρικό θώκο. Ένας πραγματικός άθλος, καθώς έπρεπε να υποδυθεί τον Τσέινι σε δύο διαφορετικές ηλικίες. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αυτή τη φορά συμβουλεύτηκε ειδικό για να πάρει γύρω στα 18 κιλά: «Δεν είναι ποτέ υγιές να βάλει κάποιος τόσα κιλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όμως το έκανα με τον πιο «υγιή» τρόπο». Επιπλέον, ξύρισε το κεφάλι του, αποχρωμάτισε τα φρύδια του, επικεντρωνόμενος ταυτόχρονα σε ειδικές ασκήσεις για να κάνει τον λαιμό του πιο παχύ. Αν και δεν μπόρεσε να συναντηθεί με τον Τσέινι αυτοπροσώπος, ωστόσο μελετούσε για ώρες αρχειακό υλικό με τον πρώην Αντιπρόεδρο.