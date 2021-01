Χιθ Λέτζερ: Ρόλοι ζωής που σημάδεψαν τον ηθοποιό

Λίγοι ηθοποιοί έχουν καταφέρει να λάμψουν τόσο όσο ο Χιθ Λέτζερ σε μόλις δέκα χρόνια πορείας. Όταν ο ηθοποιός έφυγε από την ζωή, σαν σήμερα πριν από δεκατρία χρόνια, σε ηλικία μόλις 28 ετών, άφησε πίσω του μία αξιοθαύμαστη «κληρονομιά», που άλλοι πασχίζουν χρόνια να χτίσουν.

Από τις πρώτες του εμφανίσεις την δεκαετία του ’90 μέχρι και την τελευταία του ταινία, «Ο φανταστικός κόσμος του Δρ. Παρνάσους», που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του το 2019, κάθε ρόλος του ήταν και μοναδικός.

Σήμερα θυμόμαστε τον ηθοποιό μέσα από μερικούς «ρόλους ζωής» που καθόρισαν την καριέρα του.

10 Things I Hate About You (1999)

Το «10 Things I Hate About You» είναι μία κομεντί που ακόμα και οι «εχθροί» του είδους παραδέχονται πως… δεν είναι και τόσο κακή. Σίγουρα ένας σημαντικός λόγος που μας αρέσει αυτή η ταινία είναι γιατί μας σύστησε τον Χίθ Λέτζερ (αλλά και τον Τζόσεφ Γκόρντον-Λέβιτ), ο οποίος Λέτζερ στην αγαπημένη μας και πιο αξέχαστη σκηνή της ταινίας τραγουδάει το «Can’t Take My Eyes Off You».

Ο φανταστικός κόσμος του Δρ. Παρνάσους (2009)

Αυτή η ταινία θα μείνει για πάντα στις συνειδήσεις μας ως η τελευταία ταινία, στην οποία απολαύσαμε τον Χιθ Λέτζερ. Καθώς ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσουν τα γυρίσματα της ταινίας, ο ρόλος του μοιράστηκε σε εκείνον, τον Τζόνι Ντεπ, τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζουντ Λο. Όπως συνηθίζει ο Τέρι Γκίλιαμ, αυτή η ταινία μπερδεύει και τους πιο προσεκτικούς, ενώ σίγουρα δεν είναι η πιο «προσιτή» ταινία, παρ’ όλ’ αυτά παραμένει ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε τρεις πολύ σημαντικούς άνδρες ηθοποιούς.

Candy (2006)

Το «Candy» είναι ίσως η πιο υποτιμημένη ταινία στην καριέρα του Χιθ Λέτζερ και είναι κρίμα, γιατί πρόκειται για μία από τις πιο καθηλωτικές του ερμηνείες. Ο Λέτζερ υποδύεται έναν ποιητή, εθισμένο στην ηρωίνη, που ερωτεύεται την Candy (Άμπι Κόρνις) και προσπαθεί να πολεμήσει τον εθισμό του. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια «εύπεπτη» ταινία, αξίζει όμως κανείς να τη δει μόνο και μόνο για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών.

Το μυστικό του Brokeback Mountain (2005)

Σε μία από τις πιο σημαντικές LGBTQ ταινίες του 21ου αιώνα, ο Χιθ Λέτζερ και ο Τζέικ Τζίλενχαλ υποδύονται δύο βοσκούς από μία συντηρητική πόλη των ΗΠΑ, οι οποίοι σχηματίζουν μία περίπλοκη σχέση και ερωτεύονται. Ο Λέτζερ δίνει μία τρυφερή και συγκινητική ερμηνεία, ενώ μία ιστορία που αποκάλυψε ο Τζίλενχαλ πέρσι, μας έκανε να τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με τον συμπρωταγωνιστή του, ο Χιθ Λέτζερ αρνήθηκε να εμφανιστεί στα Όσκαρ του 2007, καθώς την προηγούμενη χρονιά ο παρουσιαστής είχε κάνει ένα αστείο για τον ομοφυλοφιλικό έρωτα της ταινίας. Όταν ο Τζίλενχαλ του είπε ότι απλά αστειεύονταν, ο Λέτζερ απάντησε: «Όχι, δεν είναι αστείο αυτό, πρόκειται για αγάπη».

Ο Σκοτεινός Ιππότης (2008)

Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι υπόλοιπες κινηματογραφικές συμμετοχές του Χιθ Λέτζερ, ο ρόλος που τον στιγμάτισε είναι σίγουρα ο Τζόκερ στον «Σκοτεινό Ιππότη». Στα 28 του χρόνια και με μόλις 33 λεπτά συνολικού screen time στην ταινία κατάφερε να γίνει ο καλύτερος Τζόκερ όλων των εποχών (κάτι που έκανε τη δουλειά του επίσης συγκλονιστικού Χοακίν Φοίνιξ ιδιαίτερα δύσκολη), ενώ του χάρισε και το πρώτο του Όσκαρ, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατό του.