Σαντέ: 10 τραγούδια που καθιέρωσαν την πιο ερωτική ερμηνεύτρια των 80s

Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου το 1959, γεννήθηκε η Σαντέ, η Βρετανίδα τραγουδίστρια που από τη δεκαετία του ’80 μάς ταξιδεύει με τη μελωδική φωνή της σε υπέροχα, διαχρονικά κομμάτια.

Η Helen Folasade Adu έγινε γνωστή με το όνομα Σαντέ Αντού ή απλά Σαντέ. To ντεμπούτο της ως τραγουδίστρια το έκανε μαζί με τη μπάντα της, με το άλμπουμ «Diamond life» τη δεκαετία του ’80, ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Η μουσική της με soul και smooth jazz ήχους αλλά και οι ρομαντικοί της στίχοι την καθιέρωσαν ως τη μεγαλύτερη ερωτική τραγουδίστρια των ’80s.

Το δεύτερο της άλμπουμ με τίτλο Promise (1985) κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Billboard 200 και η ίδια έναν χρόνο αργότερα κέρδισε βραβείο Grammy για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη. Η Σαντέ δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τη δημοσιότητα, ενώ έβγαζε νέα τραγούδια όταν πραγματικά αισθανόταν έτοιμη να το κάνει. Μέσα σε δύο δεκαετίες κυλοφόρησε ακόμη τέσσερα άλμπουμ που έγιναν αμέσως επιτυχίες και απέσπασαν αρκετά βραβεία.

Σήμερα θυμόμαστε 10 από τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια της Σαντέ που άφησαν εποχή και αποδεικνύουν πως είναι η μεγαλύτερη ερωτική τραγουδίστρια όλων των εποχών.

1. Smooth Operator (1984)

Το «Smooth Operator» ήταν το τρίτο κομμάτι που κυκλοφόρησε από το πρώτο της άλμπουμ «Diamond Life» το 1984 και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα hit της παγκοσμίως. Το σαξόφωνο είναι αυτό που απογειώνει την ερωτική διάθεση και δημιουργεί έντονα συναισθήματα!

2. No ordinary love (1992)

Η Σαντέ εμφανίζεται ως γοργόνα στο βίντεο κλιπ αυτού του κομματιού, για το οποίο μαζί με τη μπάντα της απέσπασαν βραβείο Grammy!

3. The sweetest Taboo (1985)

Ένα ακόμη τραγούδι που ανεβάζει την ερωτική διάθεση από τη Σαντέ και τη μπάντα της. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα τραγούδια της, μάλιστα, ήταν και το πρώτο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ της «Promise», που έφτασε στο Top 5 στα charts του Billboard μέχρι τον Μάρτιο του 1986.

4. Your love is king (1984)

Αυτό το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στην 6η θέση των UK Singles Chart και ανήκει στο άλμπουμ «Diamond Life». Ένα από τα πρώτα τραγούδια της Σαντέ που σύστησε στο ευρύ κοινό την αισθησιακή φωνή της.

5. By Your Side (2000)

Το 2002 το τραγούδι αυτό βρέθηκε στη 48η θέση ως το καλύτερο τραγούδι που εξυμνεί την αγάπη όλων των εποχών από το VH1. Η Σαντέ μέσα από τους συγκινητικούς στίχους του τραγουδιού δηλώνει πως πάντα θα είναι στο πλευρό του αγαπημένου της…

6. Is it a crime (1986)

Η Σαντέ δηλώνει σε αυτό το τραγούδι πως είναι τόσο ερωτευμένη και αναρωτιέται αν είναι έγκλημα που αγαπά τόσο πολύ τον εραστή της. Είναι ένα ρομαντικό, χαλαρωτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single του άλμπουμ «Promise» (1986).

7. Cherish the day (1993)

Το τραγούδι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του άλμπουμ «Love Deluxe» (1992). Οι ρομαντικοί του στίχοι μας ταξιδεύουν και μας θυμίζουν τι είναι ο βαθύς έρωτας…

8. Hang on to your love (1984)

Σε αυτό το τραγούδι η Σαντέ μάς δίνει συμβουλές για το πώς μπορεί ο έρωτας να διατηρηθεί. Είναι από τα πρώτα τραγούδια της που έγιναν επιτυχία και κατέκτησε την αμερικάνικη αγορά.

9. Kiss of life (1993)

Ένα ακόμα αισθησιακό τραγούδι από τη Σαντέ και τη μπάντα της που φανερώνει πόσο όμορφος είναι ο έρωτας. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στα top 10 single στα Hot R&B / Hip-Hop του Billboard.

10. Soldier of love (2010)

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας η Σαντέ το 2010 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Soldier of love», το οποίο αποδείχθηκε μία ακόμη εμπορική της επιτυχία, που μάλιστα, κέρδισε και βραβείο Grammy!