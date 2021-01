ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 09/01, 20:00 «Art Week» στην ΕΡΤ2

H Λένα Αρώνη αυτήν την εβδομάδα συνομιλεί με έναν από τους πιο ακριβοθώρητους ηθοποιούς της τελευταίας περιόδου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκλειστικά στο ART WEEK. Aνοίγει για πρώτη φορά τον καινούριο του πολυχώρο CARTEL, φιλοξενεί τις κάμερες της εκπομπής και ξεδιπλώνει τη ζωή του.

Σάββατο 09/01, 21:00 «Στην υγειά μας ρε παιδιά» στο ΣΚΑΙ

Οι παρέες γράφουν ιστορία. Και όταν περνάνε καλά… γράφουν μουσική. Η μεγαλύτερη παρέα είναι στον ΣΚΑΪ. Με τα τραγούδια που μας ενώνουν. Τις μελωδίες που μας ταξιδεύουν. Τους στίχους που μπαίνουν στα χείλη όλων μας.

Σάββατο 09/01, 22:00 «Στα τραγούδια λέμε ναι!» στην ΕΡΤ1

Το σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Στα Τραγούδια Λέμε ΝΑΙ» είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη μας Κατερίνα Κούκα. Μαζί μας, οι υπέροχοι φίλοι και καλλιτεχνικοί συγγενείς της! Ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Λένα Αλκαίου, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Γιάννης Νικολάου, η Φαίη Μάτσου, ο Ανδρέας Λάφης και ο Γιώργος Χατζής, μαζί με την Κατερίνα, ανέλαβαν το τραγουδιστικό μέρος της βραδιάς. Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει από την εκπομπή η ηθοποιός Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία, ήρθε από την Αίγινα για να τιμήσει την κολλητή της!

Κυριακή 10/10, 20:00 «Συν γυναιξί» στην ΕΡΤ2

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην καμπάνια «»Is it racism?», η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ξένια Ντάνια μιλά μεταξύ άλλων για το πώς έχει βιώσει η ίδια ρατσιστικές συμπεριφορές, για το πώς είναι να είσαι μαύρη Ελληνίδα, αλλά και για την εκπροσώπηση μαύρων καλλιτεχνών στην βιομηχανία του θεάματος.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Σάββατο 09/01, 21:00 «Χτυποκάρδια Στο Θρανίο» στον ΑΝΤ1

Υπόθεση: Μια μαθήτρια γυμνασίου ερωτεύεται ένα γιατρό. Πηγαίνουν στην Πόλη για το γαμήλιο ταξίδι αλλά, όταν επιστρέφουν, εκείνη νοσταλγεί το σχολείο της και αποφασίζει να επιστρέψει στα θρανία χωρίς να το γνωρίζει ο σύζυγός της. Επειδή δυσκολεύεται με τα μαθήματα, τη βοηθάει ένας καθηγητής. Η συχνή απουσία της από το σπίτι εγείρει τις υποψίες του άνδρα της πως τον απατά. Όταν όμως ο σύζυγος καλείται ως κηδεμόνας της γυναίκας του στο σχολείο, καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σάββατο 09/01, 22:00 «Η Μαγεμένη» στον ALPHA

Υπόθεση: Μία σατανική βασίλισσα – την οποία ερμηνεύει μοναδικά η Σούζαν Σάραντον – εξορίζει την πανέμορφη πριγκίπισσα Ζιζέλ από τη μαγική γη της στην πολύβουη, γκρίζα πραγματικότητα του σύγχρονου Μανχάταν. Σοκαρισμένη από το παράξενο αυτό καινούριο της περιβάλλον που δεν είναι ακριβώς… ένας επίγειος παράδεισος, η Ζιζέλ περιφέρεται σαστισμένη στο χαοτικό κόσμο, αναζητώντας μαγεία και όνειρο… Αλλά όταν ερωτεύεται έναν γοητευτικό δικηγόρο – αν και, πίσω στην «πατρίδα» της είναι δοσμένη στον τέλειο πρίγκηπα του παραμυθιού- αρχίζει να αναρωτιέται: μπορεί άραγε η ρομαντική αύρα του παραμυθιού να επιβιώσει εκεί έξω, στον πραγματικό κόσμο;

Σάββατο 09/01, 22:50 «The Impossible» στο STAR

Υπόθεση: H Μαρία, ο Χένρι και τα τρία τους παιδιά ταξιδεύουν στην Ταϊλάνδη, για να απολαύσουν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους στη γαλήνη ενός τροπικού παραδείσου. Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου όμως, και καθώς όμως η οικογένεια ξεκουράζεται γύρω από την πισίνα, μια τρομακτική βοή ακούγεται από το κέντρο της γης, και μια τεράστια μάζα σκοτεινών νερών σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Κυριακή 10/01, 21:00 «Mamma Mia! Here We Go Again» στον ΑΝΤ1

Υπόθεση: Η Σόφι, έχοντας χάσει τη μητέρα της Ντόνα ένα χρόνο πριν, ετοιμάζεται να εγκαινιάσει το ξενοδοχείο της στο ελληνικό νησί Καλοκαίρι. Δίπλα της, όμως, βρίσκονται μόνο ο Σαμ, ο ένας από τους τρεις πατεράδες της, και η Ρόζι με την Τάνια, οι πιστές φίλες της Ντόνα.

Κυριακή 10/01, 21:00 «Για Ποιόν Χτυπάει Η Κουδούνα» στο STAR

Υπόθεση: Ένας ατσίδας υπάλληλος μιας υποδηματοποιίας, ο Κώστας, βγάζει το καταχρεωμένο αφεντικό του, Τόλη Λαμπιρίκο, από τη δεινή κατάσταση –στην οποία έχει περιέλθει–, με το κόλπο της εικονικής αυτοκτονίας. Συνεργοί του, η γυναίκα του Φλώρα και η κόρη του Αλίκη. Κλείνει τον Τόλη σε μια παράγκα του σπιτιού του, απ’ όπου εκείνος βγαίνει μόνο με το συνθηματικό χτύπημα μιας κουδούνας. Ο υποτιθέμενος θάνατός του γίνεται πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και οι πιστωτές σταματούν να τον πιέζουν, οι χρεώστες πληρώνουν και οι παραγγελίες πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Τελικά, η υποδηματοποιία Λαμπιρίκου σώζεται. Τα πράγματα περιπλέκονται, όμως, όταν ένας από τους προμηθευτές ζητεί να παντρευτεί τη χήρα Λαμπιρίκου, αλλά ο παμπόνηρος Κώστας «ανασταίνει» τον Τόλη και κερδίζει την Αλίκη, για χάρη της οποίας άλλωστε έκανε όσα έκανε.

Κυριακή 10/01, 21:10 «Toy Story» στον ALPHA

Υπόθεση: Ο Γούντυ, ένας πλαστικός καουμπόι-σερίφης, είναι ο αρχηγός των παιχνιδιών στο σπίτι του νεαρού Άντυ. Αυτόι όμως είναι σε κίνδυνο να αλλάξει όταν ο Άντυ παίρνει δώρο για τα γενέθλιά του έναν πλαστικό αστροναύτη, τον Μπαζ Λάιτγιαρ, ο οποίος δεν γνωρίζει πως είναι παιχνίδι και αυτοανακηρύσσεται αρχηγός των παιχνιδιών. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο αρχηγούς είναι μεγάλος και οδηγεί σε έναν τραγικό συμβάν που τους απομακρύνει από το σπίτι του Άντυ και θέτει όλα τα παιχνίδια σε κίνδυνο!

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 09/01, 22:00 «Οι 10 πιο Αμείλικτοι Δικτάτορες της Αρχαιότητας» στο COSMOTE TV HISTORY

Γενοκτονίες, φόνοι, πολιτική χειραγώγηση… Κάποιοι μονάρχες της αρχαιότητας δεν δίστασαν μπροστά σε τίποτα για να εξασφαλίσουν ότι το όνομά τους θα έμενε στην ιστορία. Ποιοι ήταν οι 10 πιο αμείλικτοι τύραννοι του αρχαίου κόσμου;

Κυριακή 10/01, 21:40 «Το Καταφύγιο του Πλατανιά: Μουσείο Β’ Παγκοσμίου» στο COSMOTE TV HISTORY

Μια ξενάγηση στο καταφύγιο του Πλατανιά στην Κρήτη, ενός δικτύου στοών κάτω από την εκκλησία Αγίου Δημητρίου, το οποίο δημιουργήθηκε κατ’ εντολή των Γερμανών από τους κατοίκους στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κυριακή 10/01, 23:15 «Μετρώντας τ’ άστρα – Η αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα» στο COSMOTE TV HISTORY

Μύθοι και ποίηση: Η αγωνία του ανθρώπου να ερμηνεύσει την καταγωγή του είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. Πώς οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δημιουργία του σύμπαντος και τι αποκαλύπτει αυτό για τον πολιτισμό τους;