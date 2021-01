Τα 10 πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ τέχνης στα social media για το 2020

Το 2020 ήταν η χρονιά της καραντίνας, των περιοριστικών μέτρων και των lockdown και ο κόσμος αναγκαστικά έμεινε σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, από ό,τι φάνηκε, η περίοδος αυτή του εγκλεισμού, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως δημιουργική, καθώς νέα πρότζεκτ τέχνης κυρίευσαν τα social media το 2020, μεταδίδοντας έμπνευση, ελπίδα και αισιοδοξία στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας!

Ακολουθούν λοιπόν 10 από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ τέχνης που έγιναν viral στα social media για το 2020.

1. «Safety Match» / Juan Delcan, Valentina Izaguirre

Το καλλιτεχνικό ζευγάρι Juan Delcan και Valentina Izaguirre αποτύπωσε άψογα την ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση, μέσα από ένα σύντομο βίντεο με αναμμένα σπίρτα.

2. «Concealed Spaces» / Jose Manuel Ballester

Ο Jose Manuel Ballester ξεκίνησε να αφαιρεί μορφές από ιστορικούς πίνακες το 2006. Το έργο του όμως έγινε ιδιαιτέρως δημοφιλές φέτος, καθώς οι άλλοτε συνωστισμένοι δημόσιοι χώροι άδειασαν και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο αναγκάστηκαν να παραμείνουν σπίτι.

3. Η τοιχογραφία με τον George Floyd /Xena Goldman, Cadex Herrera, Greta McClain,

Η δολοφονία του George Floyd, που πυροδότησε εκατοντάδες διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, ενέπνευσε street artists σε όλο τον κόσμο. Οι Xena Goldman, Cadex Herrera και Greta McClain ζωγράφισαν στον τοίχο ένα εμβληματικό πορτραίτο του George Floyd, κοντά στο σημείο όπου τον σκότωσαν οι αστυνομικοί. Η τοποθεσία έγινε σύντομα μνημείο, ενώ παρόμοιες τοιχογραφίες έκαναν την εμφάνισή τους και σε άλλα μέρη των ΗΠΑ.

4. «Stranger Fruit», Jon Henry

Εμπνευσμένο από το τραγούδι της Billie Holiday και αναφερόμενο στους θανάτους μαύρων ανδρών από την αστυνομία, οι πένθιμες φωτογραφίες του Jon Henry από τη σειρά «Stranger Fruit» απεικονίζουν μαύρες μητέρες με τους γιους τους, σε εικόνες αντίστοιχες με την Παναγία αγκαλιά με τον Χριστό στο γλυπτό Pietà.

5. Τέχνη στους δρόμους για το κίνημα Black Lives Matter

Οι δημοτικές κυβερνήσεις στις ΗΠΑ μετέτρεψαν τους δρόμους τους σε καμβά για να στηρίξουν το κίνημα του Black Lives Matter, καθιστώντας το έργο τους μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές τάσεις της χρονιάς. Ένας παρόμοιος «καμβάς» τοποθετήθηκε επίτηδες έξω από τον ουρανοξύστη «Trump Tower» στη Νέα Υόρκη.

6. «Wash Your Hands» / Sara Shakeel

Καθώς το πλύσιμο των χεριών έγινε εμμονή από τις πρώτες κιόλας μέρες της πανδημίας, η καλλιτέχνις Sara Shakeel πρόσθεσε λίγη…λάμψη στη διαδικασία αυτή, δημιουργώντας ένα ψηφιακό έργο τέχνης με μπόλικο γκλίτερ!

7. Παιδικά βιβλία για την πανδημία / Stefanie Trilling

Τον Μάρτιο, η Stefanie Trilling, μητέρα δύο παιδιών, άρχισε να εικονογραφεί διάσημα παιδικά βιβλία σε εκδοχές…καραντίνας. Ζωγράφισε συνολικά 114 βιβλία, που παρουσιάζουν το 2020 σε αγαπημένα κλασικά έργα, όπως το «Harold and the Purple Corona», «Where the Viruses Are», και «Cloudy With a Chance of Panic Hoarding».

8. «The Return of Nature», Timo Helgert

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Timo Helgert (@vacades)

Κατά τις πρώτες μέρες του εγκλεισμού, ο Timo Helgert προσέφερε με τις ψηφιακές του αναπαραστάσεις μια ευχάριστη διαφυγή από την πραγματικότητα, με τα αστικά του τοπία να κατακλύζονται από αγριολούλουδα, πεταλούδες και γρασίδι.

9. Μουσεία Τέχνης για Ζώα

© Filippo Lorenzin και Marianna Benetti

Ο έφορος Filippo Lorenzin και η καλλιτέχνις Marianna Benetti άγγιξαν τους λάτρεις της τέχνης που τους λείπουν τα αγαπημένα τους μουσεία Τέχνης, δημιουργώντας ένα μικροσκοπικό μουσείο για τα χαμστεράκια τους Pandoro and Tiramisu. Γρήγορα η τάση αυτή εξαπλώθηκε, με πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων να δημιουργούν τα δικά τους…μουσεία για τα ζωάκια τους.

10. The Getty Challenge

Μία από τις πιο ευχάριστες καλλιτεχνικές τάσεις στην καραντίνα ήταν η αναπαράσταση διάσημων πινάκων σε φωτογραφίες με μοντέλα απλούς ανθρώπους να ποζάρουν με καθημερινά αντικείμενα, συμμετέχοντας έτσι στο #GettyChallenge.

Πηγή: Artnet