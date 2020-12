«Παγωμένο Φεγγάρι»: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την τελευταία πανσέληνο του χρόνου

Είτε το αποκαλείτε «Παγωμένο Φεγγάρι», είτε «Πανσέληνο του Λύκου» είτε… «αποχαιρετιστήριο φεγγάρι», το σίγουρο είναι ότι το φεγγάρι που φώτισε τον ουρανό χθες το βράδυ, στις 30 Δεκεμβρίου, ήταν η τελευταία πανσέληνος για το 2020.

Έτσι, άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έστεψαν τα βλέμματα τους στον βραδινό ουρανό, ώστε να απολαύσουν την πανσέληνο και να αποχαιρετήσουν κατά κάποιον τρόπο τη δύσκολη αυτή χρονιά που μας πέρασε. Φυσικά, πολλοί ήταν εκείνοι που αποθανάτισαν το σημαντικό αυτό θέαμα και το αποτέλεσμα είναι μαγικό.

Λουιζιάνα, ΗΠΑ

Γιούτα, ΗΠΑ

Πρόβιντενς, ΗΠΑ

Such a beautiful alignment of the nearly full #ColdMoon with the top of the Superman Building this morning over Providence that I couldn’t help but make a composite image to capture the full range of detail. Don’t forget to check out the #FullMoon tonight! #ProvidenceRI pic.twitter.com/F3vQdwHIyZ — Mike Cohea (@MikeCohea) December 29, 2020

Καναδάς

Moon rise tonight!! I thought it was going to rise up closer to the towers but it’s good it didn’t because then I wouldn’t have got the balancing on the crane photo 😂 #yeg #fullmoon #canoncanada #sigmacanada pic.twitter.com/BgXzcnS0qR — Keith Moore (@kmoorephotos) December 30, 2020

Λος Άντζελες

Χαβάη

Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

Λανκασάιρ, Αγγλία