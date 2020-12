Οι Βρετανοί μουσικοί ανησυχούν για τις επιπτώσεις του Brexit στις περιοδείες

Ψήφισμα που καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ταξίδια χωρίς βίζα για τους Βρετανούς καλλιτέχνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit, έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2021, καθώς η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη συμφωνία στις 24 Δεκεμβρίου.

Εφόσον το ψήφισμα έχει ξεπεράσει τις 60.000 υπογραφές, το θέμα αυτό πρόκειται να τεθεί υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο.

Η συμφωνία που υπογράφηκε επιτρέπει σε πολλούς εργαζόμενους διαφόρων κλάδων να ταξιδεύουν από ή προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχουν βίζα, παραλείποντας ωστόσο τους καλλιτέχνες και συγκεκριμένα τους μουσικούς. Προκειμένου κάποιοι μουσικοί να κάνουν περιοδεία, ενδέχεται να πρέπει να εξασφαλίσουν βίζα για κάθε χώρα που επισκέπτονται. Αυτό, όπως είναι λογικό, θα επιβαρύνει οικονομικά τους μουσικούς και ίσως τους αποθαρρύνει να συνεχίσουν τις περιοδείες.

So many MPs namedrop bands and artists in order for them to seem relevant/ cool. We now need them to help us.

The UK music industry contributed £5.8bn to our economy in 2019.

– for that to continue, we need to be able to tour Europe.

Please signhttps://t.co/0Kj0fSmEH2

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 27, 2020