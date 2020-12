10…ολόφρεσκα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μάς βάζουν στο κλίμα των γιορτών

Οι γιορτές φέτος μοιάζουν να ήρθαν χωρίς να το καταλάβουμε. Τα λαμπάκια, τα δέντρα, τα δώρα, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες παρέα με μια ζεστή σοκολάτα ήρθαν όλα πολύ φυσικά προς το τέλος του 2020, ίσως και δεδομένου των μέτρων εγκλεισμού. Και τι καλύτερο μέσα σε όλα αυτά από μερικά…ολόφρεσκα χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να απογειώσουν τη γιορτινή μας διάθεση;

Τραγούδια χαράς και αγάπης, μας φτιάχνουν τη μέρα και μας ταξιδεύουν σε εποχές προ καραντίνας. Μας θυμίζουν παράλληλα τη διαχρονικότητα των χριστουγεννιάτικων στιγμών και μας δίνουν την ελπίδα πως θα τις ζήσουμε και φέτος! Ακολουθούν, λοιπόν, 10 νέες κυκλοφορίες από χριστουγεννιάτικα τραγούδια αγαπημένων καλλιτεχνών, που ανανέωσαν τις φετινές μας playlists!

1. «Cuddle Up, Cozy Down Christmas», των Dolly Parton και Michael Bublé

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο πρώτο μετά από 30 χρόνια άλμπουμ της Dolly Parton «A Holly Dolly Christmas», το οποίο εμπεριέχει συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως τους Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Jimmy Fallon και Willie Nelson.

2. «The Christmas Song», των Shawn Mendes και Camila Cabello

Ως μέρος του άλμπουμ του Mendes, «Wonder Deluxe», το κομμάτι αυτό δείχνει τη ζωή του ζευγαριού στο σπίτι με τον σκύλο τους. Το τραγούδι αξιοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό!

3. «I Need You Christmas», των Jonas Brothers

Το διάσημο συγκρότημα Jonas Brothers κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τους στίχους του τραγουδιού τους, με φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία και οικογενειακές στιγμές.

4. «Dynamite (Holiday remix)», των BTS

Το νέο single των BTS αποτελεί μέρος του άλμπουμ τους «BE» και έχει σπάσει κάθε ρεκόρ! Κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα και παίχτηκε από την μπάντα στο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους.

5. «It’s Not Christmas Till Somebody Cries», της Carly Rae Jepsen

Σύμφωνα με την Καναδή Carly Rae Jepsen, το τραγούδι έχει να κάνει με τις «προσδοκίες vs πραγματικότητα» όσον αφορά τις οικογενειακές γιορτές, με το απαραίτητο όμως…ανεβαστικό χριστουγεννιάτικο «περιτύλιγμα».

6. «My Gift», της Carrie Underwood

Πρόκειται για το πρώτο πλήρες γιορτινό άλμπουμ «My gift» της country τραγουδίστριας Carrie Underwood, το οποίο εμπεριέχει από πρωτότυπα έως και covers παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

7. «Under the Mistletoe», των Kelly Clarkson και Brett Eldredge

Η Kelly Clarkson κυκλοφόρησε ένα cover του «All I Want for Christmas is You» μαζί με το νέο της single «Under the Mistletoe», με τον country τραγουδιστή Brett Eldredge.

8. «Here this Christmas», της Gwen Stefani

To νέο single της Gwen Stefani, «Here this Christmas» εκφράζει την επιθυμία της τραγουδίστριας να είναι με τον σύντροφό της Blake Shelton στις φετινές γιορτές, αδιαφορώντας για τα δώρα.

9. «Holiday», του Lil Nas X

Το βίντεο κλιπ στο νέο τραγούδι του Lil Nas X, «Holiday» δείχνει τον τραγουδιστή ντυμένο σαν έναν φουτουριστικό Άγιο Βασίλη, να επιβλέπει την ομάδα του από ρομποτικά ξωτικά και ταράνδους.

10. «How Could This Be Christmas», της Mandy Moore

Μαζί με την απόδοση του «It’s the Most Wonderful Time of the Year», η Mandy Moore κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, που έγραψε μαζί με τον σύζυγό της Taylor Goldsmith.

Πηγή: Vogue