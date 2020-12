Ημέρες και ώρες online παραστάσεων:

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 18:00

Σε μια εποχή δύσκολη, κατά την οποία, προκειμένου να προστατευτούμε, είμαστε αναγκασμένοι να κρατούμε αποστάσεις από άτομα και πρακτικές που αγαπάμε, η Happy Productions φέρνει το Θέατρο στο σπίτι μας, με τα μέσα που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Προκειμένου να παραχθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα, το γύρισμα πραγματοποίησε επαγγελματικό συνεργείο με 5 κάμερες και 12 τεχνικούς, ενώ την τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, επιμελήθηκε η σκηνοθέτις της παράστασης και γνωστή για τις μεγάλες τηλεοπτικές της επιτυχίες Ρέινα Εσκενάζυ.

Έτσι, για τρεις παραστάσεις, το θεατρικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις πιο μεγάλες φετινές παραγωγές, αλλά συνάμα ένα έργο αστείο και τρυφερό, που ζεσταίνει την καρδιά και μας ταξιδεύει μακριά από την δύσκολη καθημερινότητα.

«Ξυπόλυτοι στο Πάρκο»

Του Νηλ Σάιμον, σε σκηνοθεσία Ρείνα Εσκενάζυ

Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Η Happy Productions ανεβάζει στον Νέο Ακάδημο, σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ, σε μια μεγάλη παραγωγή με all star cast, το βραβευμένο με Tony αριστούργημα «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» (Barefoot in the Park) του κυρίαρχου της κωμωδίας Νηλ Σάιμον, ίσως την πιο διάσημη και ανατρεπτική ρομαντική κωμωδία όλων των εποχών.

Το «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» παρουσιάστηκε στο Broadway για 1.530 παραστάσεις, έγινε μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και από τότε φιλοξενείται στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Παράλληλα καθιέρωσε τον Νηλ Σάιμον ως έναν από τους πιο δημοφιλείς θεατρικούς συγγραφείς όλων των εποχών, μια κωμική ιδιοφυΐα, χάριν στην έξυπνη γραφή του και την ικανότητά του να αναδεικνύει τους χαρακτήρες των ηρώων του.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου

Ο Πωλ (Αργύρης Αγγέλου), ένας συντηρητικός δικηγόρος, παντρεύεται την Κόρι (Βασιλική Τρουφάκου), μια ανέμελη κοπέλα. Η συγκατοίκησή τους όμως σε ένα σπίτι, το οποίο δεν πληροί την περιγραφή του συμβολαίου και ο διαφορετικός τρόπος που οι δυο τους αντιμετωπίζουν την ζωή, τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά αναπάντεχων, τρελών, κωμικών καταστάσεων.

Το σπίτι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνο που είχαν αρχικά δει, το δωμάτιο τους είναι μια «τρύπα», η τζαμαρία της οροφής μπάζει νερά, θέρμανση δεν υπάρχει και το κυριότερο …..ο κύριος Βελάσκο (Άρης Λεμπεσόπουλος) ένοικος της σοφίτας από πάνω, πρέπει να περνάει μέσα από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του!

Η μητέρα της Κόρι (Ελένη Κρίτα) που επισκέπτεται συχνά την κόρη της γκρινιάζει επίμονα, ο μυστηριώδης Κος Βελάσκο φλερτάρει ασύστολα, …. και το ζευγάρι φτάνει στα όριά του.

Ταυτότητα της παράστασης

Συγγραφέας: Νηλ Σάιμον

Σκηνοθεσία: Ρέινα Σ. Εσκενάζυ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου

Κοστούμια: Μάριος Καραβασίλης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική/Ενορχήστρωση: Σταμάτης Γιατράκος

Φωτογραφία: Gridfox (Δημήτρης Γκιολές)

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου

Γραφιστική Επεξεργασία: Gridfox (Στιβανάκης Γιάννης)

Hairstyle: Κέλλυ Καλογεροπούλου

Make up artist: Ελίνα Μαυράκη

Social Media Manager: Σπύρος Μάης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαϊα Παγώνα

Διανομή: Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ελένη Κρίτα, Jerome Kaluta

Διάρκεια online streaming: 1 ώρα και 40 λεπτά

Παραγωγή: Happy Productions Hellas