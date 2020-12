Star Trek for ever…Τότε δεν μας έλεγαν trekkies

Κανείς τότε, δεν μπορούσε να φανταστεί όμως πόσο μακριά θα έφτανε αυτή η ιστορία. Εμείς μπορούσαμε. Το ξέραμε – γιατί η αποστολή του Enterprise ήταν να φτάσει ως εκεί που δεν έφτασε ποτέ άνθρωπος (πού να φτάσουν σειρές!) ακόμη αν αρχικά ήταν μια αποστολή πέντε χρόνων όπως ακούγαμε τη φωνή του Captain Kirk να λέει στην αρχή κάθε επεισοδίου.

Στην πραγματικότητα, δεν θα είχαμε καθόλου Star Trek, αν δεν ήταν η Lucille Ball με την εταιρία παραγωγής της, μια από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες του Χόλυγουντ ήδη με την επιτυχημένη κωμική σειρά της I love Lucy. Όχι μόνο πίστεψε στο Star Trek αλλά και το στήριξε, έτσι όλοι εμείς οι φαν, we love Lucy very much.

Η Ιστορία…

To πρώτο, το original Star Trek δεν κράτησε για πολύ. Από το 1966 ως το 1969 προβλήθηκε στην Αμερικανική τηλεόραση και κόπηκε λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Τα υπόλοιπα όπως λένε, είναι Ιστορία. Ιστορία, επιστημονική φαντασία και κάποιου ανεξήγητου συστατικού που οι μελετητές αδυνατούν να εντοπίσουν.

Pop Culture Phenomenon!

Γιατί, το Star Trek εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας ποτέ. Γέννησε και άλλες σειρές –και συνεχίζει απτόητο. Και άλλες ταινίες- και συνεχίζει απτόητο.

Από τη δεκαετία του 60 που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο ως σήμερα, τώρα, την ώρα που μιλάμε.

Τα μάθατε τα νέα;

Την επόμενη star trek ταινία θα την υπογράφει ο Quentin Tarantino.

Αυτή ακριβώς τη στιγμή που διαβάζετε (είναι σίγουρο και απόλυτα λογικό) κάπου ακούγονται τα highly logical και long live and prosper του Mr. Spock και τα beam me up Scottie… που έχουν περάσει σε ταινίες, τραγούδια, σε φράσεις της καθημερινότητας, στα λεξικά, σαν το Star Trek να «διακτινίζεται» συνεχώς μπροστά μας.

Και ας μην αρχίσω να λέω για τα κινητά, τις οθόνες και την Zoom επικοινωνία μας. Θα πείτε: κι άλλες σειρές επιστημονικής φαντασίας τα είχαν. Ναι, αλλά, τι σας λέει το ότι οι περισσότεροι στις πρώτες γραμμές της τεχνολογίας δήλωναν trekkies!

Το Star Trek ήταν η «σύγκρουση» και η συνύπαρξη, η συνεργασία δύο κόσμων.

Ο λογικός, με την τετράγωνη, αναλυτική σκέψη του, που δεν παρασύρεται από το συναίσθημα, Mister Spock (Leonard Nimoy) από τον Πλανήτη Βούλκαν. Και ο πιο ανθρώπινος, παρορμητικός, ευαίσθητος και δυναμικός Captain Kirk (William Shatner).

Kαι αν η βασική αποστολή του ήταν να εξερευνήσει μακρινούς κόσμους, από επεισόδιο σε επεισόδιο, αποκαλυπτόταν σαν ένα όχημα για εκείνο το ελεύθερο πνεύμα της δεκαετίας του 60.

Με τους ανοιχτούς ορίζοντές του σε ένα καλύτερο μέλλον, σε έναν πιο δίκαιο κόσμο, που θα είχε θέση για όλους. Το Enterprise ταξίδευε στους γαλαξίες με φιλικές διαθέσεις για να γνωρίσει διαφορετικούς πολιτισμούς. Ήταν έτοιμο (και γινόταν συχνά) να διακινδυνεύσει για να βοηθήσει ξένους που απειλούνταν, να προσφέρει αλληλεγγύη και βοήθεια, ακόμη και αν ζημιωνόταν το ίδιο και κινδύνευε να τσακιστεί στις δύνες του σύμπαντος. Χαμός στη γέφυρα – Κράτα γερά Σούλου!. Πολλές φορές φιλοξενούσε στο διαστημόπλοιο πλάσματα από άλλους πλανήτες και το πλήρωμά του είχε κόσμο από διαφορετικές χώρες, φυλές και γαλαξίες.

Τα δημοκρατικά μηνύματα του Star Trek

Ένα επεισόδιο που έγραψε τηλεοπτική ιστορία ήταν και εκείνο με το φιλί του Captain Kirk και της Uhura (η Αφροαμερικανή Nishelle Nickols από τα πιο δημοφιλή μέλη του πληρώματος του Enterprise) -το πρώτο διαφυλετικό φιλί στην Aμερικανική τηλεόραση. Ήταν τα 60s, με τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να εμπνέει και να δολοφονείται.

Το Star Trek περνούσε τα δημοκρατικά μηνύματά του, την ανάγκη για ισότητα και για δικαιοσύνη μέσα από τα σενάρια και τους διαλόγους του. Όπως και την αισιοδοξία της εποχής (ο άνθρωπος πήγαινε στο φεγγάρι) και το όραμά του για μια καλύτερη Γη.

Πολύ περισσότερο μάλιστα από τις άλλες σειρές που ακολούθησαν το χιούμορ της ορίτζιναλ σειράς ήταν ένα ακόμη δυνατό της, διακριτικό στοιχείο. Χιούμορ που έβγαινε από τους χαρακτήρες, έξυπνα στις καλογραμμένες ατάκες τους. Και που χρόνια μετά, οι Trekkers συνεχίζουν να τιμούν.

Άλλωστε, καμία σειρά, όσο το Star Trek δεν ‘ζει’ τόσο πολύ μέσα στην ποπ κουλτούρα και στις ασταμάτητες αναφορές της σε αυτό.

Ανάμεσα στους Star Trek πιστούς, «πρωταθλητής» στις αναφορές, η σειρά Big Bang Theory χωρίς αμφιβολία, με τις εμμονές του Sheldon με τον Spock και όχι μόνο.

Ένα από τα αγαπημένα μου Star Trek tributes ανήκει σε μια άλλη κορυφαία – θρυλική σειρά, το Breaking Bad που μας έστειλε σε άλλους πλανήτες τηλεοπτικής δημιουργίας ανεβάζοντας τον πήχη στα ύψη για ό,τι άλλο θα ακολουθούσε. Η Star Trek σκηνή είναι αυτή:

To Star Trek σύμπαν

Ταινίες, σειρές, σειρές που γέννησαν άλλες σειρές προέκυψαν στην πορεία. Όχι όλα πετυχημένα, αλλά με την δική τους θέση στο Star Trek σύμπαν.

To Star Trek του JJ Abrams το 2009 έδωσε ένα μεγάλο φιλί στη σειρά και ένα γενναίο reboot στο franchise, ξαναφέρνοντας στο σινεμά και φαν που οι προηγούμενες ταινίες είχαν κουράσει. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Star Trek του Abrams, ήταν οι δυο πρωταγωνιστές του (θα έλεγα τρεις), οι πολύ καλοί στους ρόλους τους Chris Pine ως Captain Kirk, Zachary Quinton Spock, Karl Urban ως Dr.McCoy. Ο θρύλος συνεχίζεται.

Kαι όπως με κάθε ευκαιρία, κάθε trekkie- ή trekker ή όπως θέλετε- θα έκανε, ας ξαναπούμε και αυτά:

Ότι δεν έχουμε σχέση με το Star Wars. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζουν τα διαστημικά παραμύθια. Ούτε τα φωτόσπαθα. Με τον Indiana Jones, δεν έχουμε πρόβλημα, είμαστε μια χαρά.

Πάνω στην ώρα! Η COSMOTE TV κάνει το δικό της, μεγάλο αφιέρωμα.

Kάθε μεσημέρι στις 12.00, το COSMOTE Series HD θα προβάλει την θρυλική σειρά «Star Trek: The Original Series» με την υπογραφή του Τζιν Ροντένμπερρι, που προβλήθηκε στην αμερικανική τηλεόραση από το 1966 έως το 1969.

Κάθε Τρίτη για όλο τον Δεκέμβριο τo Cosmote Cinema 2HD θα φιλοξενήσει star trek τανίες ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά παραγωγής τους.

Αναλυτικά οι ταινίες που θα προβληθούν:

