For One Knight Only: Τζούντι Ντεντς, Ίαν ΜακΚέλεν και Μάγκι Σμιθ σε online συζήτηση για την ενίσχυση του θεάτρου

Το Lockdown Theatre και η φιλανθρωπική οργάνωση Acting for Others παρουσιάζει μία διαδικτυακή συζήτηση, με τίτλο «For One Knight Only», την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, από τις 21.00 έως τις 22.00 (ώρα Ελλάδας). Ο Κένεθ Μπράνα συντονίζει τη διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα σε μεγάλα αστέρια της υποκριτικής, όπως ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Ντέρεκ Τζάκομπι, η Τζούντι Ντεντς και η Μάγκι Σμιθ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ το εισιτήριο είναι 45 λίρες. Το εισιτήριο πρέπει να κλείσει κανείς το αργότερο μία ώρα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των άπορων ηθοποιών.

Το Lockdown Theatre προσφέρει κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, ώστε να ξεκινήσει δυναμικά η εορταστική περίοδος. Αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση υπόσχεται να ξετρελάνει τους θεατρόφιλους όλου του κόσμου. Τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πάντα αποκαλυπτικές και οικείες, προς έκπληξη των ακροατών. Είναι μια σπάνια απόλαυση να περνάει κανείς χρόνο με θρύλους της σκηνής και της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Lockdown Theatre.

Λίγα λόγια για τον Κένεθ Μπράνα

Ο Κένεθ Μπράνα είναι επιτυχημένος ηθοποιός, παραγωγός, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έχει λάβει υποψηφιότητες για 4 βραβεία Όσκαρ και 4 Χρυσές Σφαίρες. Έχει κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου (BAFTA) το 2010 για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά «Wallander». Εμβληματικές ταινίες του είναι: «Murder on the Orient Express», «Mary Shelley’s Frankenstein» και «Dunkirk». Κάποιες τηλεοπτικές σειρές, στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι: «Wallander», «Shackleton» και «Conspiracy». Το 2001, σκηνοθέτησε τη θεατρική παράσταση «The Play What I Wrote» στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2003 στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, το 2003, πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση του David Mamet «Edmund», παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας.

Λίγα λόγια για την Τζούντι Ντεντς

Η Τζούντι Ντεντς είναι διάσημη ηθοποιός που έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Shakespeare in Love» και 2 Χρυσές Σφαίρες. Έχει λάβει άλλες 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι: «Notes on a Scandal», «The Best Exotic Marigold Hotel» και «Chocolat». Ακόμη, έχει συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές «Cranford», «Angelina Ballerina» και «As Time Goes By», όπου ερμήνευσε την Jean Hardcastle σε 67 επεισόδια για πάνω από 13 χρόνια. Η καριέρα της στο θέατρο μετράει πάνω από 63 χρόνια. Πρόσφατα, ενσάρκωσε την Paulina στη θεατρική παράσταση «The Winter’s Tale» στο Garrick Theatre το 2015, ενώ οι ερμηνείες της στις παραστάσεις «A Midsummer Night’s Dream» στο Rose Theatre, «Filumena» στο West End’s Piccadilly Theatre και «The Seagull» στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ήταν πολύ επιτυχημένες.

Λίγα λόγια για τον Ντέρεκ Τζάκομπι

Ο ηθοποιός Ντέρεκ Τζάκομπι έχει κερδίσει ένα βραβείο BAFTA και έχει λάβει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Η καριέρα του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο έχει διαρκέσει πάνω από 60 χρόνια. Έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Gladiator», «Gosford Park», «Last Tango in Halifax» και «Dead Again» και στις τηλεοπτικές σειρές «I, Claudius» (βραβείο BAFTA), «Doctor Who», «Inside Number 9» και «The Crown». Στο θέατρο έκανε το ντεμπούτο του το 1986 στην παράσταση του Hugh Whitemore «Breaking the Code», ενσαρκώνοντας τον Alan Turing. Έχει κερδίσει 2 φορές το βραβείο Laurence Olivier για την ερμηνεία του στο «Cyrano de Bergerac» και για την ερμηνεία του ως Malvolio στη «Δωδέκατη Νύχτα» στο Wyndham’s Theatre. Επίσης, έχει κερδίσει ένα βραβείο Tony για την ερμηνεία του στην παράσταση «Much Ado About Nothing» και ένα βραβείο Primetime Emmy για το «The Tenth Man».

Λίγα λόγια για τη Μάγκι Σμιθ

Η βραβευμένη με Όσκαρ Μάγκι Σμιθ, μια πολυτάλαντη ηθοποιός, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Gosford Park», «The Best Exotic Marigold Hotel» και στη σειρά ταινιών «Harry Potter». Οι τηλεοπτικές της δουλειές περιλαμβάνουν τις σειρές «Downton Abbey», «David Copperfield» και «Talking Heads». Κατά τη διάρκεια της θεατρικής της καριέρας, έχει εμφανιστεί σε πάνω από 78 παραγωγές. Κάποιες από αυτές είναι: «The Lady in the Van» στο Queen’s Theatre, «Lettice and Lovage» στο Globe Theatre και «Private Lives» στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης. Το 1970 κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Prime of Miss Jean Brodie» και το 1979 το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «California Suite». Έχει λάβει υποψηφιότητες για 4 ακόμη βραβεία Όσκαρ, ενώ έχει κερδίσει 3 Χρυσές Σφαίρες, 4 βραβεία Primetime Emmy and 7 βραβεία BAFTA.

Λίγα λόγια για τον Ίαν ΜακΚέλεν

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Ίαν Μακκέλεν είναι ταλαντούχος ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής. Έχει συμμετάσχει στις ταινίες «The Golden Compass», «X-Men», «The Lord of the Rings» και «Cats». Στην τηλεόραση έχει παίξει τον εαυτό του στις σειρές «Extras» και «The Simpsons». Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στις σειρές «Doctor Who», «Rasputin: Dark Servant of Destiny» (Χρυσή Σφαίρα) και «The Prisoner». Το 1999, έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Gods and Monsters». Έχει λάβει μία ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ, 5 βραβεία Primetime Emmy και 4 βραβεία BAFTA.

Πηγή: eventbrite.co.uk