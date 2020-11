Σκάρλετ Γιόχανσον: 10 εκπληκτικές ερμηνείες της που έχουν υποτιμηθεί

Η Σκάρλετ Γιόχανσον ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα πολύ νωρίς. Στην ηλικία των 10 ετών έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του 1994, «Ζητούνται γονείς». Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πλήθος ταινιών. Έγινε ευρέως γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες «Ο Γητευτής των Αλόγων» και «Φαντάσματα Εφηβείας». Έχει κερδίσει ένα βραβείο Tony και ένα βραβείο από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου (BAFTA), ενώ έχει λάβει υποψηφιότητες για δύο βραβεία Όσκαρ και 5 Χρυσές Σφαίρες. Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός από το 2018.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που το κοινό έχει υποτιμήσει το υποκριτικό ταλέντο της, λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης. Με αφορμή, λοιπόν, τα 36α γενέθλια της αγαπημένου ηθοποιού, συγκεντρώνουμε 10 ρόλους της που η ίδια ερμήνευσε εκπληκτικά, αλλά δεν κέρδισε την αναγνώριση που της άξιζε από το κοινό.

1. Charlotte στο Lost in Translation (2003)

Ο ρόλος της Γιόχανσον στην κωμική – δραματική ταινία «Χαμένοι στη Μετάφραση» (Lost in Translation), της Σοφία Κόπολα, της χάρισε το πρώτο βραβείο BAFTA. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν μεσήλικα ηθοποιό, τον Μπομπ (Μπιλ Μάρεϊ) και μια νεαρή κοπέλα που αποφοίτησε πρόσφατα από τον πανεπιστήμιο, την Σαρλότ (Σκάρλετ Γιόχανσον). Βρίσκονται για διαφορετικούς λόγους στην Ιαπωνία και μεταξύ τους αναπτύσσεται συμπάθεια μετά από μια τυχαία συνάντηση σε ένα ξενοδοχείο του Τόκιο. Αν ο θεατής «ξεπεράσει» την εικόνα της Σκάρλετ, αμέσως συγκινείται από την ερμηνεία της.

2. Griet στο Girl with a Pearl Earring (2003)

Η ηθοποιός ερμήνευσε την υπηρέτρια του Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ, στη δραματική ταινία «Το Κορίτσι Με Το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» (Girl with a Pearl Earring). Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ταινία εποχής, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tracy Chevalier. Η συγκλονιστική ερμηνεία της Γιόχανσον είναι ένας από τους λόγους που αξίζει να δείτε αυτήν την ταινία. Η ηθοποιός έλαβε μία ακόμη υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA και μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

3. Nola Rice στο Match Point (2005)

Για την ερμηνεία της στο βρετανικό ψυχολογικό θρίλερ «Match Point», η Γιόχανσον έλαβε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ως Nola Rice, συνάπτει παράνομη σχέση με τον σύζυγο της αδελφής του αρραβωνιαστικού της. Λόγω της φύσης του ρόλου, πολλοί στέκονται στην εμφάνιση της ηθοποιού και όχι στην ερμηνεία της, η οποία εντείνει την αγωνιώδη ατμόσφαιρα της ταινίας.

4. Olivia Wenscombe στο The Prestige (2006)

Στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Prestige», η ηθοποιός υποδύεται τη βοηθό του μάγου Robert «The Great Danton» Angier και μετέπειτα ερωμένη του χειρότερου εχθρού του. Παρά την υπέροχη ερμηνεία της, το κοινό μπορεί να υποτιμάει την ηθοποιό, λόγω της φύσης του ρόλου της.

5. Kay Lake στο The Black Dahlia (2006)

Η Γιόχανσον είχε τον κλισέ ρόλο της γυναίκας ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, στο θρίλερ «Η Μαύρη Ντάλια» (The Black Dahlia), με αποτέλεσμα οι θεατές να την παρατηρούν μόνο για την ωραία της εμφάνιση. Η ταινία δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που δεν θυμούνται τη συμμετοχή της ηθοποιού σε αυτήν την ταινία, παρά την υποκριτική της ικανότητα.

6. Mary Boleyn στο The Other Boleyn Girl (2008)

Ο ρόλος της Γιόχανσον ως ερωμένη του βασιλιά Ερρίκου του 8ου, στο ρομαντικό δράμα εποχής «Η Άλλη Ερωμένη του Βασιλιά» (The Other Boleyn Girl), μάλλον δεν αναγνωρίζεται από το κοινό ως ένας σπουδαίος ρόλος της καριέρας της. Η ηθοποιός φαίνεται να έκανε περισσότερη εντύπωση για το σεξαπίλ της. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εδώ, η Σκάρλετ Γιόχανσον αναδεικνύει το υποκριτικό της ταλέντο.

7. Cristina στο Vicky Cristina Barcelona (2008)

Μαζί με τους Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ, η Γιόχανσον πρωταγωνιστεί ως Cristina, στη ρομαντική κομεντί «Vicky Cristina Barcelona». Παρά την καλή ερμηνεία της, η ηθοποιός δεν έχει κερδίσει μεγάλη αναγνώριση για αυτήν την ταινία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Νοέμβριος στο Cinobo: Βραβευμένες ταινίες και αφιέρωμα στην άλλη πλευρά του τρόμου

8. Anna στο He’s Just Not That Into You (2009)

Στη ρομαντική κομεντί «Απλώς δεν σε γουστάρει» (He’s Just Not That Into You) η Γιόχανσον συμπρωταγωνιστεί με μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ. Η ταινία αφηγείται παράλληλες ερωτικές ιστορίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Και εδώ είναι εύκολο να προσπεράσει κανείς την ερμηνεία της ηθοποιού, δίνοντας περισσότερη σημασία στην εμφάνισή της.

9. Natasha Romanoff / Black Widow στο Iron Man 2 (2010)

Στην ταινία με υπερήρωες «Iron Man 2» η Γιόχανσον ερμήνευσε τη Μαύρη Χήρα. Συνέχισε να παίζει τον ρόλο στη σειρά ταινιών «Avengers» και στη σειρά ταινιών «Captain America». Παίζοντας τον ρόλο μιας γυναίκας υπερήρωα, η ηθοποιός έχει δεχτεί αρκετές σεξιστικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Χαρακτηριστική ήταν μια ερώτηση δημοσιογράφου σε πάνελ ηθοποιών για την πρώτη ταινία «Avengers». Η δημοσιογράφος ρώτησε την ηθοποιό τι έκανε για να μείνει σε φόρμα για τον ρόλο, με αποτέλεσμα η Γιόχανσον να εκνευριστεί και να ειρωνευτεί τη δημοσιογράφο.

10. Lucy Miller στο «Lucy» (2014)

Η Γιόχανσον στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Lucy» ερμήνευσε τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολλοί θεατές αντί να εστιάζουν στην καταπληκτική ερμηνεία της ηθοποιού και την πλοκή της ταινίας, έδιναν περισσότερη προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση της Γιόχανσον. Η ταινία έλαβε κυρίως θετικές κριτικές.