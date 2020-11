JRR Tolkien: Το 2021 θα κυκλοφορήσει η άγνωστη συλλογή ιστοριών του για τη Μέση-Γη

Μια ανέκδοτη έως σήμερα συλλογή ιστοριών του συγγραφέα της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», JRR Tolkien, η οποία εξερευνά την Μέση – Γη, πρόκειται να εκδοθεί τον Ιούνιο του 2021, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Harper Collins, σύμφωνα με τον Guardian.

Λίγα λόγια για το επερχόμενο βιβλίο

Η νέα συλλογή, η οποία τιτλοφορείται ως «The Nature of Middle-earth» και η οποία εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Tolkien, πραγματεύεται μια ποικιλία ζητημάτων, όπως την μετεμψύχωση των ξωτικών, και θα μας ταξιδέψει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του εκδοτικού οίκου, στο φανταστικό σύμπαν του «Σιλμαρίλλιον», των «Ατέλειωτων Ιστοριών» και του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Είναι γνωστόν της πάσης ότι ο J.R.R. Tolkien δημοσίευσε την πρώτη ιστορία της Μέσης-Γης, «Χόμπιτ», το 1937 και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» την περίοδο 1954-1955. Οι περισσότεροι, όμως, δεν γνωρίζουν ότι συνέχιζε να γράφει για τη Μέση-Γη στις δεκαετίες που ακολούθησαν, έως και τον θάνατό του το 1973» δήλωσε ο Chris Smith από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί ανέκδοτο υλικό του Tolkien.

Είχαν προηγηθεί τα «The Children of Húrin», «Beren and Lúthien» και «The Fall of Gondolin».

«Για τον JRR Tolkien η Μέση-Γη υπήρξε κομμάτι ενός ολόκληρου κόσμου διαθέσιμου προς εξερεύνηση» συμπλήρωσε ο Smith» και οι ιστορίες του «The Nature of Middle-earth» αποκαλύπτουν το ταξίδι που πραγματοποίησε ο συγγραφέας σε μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τις μοναδικές του δημιουργίες».

Η Μέση-Γη «ζωντανεύει» ξανά

Η νέα αυτή συλλογή θα εξερευνήσει ένα εύρος θεματικών φαντασίας, συμπεριλαμβανομένης της αθανασίας και της μετεμψύχωσης των ξωτικών, καθώς και της γεωγραφίας των τοποθεσιών, όπου εξελίχθηκαν μερικές από τις συναρπαστικότερες και πιο ξακουστές ιστορίες επικής φαντασίας του Tolkien.

Για τον Smith πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό, ο οποίος «θα προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να κοιτάξει πάνω από τον ώμο του Καθηγητή Tolkien τη στιγμή της ανακάλυψης: Με κάθε σελίδα η Μέση-Γη, για μια ακόμη φορά, αποκτά ζωή».

Επιμελητής της νέας έκδοσης θα είναι ο Carl F Hostetter, ειδικός στον Tolkien και επικεφαλής της «Elvish Linguistic Fellowship», ο οποίος προηγουμένως είχε δουλέψει με τον μικρότερο γιο του συγγραφέα, Christopher.

*Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο στις 24 Ιουνίου 2021.