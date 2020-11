Την Πέμπτη, ο οίκος YSL Beauty ανακοίνωσε την παγκόσμια παρουσίαση του προγράμματος «Abuse Is Not Love», η οποία έχει ως στόχο την εξάλειψη της βίας από ερωτικούς συντρόφους, μέσα από συνεργασία με τρεις ΜΚΟ, την It’s On Us (ΗΠΑ), την Women’s Aid (Ηνωμένο Βασίλειο) και την En Avant Toute(s) (Γαλλία).

Η Βία από Ερωτικό Σύντροφο (Intimate Partner Violence (IPV)) αποτελεί μία από τις πιο κοινές μορφές βίας κατά των γυναικών και περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική, οικονομική και συναισθηματική βία, καθώς και τοξικές συμπεριφορές από έναν ερωτικό σύντροφο. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από 600 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε χώρες, όπου η βία αυτή δεν αναγνωρίζεται ως έγκλημα.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο οίκος YSL Beauty θα χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Και όχι μόνο αυτό, αφού τις δράσεις του YSL Beauty θα συνοδεύει μία καμπάνια για την διευκρίνιση των 9 «red flags» μιας κακοποιητικής σχέσης, εφόσον σύμφωνα με την συνέντευξη Τύπου του brand οι συνθήκες για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας φέτος είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των lockdown.

Τα 9 Προειδοποιητικά Σημάδια – Η Καμπάνια

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φιλμ μικρού μήκους που έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τα σημάδια μίας κακοποιητικής σχέσης, τα λεγόμενα «red flags».

Τα 9 αυτά σημάδια είναι τα εξής:

Να σε αγνοεί τις ημέρες που είναι θυμωμένος Εκβιασμός, αν αρνηθείς να κάνεις κάτι Εξευτελισμός – Να σε ταπεινώνει Χειραγώγηση, για να σε αναγκάσει να κάνεις ή να πεις κάτι Ζήλια Να ελέγχει πού πας και πώς είσαι ντυμένη Παρέμβαση – Να ελέγχει το κινητό σου ή να παρακολουθεί την τοποθεσία σου Απομόνωση – Να σε αποκλείει από φίλους και συγγενείς Εκφοβισμός – Να σε αποκαλεί «τρελή» και να σου προκαλεί φόβο

Το μήνυμα της καμπάνιας

Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα της καμπάνιας; Ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική, και μια υγιής σχέση δεν είναι έτσι. Με λίγα λόγια, «η κακοποίηση δεν είναι αγάπη». Με αυτό το βίντεο, λοιπόν, ο καθένας μπορεί να διακρίνει τα «σημάδια» που δείχνουν ότι ο σύντροφός του έχει τοξική, κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτή η αμεσότητα ήταν ένας από τους στόχους της καμπάνιας, να μπορεί κανείς να δει εύκολα τα μοτίβα της σχέσης του.

Σύμφωνα με τον Stephan Bezy, Διεθνή Γενικό Διευθυντή του YSL Beauty, από την αρχή της ιστορίας του οίκου YSL Beauty ως brand γυναικείων ρούχων, υποστήριζε τη γυναικεία χειραφέτηση, όταν έφερε την επανάσταση στην γκαρνταρόμπα των γυβαικών, με παντελόνια, ανδρόγυνα λουκ και πολλά άλλα. Έτσι στόχος αυτής της καμπάνιας είναι τώρα να συνεχιστεί αυτή η μακρά ιστορία του YSL Beauty με τα δικαιώματα των γυναικών. «Αυτό που θέλουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με τις κακοποιητικές σχέσεις, γιατί το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο στόχος της καμπάνιας μας» δήλωσε ο Stephan Bezy χαρακτηριστικά.

Οι στόχοι του προγράμματος

Μακροχρόνιος στόχος του προγράμματος του οίκου YSL Beauty, μάλιστα, είναι να ενημερωθούν 2 εκατομμύρια άτομα για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση από ερωτικό σύντροφο, μέχρι το 2030.

Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στους νέους ανθρώπους, καθώς «εκεί αρχίζουν όλα» όπως δηλώνει και ο Stephan Bezy. Έτσι, οι «πρέσβειρες» του οίκου YSL Beauty, η τραγουδίστρια Dua Lipa και η ηθοποιός Zoe Kravitz δηλώνουν ανοιχτά την στήριξή τους στην πρωτοβουλία του οίκου.

Η Dua Lipa δήλωσε: «Στηρίζω τα δικαιώματα των γυναικών και σήμερα, 600 εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο ζουν σε μία χώρα που η «Βία από Σύντροφο» δεν θεωρείται έγκλημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής και είναι ώρα να δράσουμε. Είμαι περήφανη να στηρίζω τον οίκο YSL Beauty σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Σύμφωνα με την Zoe Kravitz «η καμπάνια Abuse Is Not Love είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ταιριάζει στο πνεύμα του οίκου YSL Beauty, που υποστηρίζει την ελευθερία και την ισότητα των γυναικών».

Όσο για το μέλλον του προγράμματος, ο Stephan Bezy βλέπει τον οίκο YSL Beauty να επεκτείνει τις δράσεις του και σε άλλες χώρες εκτός των ΗΠΑ, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη προσπάθεια, που θα συνεχίσει με όσα μέσα διαθέτει για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας.