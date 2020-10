COSMOTE TV: Νοέμβριος με τηλεοπτικές σειρές σε Α’ προβολή

Μετά το οσκαρικό «12 Χρόνια Σκλάβος» και άλλες επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές, ο Στιβ ΜακΚουίν συστήνεται και στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δραματική σειρά ανθολογίας «Small Axe», που θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Νέες και παλιές αγαπημένες σειρές σε πρώτη τηλεοπτική προβολή

Το τηλεοπτικό μπουκέτο της COSMOTE TV καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο, όπως: το νέο τηλεοπτικό βήμα του δημιουργού της σειράς «Luther», Νιλ Κρος, με τίτλο «The Sister», την εντυπωσιακή ιταλική παραγωγή γυρισμένη στην πρωτότυπη λατινική γλώσσα «Romulus», το spin-off του γοτθικού «Penny Dreadful» («Penny Dreadful: City of Angels») και την κωμική σειρά «Moonbase 8» με τους Τζον Σι Ράιλι («Chicago», «Stan & Ollie»), Φρεντ Άρμισεν («Saturday Night Live, «Portlandia») και Τιμ Χάιντκερ («Bridesmaids», «Us, Ant-Man and the Wasp»).

Τον ίδιο μήνα έρχονται στην COSMOTE TV και οι 6 σεζόν του βραβευμένου με 9 Emmy «Schitt’s Creek», ενώ επιστρέφουν με νέο κύκλο επεισοδίων το αστυνομικό δράμα «Tin Star» (3ος κύκλος) με τον υποψήφιο για OSCAR Τιμ Ροθ («Rob Roy»), καθώς κα τα «FBI» (3ος κύκλος) και «FBI: Most Wanted» (2ος κύκλος).

Οι σειρές θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD ή στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, μέσα από το οποίο, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρους κύκλους σειρών back-2back. Αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 145 σειρές και 225 κύκλους επεισοδίων, μεταξύ των οποίων και όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι σειρών που πρωταγωνιστούν τον Νοέμβριο («FBI», «FBI: Most Wanted», «Tin Star»).

Ακολουθούν αναλυτικά οι τίτλοι του Νοεμβρίου:

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES HD

«Small Axe»

Με φόντο τις πολύχρωμες δεκαετίες του ’70 και του ’80, τα 5 επεισόδια της σειράς απεικονίζουν αληθινές ιστορίες θάρρους, ελπίδας και επαναστατικότητας με πρωταγωνιστές πρόσωπα, τα οποία μέσα από περιστατικά βίας και ρατσισμού, συνέβαλαν στην προάσπιση του δικαιώματος στην ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των μειονοτήτων. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε τον Τζον Μπογιέγκα («Star Wars – The Rise of Skywalker»), την Λετίσια Ράιτ («Black Panther», «Avengers: Endgame») και τον Μελάκι Κίρμπυ («Roots»).

Το 1ο επεισόδιο της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 16/11 μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS αμέσως μετά την προβολή του στο BBC, ενώ από τις 22/11, η σειρά θα προβάλλεται και στο COSMOTE SERIES HD, κάθε Κυριακή στις 23.00.

«Romulus»

H επική ιστορία της γέννησης και δημιουργίας της Ρώμης, αποτυπώνεται στη νέα παραγωγή της ITV, με τίτλο «Romulus». Η πλοκή μας μεταφέρει στον 8ο π.Χ. αιώνα σε έναν βίαιο κόσμο, όπου η μοίρα του ανθρώπου αφήνεται στη δύναμη της φύσης και την κυριαρχία των θεών. Εκεί, δύο άντρες και μια γυναίκα διαμορφώνουν την τύχη τους μέσα από αντίξοες συνθήκες, οδηγώντας στη δημιουργία της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας όλων των εποχών (Σάββατο 7/11, 22.00).

«Moonbase 8»

Την Τρίτη 10/11 στις 21.30, στις οθόνες μας εισβάλει και η νέα ημίωρη κωμική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Moonbase 8» με πρωταγωνιστές τρεις αστροναύτες δεύτερης κατηγορίας, που επιστρατεύουν θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να επιλεγούν από τη NASA, για την πρώτη τους αποστολή στο φεγγάρι.

«FBI» και «FBI: Most Wanted»



Επίσης, μέσα στον Νοέμβριο, αναμένεται και η επιστροφή των σειρών «FBI» (3η σεζόν) και «FBI: Most Wanted» (2η σεζόν), τις οποίες υπογράφει ο μετρ των αστυνομικών σειρών και δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Ντικ Γουλφ («Law & Order», «Chicago P.D.», «Chicago Fire», «Chicago Med»). Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική, την Τετάρτη 18/11, στις 22.00 και 23.00, αντίστοιχα.

«A Million Little Things» και «Tin Star»

Οι πρεμιέρες στο COSMOTE SERIES HD ολοκληρώνονται με το «A Million Little Things» (3η σεζόν – Παρασκευή 20/11, 22.00) και το αστυνομικό δράμα «Tin Star» (3η σεζόν – Τετάρτη 25/11, 21.00).

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES MARATHON HD

«The Sister»

Οι σειρές του μήνα στο COSMOTE SERIES MARATHON HD ξεκινούν την Κυριακή 1/11 (20.00) με το ψυχολογικό δράμα «The Sister». Η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον θάνατο μιας νεαρής κοπέλας που προκαλεί άθελά του ένας άνδρας. Η υπόθεση παραμένει στο σκοτάδι, μέχρι την ξαφνική εμφάνιση του μοναδικού ανθρώπου που γνωρίζει τι συνέβη εκείνη τη βραδιά, ο οποίος έρχεται να ταράξει την οικογενειακή ζωή του θύτη.

«Traveler» και «Motherland: Fort Salem»

Την Παρασκευή 6/11 στις 18.00, το αστυνομικό δράμα «Traveler» θα μας ταξιδέψει στη σύγχρονη Γαλλία, όπου ένας εκκεντρικός πρώην αστυνομικός (Έρικ Καντονά) ξανανοίγει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας, ενώ στις 22.00 θα μεταφερθούμε στο παράλληλο σύμπαν της σειράς «Motherland: Fort Salem». Εκεί, αγόρια και κορίτσια με μαγικές δυνατότητες στρατολογούνται στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

«Petra»

Επόμενη πρεμιέρα στο κανάλι είναι το ιταλικό αστυνομικό θρίλερ «Petra» που μας συστήνει την Πέτρα, μια αντισυμβατική αστυνομικό με νομικές γνώσεις, η οποία επιλύει δύσκολες υποθέσεις και εξιχνιάζει βίαια εγκλήματα στην πόλη της Γένοβα (Σάββατο 7/11, 23.30).

«Schitt’s Creek»

Την Παρασκευή 13/11 ξεκινά ο μαραθώνιος της πολυβραβευμένης κωμικής σειράς «Schitt’s Creek», με πρωταγωνιστές τα μέλη μιας οικογένειας εκατομμυριούχων που χάνουν όλη τους την περιουσία και μετακομίζουν στην αγροτική ομώνυμη πόλη, σε ένα γραφικό πανδοχείο που αποτελεί και το μοναδικό εναπομείναν περιουσιακό τους στοιχείο. Η πρεμιέρα της σειράς στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD θα γίνει με την προβολή ολόκληρου του 6ου και τελευταίου κύκλου (Παρασκευή 13/11, 18.00), ενώ από το Σάββατο 14/11 (01.00), θα ξεκινήσει η back-2-back προβολή των σεζόν 1-6.

«No Man’s Land», «Brassic» και «Balthazar»



Στους νέους τίτλους του καναλιού συμπεριλαμβάνεται το νέο κατασκοπευτικό θρίλερ «No Man’s Land» από τους παραγωγούς του «False Flag» και του «Homeland» (Παρασκευή 20/11, 18.00), η νέα κωμική σειρά «Brassic» (Σάββατο 21/11, 18.00 & 23.00 – 2 κύκλοι back-2-back) και το ανατρεπτικό αστυνομικό θρίλερ «Balthazar» (Παρασκευή 27/11, 18.00).

«Connecting»

Η πανδημία του κορωνοϊού, που έχει αλλάξει τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στο επίκεντρο της νέας παραγωγής της NBC/Universal, «Connecting». Πρωταγωνιστές της σειράς, μια παρέα φίλων στην πόλη του Λος Άντζελες, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την καραντίνα με χιούμορ, ψυχραιμία και online επικοινωνία.

Ένας πατέρας κλεισμένος στο σπίτι με τα θορυβώδη παιδιά του, μια απογοητευμένη υπάλληλος που χάνει τη δουλειά της λόγω κορωνοϊού και μια νοσοκόμα που πρέπει να διαχειριστεί τον φόβο και το αίσθημα εξάντλησης εν μέσω πανδημίας, επικοινωνούν, ζουν και ερωτεύονται μόνο διαδικτυακά (Σάββατο 28/11, 18.00).

«Penny Dreadful: City of Angels»

Οι πρεμιέρες του Νοεμβρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή 29/11 στις 18.00 με το spin-off του επιτυχημένου τηλεοπτικού franchise «Penny Dreadful» με τίτλο «Penny Dreadful: City of Angels» που υπογράφει ο δημιουργός της πρωτότυπης σειράς Τζον Λόγκαν.

Αυτή τη φορά, χώρος των γεγονότων είναι το Λος Άντζελες του 1938, όπου ένας φόνος συνταράσσει την τοπική κοινωνία. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο ντετέκτιβ Τιάγκο Βέγκα, ο πρώτος επιθεωρητής με μεξικανο-αμερικανική καταγωγή. Εκείνος και η οικογένειά του κουβαλούν μία μακάβρια κληρονομιά αναμνήσεων και βιωμάτων, καθώς συνεχίζουν να δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις από τον περίγυρό τους. Στον κεντρικό ρόλο συναντάμε την Νάταλι Ντόρμερ («Game of Thrones»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ COSMOTE TV: Νέα υπηρεσία ενοικίασης ταινιών, λίγο μετά τις αίθουσες και σε πρώτη πανελλήνια προβολή

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Penny Dreadful: City of Angels» στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, θα προβληθούν back-2-back και οι 3 κύκλοι της original σειράς (Κυριακή 8/11, Κυριακή 15/11, Κυριακή 22/11 στις 18.00).