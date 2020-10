Χοακίν Φίνιξ: 10 εμβληματικοί ρόλοι που καθόρισαν την πορεία της καριέρας του

O Χοακίν Φίνιξ γίνεται σήμερα 46 και ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του σπουδαίου αυτού ηθοποιού είναι να κάνουμε μια αναδρομή στους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του. Πότε προτάθηκε πρώτη φορά για Όσκαρ; Σε ποια ταινία γνώρισε τη γυναίκα του; Πότε προσποιήθηκε ότι αφήνει την υποκριτική για να γίνει ράπερ;

Έγινε γνωστός μέσα από την πολυβραβευμένη ταινία «Joker» του Τοντ Φίλιπς αλλά και οι προηγούμενοι ρόλοι του έχουν εξίσου ενδιαφέρον και πάρα πολλά να πουν. Ας θυμηθούμε 10 από αυτούς!

1. Μονομάχος (2000)

Με χρονολογική σειρά ξεκινάμε την αναδρομή με την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Φίνιξ. Είχαν ακολουθήσει, βέβαια, κι άλλες καλές ταινίες, όχι τόσο άγνωστες όσο μπορεί να νομίζετε. Ο ίδιος ξεκίνησε την υποκριτική μαζί με τα αδέρφια του από μικρή ηλικία και σιγά σιγά προτάθηκε για μεγαλύτερους ρόλους…μέχρι την στιγμή του Μονομάχου.

Αξίζει να σταθούμε σε αυτό το φιλμ καθώς είναι μέχρι και σήμερα από τις πιο σπουδαίες ταινίες της νέας χιλιετίας. Σκηνοθετημένο από τον Ρίντλεϊ Σκοτ, κέρδισε πέντε Όσκαρ και έδωσε την πρώτη υποψηφιότητα στον Φίνιξ για τον Β’ Ανδρικό. Ο ρόλος του ήταν αυτός του Κόμμοδου, του Ρωμαίου αυτοκράτορα, που θεωρείται σίγουρα ένας πολύ μισητός χαρακτήρας. Η έχθρα με τον Μάξιμο, η δυναμική αυτών των δύο χαρακτήρων καθώς και ο σχεδόν παιδικός τρόπος που έχανε την υπομονή του, έδωσαν μια άλλη διάσταση στον ρόλο, φέρνοντάς τον επάξια στις υποψηφιότητες.

2. Walk The Line (2005)

Βιογραφική ταινία για τη ζωή του θρυλικού μουσικού Τζόνι Κας από τα πρώτα του βήματα και την πορεία του προς τη δόξα. Ο Χοακίν για αυτόν τον ρόλο έμαθε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα σαν τον Κας! Η μεγάλη σύνδεση που είχε με την συμπρωταγωνίστριά του Ρις Γουίδερσπουν, η οποία έκανε την σύντροφο του Κας, έδωσε άλλη πνοή στο έργο και οδήγησε και τους δύο στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Η Γουίδερσπουν, μάλιστα κατέκτησε και το χρυσό αγαλματίδιο!

3. Reservation Road (2007)

Πρόκειται για δράμα με τον Μαρκ Ρούφαλο για δύο οικογένειες, των οποίων οι ζωές αλλάζουν ριζικά μετά από ένα δυστύχημα. Η ερμηνεία και των δύο ηθοποιών συγκλονίζει, ενώ η πλοκή δεν αφήνει τον θεατή να πάρει κυριολεκτικά ανάσα. Σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή από τις ταινίες της φιλμογραφίας του Φίνιξ και μια βαθιά ιστορία ενοχής και διαχείρισης της απώλειας.

4. Two Lovers (2008)

Προτάθηκε για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών και αποτελεί ένα συνονθύλευμα ρομαντικής ιστορίας και δράματος. O Ρότζερ Ίμπερτ έγραψε για την ταινία πως «Όλη η ταινία έχει τόσο καλό καστ και με τόσο καλές ερμηνείες που την βλέπουμε να ξετυλίγεται χωρίς καμία συγκεκριμένη έγνοια της ηθοποιίας«.

5. I’m Still Here (2010)

Τον Οκτώβριο του 2008 ο Χοακίν Φίνιξ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την υποκριτική και την απόφασή του να γίνει ράπερ. Έτσι, και παρά την δυσπιστία των θαυμαστών, ξεκίνησε να μακραίνει τα μαλλιά του και τα μούσια του και να πραγματοποιεί και μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό φυσικά ήταν στημένο προκειμένου να στηθεί η επόμενη ταινία του, η οποία αφορά ακριβώς σε αυτήν την πορεία του ηθοποιού από την ηθοποιία στην μουσική βιομηχανία της ραπ.

6. The Master (2012)

Ίσως από τις πιο γνωστές ταινίες του ηθοποιού, η ταινία αυτή διαδραματίζει την πορεία ενός άντρα ο οποίος γυρνάει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και δημιουργεί μια οργάνωση προκειμένου να έχει ξανά νόημα η ζωή του, ξεκινώντας να γίνεται γνωστός ως «Master». Σκηνοθετημένη από τον Πολ Τόμας Άντερσον και με 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μιλάμε για την πρώτη ταινία μετά την υποτιθέμενη παραίτηση του ηθοποιού από την υποκριτική. Μια επιλογή που αναμφίβολα του χάρισε θρυλικές εικόνες για την καριέρα του.

7. The Immigrant (2013)

Μιλάμε για την τέταρτη συνεργασία του ηθοποιού με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γκρέυ, σε μια ταινία που βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάκαμψη της πορείας του ηθοποιού από την τότε αποχή του. Πρόκειται για ταινία εποχής στην οποία το 1921 μια προσφυγοπούλα προσπαθεί να ξεφύγει από τις δυσκολίες της ζωής και γνωρίζει έναν άντρα που τη βοηθά να επανενωθεί με την αδερφή της.

8. Her (2013)

Έχει χαρακτηριστεί χίπστερ φιλμ λόγω της απαράμιλλης αισθητικής του με την διεύθυνση φωτογραφίας στα καλύτερά της! Ίσως, η πιο γνωστή του ταινία πριν το Τζόκερ, η οποία μιλά για τη νέα γενιά που μπορεί να ταυτιστεί με την θεματική της αποξένωσης και της ψυχρότητας των social media στον ερωτικό τομέα. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του πρωταγωνιστή ο οποίος ερωτεύεται το πρόγραμμα του υπολογιστή του, σε μια εξελιγμένη τεχνολογικά εποχή, και προσπαθεί να ζήσει σε αυτήν την σχέση αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που γεννά.

9. You Were Never Really Here (2017)

Εδώ ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον ρόλο ενός πρώην βετεράνου, ο οποίος πλέον προσπαθεί να σώσει μικρά κορίτσια που αγνοούνται. Μπαίνει έτσι σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με μοχθηρούς ήρωες αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος να τον κυνηγούν. Από τις καλύτερες ερμηνείες του, η οποία μάλιστα του χάρισε το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών.

10. Μαρία Μαγδαληνή (2018)

Βιογραφική ταινία για τη Μαρία την Μαγδαληνή, στην οποία ο Χοακίν Φίνιξ ενσαρκώνει τον ρόλο του Ιησού. Στο πλαίσιο αυτής της ταινίας ξεκίνησε να βγαίνει με την πρωταγωνίστρια και πλέον σύντροφο και μητέρα του παιδιού του, Ρούνι Μάρα.

Το 2019 έφερε τον Χοακίν Φίνιξ στο κέντρο της προσοχής με την ταινία «Joker» χαρίζοντάς του όσα βραβεία άξιζε εδώ και χρόνια, αλλά που δεν είχε κατορθώσει να αποκτήσει. Πλέον, αναμένουμε τους επόμενους ρόλους του!