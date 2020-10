Σπένσερ Ντέιβις: Ο δημιουργός του Gimme Some Lovin έφυγε από τη ζωή

Ο Σπένσερ Ντέιβις, ο Ουαλός κιθαρίστας και αρχηγός του συγκροτήματος Spencer Davis Band, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο για πνευμονία που αντιμετώπιζε, επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, Μπομπ Ντιρκ, το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Ο Ντέιβις είχε μία σύζυγος, την Τζουν, και τρία ενήλικα παιδιά.

Ο μουσικός είχε γίνει διάσημος τη δεκαετία του ’60, με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Gimme Some Lovin» και το «I’m a Man». Δημιούργησε το Spencer Davis Band το 1963, με τον έφηβο τότε Στιβ Γουίνγουντ, τον αδερφό του Μαφ και τον Πιτ Γιορκ. Με τον Στιβ τα φωνητικά, το συγκρότημα είχε δύο νούμερο 1 singles, το «Keep on Running» το 1965 και το «Somebody Help Me» το 1966.

Παρά τις τεράστιες επιτυχίες, ο Σπένσερ Ντέιβις παραλίγο να πτωχεύσει την δεκαετία του ’70, καθώς δεν είχε δει «ούτε ένα ευρώ από τις πωλήσεις των δίσκων» του, λόγω του συμβολαίου του με την Island Records.

Παρ’ όλο που δεν ξαναβρήκε ποτέ την δόξα των 60s, έγραψε πολλά τραγούδια κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως το «Don’t Want You No More» για τους Allman Brothers, ενώ συνέχισε να δουλεύει στην Island Records για να προωθήσει ταλέντα όπως ο Μπομπ Μάρλεϊ, ο Ρόμπερτ Πάλμερ και τους Eddie And The Hot Rods.

Τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους μουσικούς για το βρετανικό ροκ.

Ο Στιβ Γουίνγουντ μίλησε στο περιοδικό Rolling Stone για τον θάνατο του πρώην συναδέλφου του και είπε ότι ήταν σαν «μεγάλος αδερφός» για εκείνον. «Γνωρίζω τον Σπενσερ από τα 13 μου, όταν εκείνος ήταν περίπου 22. Έπαιζα μουσική στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ με τον αδερφό μου, όταν εκείνος, φοιτητής εκεί, έπαιζε με το συγκρότημα του. Έτσι γνωριστήκαμε και φτιάξαμε το Spencer Davis Group».