Free City: 5 δωρεάν εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου

Ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Αποτελεί έναν φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο. Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη χρήση σκαλοπατιών.

Σάββατο 17/10, 17:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Διάρκεια Ξενάγησης: 60΄

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή

Άσκηση και Υγεία στο ΚΠΙΣΝ

Στη νέα αθλητική δραστηριότητα του ΚΠΙΣΝ, Άσκηση και Υγεία, σκοπός είναι η ανάδειξη της σωματικής άσκησης ως μέσω πρόληψης και θεραπείας. Οι συμμετέχοντες, με την καθοδήγηση εξειδικευμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης με κύριο στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της κίνησης και της λειτουργικότητας τους και τον περιορισμό διαφόρων συμπτωμάτων, όπως πόνους, μη φυσιολογικό εύρος κίνησης και ανισορροπίες μέσα από κινήσεις του σώματος.

Σάββατο 17/10, 9:30-10:30

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος Ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή

«Από τον αγκώνα στον καρπό»: Ατομική έκθεση στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων.

Το Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μάρω Φασουλή με τίτλο «Από τον αγκώνα στον καρπό». Η έκθεση αφορά τις ενσώματες πρακτικές της μέτρησης. Το έργο αντλεί από την παράδοση της υφαντικής, η οποία ανά τους αιώνες έχει αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά πεδία της γυναικείας εργασίας, εστιάζοντας στο πώς χρησιμοποιείται ως μέτρο σε αυτή το ίδιο το σώμα.

Σάββατο 17/10, 10:00-20:00

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα

Πληροφορίες- Κρατήσεις: www.opanda.gr



«Τα θεωρητικά αντικείμενα. Έργα 2017-2020»: Έκθεση ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηναίων

Η Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενεί την ατομική έκθεση του Ηλία Παπαηλιάκη με τίτλο «Τα θεωρητικά αντικείμενα. Έργα 2017-2020». «Τα θεωρητικά αντικείμενα. Έργα 2017-2020», περιλαμβάνει έργα της τελευταίας τριετίας: πίνακες, σχέδια και γλυπτά. Το «θεωρητικό αντικείμενο» στο έργο του Παπαηλιάκη είναι αντικείμενο σπουδής και έρευνας: είναι το ανθρώπινο σώμα, η βία και η ιστορία, η τέχνη και η αρχαιολογία, το τοπίο και η φύση, η γενεαλογία της επιθυμίας, η ιστορία του πολιτισμού, «τα πολιτιστικά αχνάρια του παρελθόντος»·

Σάββατο 17/10, 10:00 -19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Αθηναίων, Λεωνιδίου & Μυλλέρου Μεταξουργείο

Πληροφορίες: Τηλ. 210323 1841

«Ruins of an Extreme Present» Εικαστική έκθεση στο Ρομάντσο

Ο πολυχώρος πολιτισμού Ρομάντσο φιλοξενεί την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Ruins of an Extreme Present». Tι σημαίνει, να υπάρχουμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από τον άνθρωπο;

H έκθεση «Ruins of an Extreme Present» παρουσιάζει επτά καλλιτέχνες/σχεδιαστές και έξι studios των οποίων τα έργα ερμηνεύουν, αμφισβητούν και αντιδρούν στα καθιερωμένα πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και οικολογικά φαινόμενα.

Κυριακή 18/10, 10:οο-20:00

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 21 6700 3325, www.romantso.gr

«Η Τεθλασμένη του Κόσμου»: Έκθεση ζωγραφικής στην Αίθουσα Τέχνης Ελληνογαλλικού Συνδέσμου

Η Αίθουσα Τέχνης Ελληνογαλλικού Συνδέσμου παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ισμήνη Μίχα με τίτλο «Η Τεθλασμένη του Κόσμου». Στην πιο ανθρωποκεντρική της έκθεση έως σήμερα, η Ισμήνη Μίχα υμνεί τις γυναίκες. Οι δικές της γυναίκες είναι νεαρές, αλλά ώριμες, αποφασιστικές, σαγηνευτικές και συνειδητοποιημένες. Η εικαστικός εμπνέεται από την Αναγέννηση. Τοποθετεί τις ρεαλιστικές μορφές της σε ένα μπαροκικό, θεατρικό σκηνικό, προσδίδοντας τους μια μυστηριακή διάθεση.

Κυριακή 18/10, 10:00-20:00

Αίθουσα Τέχνης Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, Πλατεία Κολωνακίου 2

Πληροφορίες: Τηλ. 2103606231