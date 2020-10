Billboard 2020: Οι υποψηφιότητες για τα φετινά μουσικά βραβεία

Τα αμερικανικά μουσικά βραβεία Billboard ανακοίνωσαν τις φετινές υποψηφιότητες τους, στις οποίες υπερισχύει ο Αμερικανός ράπερ Post Malone, με συνολικά 16 υποψηφιότητες σε 15 κατηγορίες. Ακολουθεί ο πρωτοεμφανιζόμενος ράπερ Lil Nas X με 13 και η Billie Eilish και ο Khalid με 12.

Μεταξύ άλλων υποψηφίων είναι ο ράπερ Kanye West, του οποίου το άλμπουμ «Jesus Is King» του εξασφάλισε εννέα υποψηφιότητες σε χριστιανικές κατηγορίες, όπως «Κορυφαίος Χριστιανός καλλιτέχνης», «Κορυφαίος καλλιτέχνης gospel», «Κορυφαίο Χριστιανικό άλμπουμ», «Κορυφαίο άλμπουμ gospel» και «Κορυφαίο χριστιανικό τραγούδι».

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στις οποίες ψηφίζουν θαυμαστές φέτος – το βραβείο επιτεύγματος του Billboard chart, το βραβείο κορυφαίου κοινωνικού καλλιτέχνη και το βραβείο κορυφαίας συνεργασίας.

Τα βραβεία θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 3.00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος). Παρουσιάστρια είναι η τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η ιστορία της grunge μουσικής μέσα από 15 άλμπουμ

Δείτε την λίστα των υποψηφίων παρακάτω:

Καλύτερος Καλλιτέχνης:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Billboard Chart βραβείο επιτεύγματος:

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνις:

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Καλύτερο Γκρουπ:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης:

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Καλύτερος R&B Άνδρας Καλλιτέχνης:

Chris Brown

Khalid

The Weeknd

Καλύτερη R&B Γυναίκα Καλλιτέχνις:

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker

Καλύτερος Καλλιτέχνης Rap:

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch

Καλύτερος Καλλιτέχνης Rock:

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Tool

twenty one pilots

Καλύτερος Καλλιτέχνης Latin:

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ηλεκτρονικής Μουσικής:

Avicii

The Chainsmokers

DJ Snake

Illenium

Marshmello

Καλύτερο Άλμπουμ Billboard 200:

Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Ariana Grande “Thank U, Next”

Khalid “Free Spirit”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Taylor Swift “Lover”

Καλύτερο Soundtrack:

“Aladdin”

“Descendants 3”

“Frozen II”

“K-12” by Melanie Martinez

“The Dirt” by Mötley Crüe

Καλύτερο R&B Άλμπουμ:

Beyoncé “Homecoming: The Live Album”

Justin Bieber “Changes”

Chris Brown “Indigo”

Khalid “Free Spirit”

Summer Walker “Over It”

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ:

DaBaby “Kirk”

Juice WRLD “Death Race For Love”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Roddy Ricch “Please Excuse Me for Being Antisocial”

Young Thug “So Much Fun”

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ:

The Lumineers “III”

Slipknot “We Are Not Your Kind”

Tame Impala “The Slow Rush”

Tool “Fear Inoculum”

Vampire Weekend “Father of the Bride”

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ:

J Balvin & Bad Bunny “Oasis”

Farruko “Gangalee”

Maluma “11:11”

Romeo Santos “Utopía”

Sech “Sueños”

Καλύτερο Τραγούδι:

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Billie Eilish “bad guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Lizzo “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

Καλύτερη Συνεργασία:

Chris Brown ft. Drake “No Guidance”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Ed Sheeran & Justin Bieber “I Don’t Care”

Καλύτερο R&B Τραγούδι:

Chris Brown ft. Drake “No Guidance”

Doja Cat & Tyga “Juicy”

Khalid “Talk”

Lizzo “Good As Hell”

The Weeknd “Heartless”

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι:

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Lil Tecca “Ran$om”

Lizzo “Truth Hurts”

Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Post Malone “Wow.”

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι:

Imagine Dragons “Bad Liar”

Machine Gun Kelly x Yungblud x Travis Barker “I Think I’m Okay”

Panic! At The Disco “Hey Look Ma, I Made It”

Twenty One Pilots “Chlorine”

Twenty One Pilots “The Hype”

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι:

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Bad Bunny & Tainy “Callaita”

Daddy Yankee ft. Snow “Con Calma”

Jhay Cortez, J Balvin, & Bad Bunny “No Me Conoce”

Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA “Otro Trago”

Καλύτερο Τραγούδι Ηλεκτρονικής Μουσικής:

Black Eyed Peas x J Balvin “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee “Close To Me”

Illenium & Jon Bellion “Good Things Fall Apart”

Kygo x Whitney Houston “Higher Love”

Marshmello ft. Chvrches “Here With Me”