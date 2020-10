Βλάσσης Μπονάτσος: 16 χρόνια χωρίς τον «Απαράδεκτο» αιώνιο έφηβο

Σαν σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 2004, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών ο Βλάσσης Μπονάτσος, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και του μουσικού πενταγράμμου.

Μουσικός, ηθοποιός, παρουσιαστής, ο Βλάσσης Μπονάτσος ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος με πολλά ταλέντα, που άφησε το στίγμα του στην ελληνική πραγματικότητα, με τα τραγούδια του, τους ρόλους, τις «ατάκες» του και φυσικά με την προσωπικότητα του.

Δεκαέξι χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του, o Βλάσσης Μπονάτσος παραμένει αξέχαστος κι εμείς τον θυμόμαστε μέσα από την πληθωρική παρουσία του στην τηλεόραση, το θέατρο, και τη μουσική.

Οι Πελόμα Μποκιού και τα αξέχαστα hits

Γιος καθηγήτριας πιάνου, ο Βλάσσης Μπονάτσος είχε από μικρός πάθος με τη μουσική. Αποτέλεσμα αυτού του πάθους ήταν και οι Πελόμα Μποκιού, ένα ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα που δημιούργησε με τους Νίκο Δαπέρη, Νίκο Λογοθέτη, Τάκη Μαρινάκη και Γιάννη Κιουρκτσόγλου. Το ιδιαίτερο όνομα -που προήλθε από τις αρχικές συλλαβές των επιθέτων τους- τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού και πολλά από τα τραγούδια τους έγιναν επιτυχίες.

Από τον πρώτο τους δίσκο το κομμάτι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε» ήταν αυτό που τους έκανε αμέσως διάσημους στην «νεολαία» της εποχής, ενώ ακόμη και σήμερα θεωρείται ένα κλασικό τραγούδι.

Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε και ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος του συγκροτήματος, με τίτλο «Πελόμα Μποκιού», ο οποίος μάλιστα θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της ελληνικής psychedelic μουσικής.

Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Μπονάτσος συνέχισε μόνος του με σόλο δίσκους, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια του άφησαν εποχή και τα ακούμε μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», οι «Γυναίκες» από το soundtrack της σειράς «Στον Αστερισμό Της Γραβάτας«, το «Αγαπάω», αλλά και το ντουέτο με την Αλεξία «Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός».

Άκρως χαρισματικός έδινε την δική του προσωπική ταυτότητα σε κάθετι που έκανε. Έτσι, οι διασκευές που έκανε σε ήδη γνωστά τραγούδια άφησαν εποχή και πλέον τα θυμόμαστε μόνο με την δική του χαρακτηριστική φωνή. Φυσικά μιλάμε για τα τραγούδια «Αν Σ’αρνηθώ Αγάπη Μου» του Κώστα Χατζή, το «Λαός και Κολωνάκι» του Μανώλη Χιώτη, αλλά και το «There Is No One Like Me» του Αντριάνο Τσελεντάνο, που χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack της σειράς Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη.

Το θέατρο

Στο θέατρο δεν ήταν τόσο ενεργός, όσο στη μουσική και την τηλεόραση, κατάφερε όμως να αφήσει και εκεί το στίγμα του με δύο πολύ ξεχωριστές παραστάσεις, την «Εβίτα» και το «Βίκτωρ-Βικτώρια» τις σεζόν 1981-1982 και 1983-1984, που έμειναν αξέχαστες λόγω της σχέσης του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης «Εβίτα», όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο Βλάσσης Μπονάτσος υποδυόταν τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Σύμφωνα με τους συντελεστές της παράστασης, «μόνο ο Μπονάτσος θα μπορούσε να παίξει τον Τσε» και έτσι έγινε. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Αλίκη και εκεί ξεκίνησε μία σχέση που κράτησε έξι χρόνια και απασχόλησε τα περιοδικά της εποχής καθ’ όλη τη διάρκεια της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Σπύρος Παπαδόπουλος: Ευτυχία είναι να μην περιμένεις. Ζω στον ενεστώτα χρόνο

Οι Απαράδεκτοι

Σίγουρα, ένας από τους λόγους, που ο Βλάσσης Μπονάτσος πέρασε στην αιωνιότητα ήταν η αξέχαστη συμμετοχή του στους Απαράδεκτους -για τους νεότερους, οι «Απαράδεκτοι» ήταν κάτι σαν τα ελληνικά «Φιλαράκια». Μάλιστα, δεν υπήρξε καν οντισιόν για τους ρόλους, αφού η Δήμητρα Παπαδοπούλου επέλεξε συγκεκριμένα τον Μπονάτσο, τον Γιάννη Μπέζο και τον Σπύρο Παπαδόπουλο για την σειρά.

Έτσι, την δεκαετία του ’90, έγιναν η πιο διάσημη τηλεοπτική παρέα και άφησαν εποχή με τις ατάκες τους. Ο Βλάσσης Μπονάτσος για τον ρόλο του εργένη Βλάσση κράτησε ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του -και μάλλον γι’ αυτό ο ρόλος του έγινε τόσο αγαπητός.

Όπως και ο ίδιος έτσι και ο χαρακτήρας του ήταν ένας πληθωρικός, ευχάριστος, «κουλ» τύπος, που αγαπούσε τη ζωή και… τον ύπνο! Μάλιστα, στην σειρά γίνονταν αναφορές ακόμα και στους Πελόμα Μποκιού, στις διαφημίσεις του και στη μουσική του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του αντίκτυπου του Βλάσση Μπονάτσου με αυτόν τον ρόλο, είναι ότι όταν το Mega προσέγγισε την Δήμητρα Παπαδοπούλου για ένα επετειακό επεισόδιο και προτάθηκε να «αντικαταστήσουν» τον Βλάσση Μπονάτσο μέσω ολογράμματος, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «ακόμα και ένας από τους έξι χαρακτήρες της σειράς να λείπει, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να είναι οι Απαράδεκτοι».