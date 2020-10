Τι να δούμε σήμερα; 4 προτάσεις για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

This is not Romeo & Juliet, του Αργύρη Πανταζάρα στο Θέατρο Πορεία

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet», βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου και θα παίζεται στο θέατρο Πορεία, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πρωταγωνιστούν οι Αργύρης Πανταζάρας και Έλλη Τρίγγου.

Τρίτη 13/10, 21:00

12-18€

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3, Αθήνα

ΣΚΗΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Με τις μέλισσες ή με τους λύκους, στον Open air κινηματογράφο Τριανόν

Η σκηνική πράξη «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους», συνιστά μία καλλιτεχνική προσπάθεια απόδοσης της αγόρευσης του Θανάση Καμπαγιάννη, στην πολυσυζητημένη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, όπως και οι συντελεστές του έργου, δεν προσπαθεί μόνο να τεκμηριώσει την ενοχή της εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης και να πείσει το δικαστήριο για την παράνομη δράση της, αλλά και να φωτίσει την ύπαρξη δύο κόσμων: Από τη μία ο κόσμος της ακραίας βίας των ισχυρών, του ρατσισμού, του μίσους και από την άλλη ο κόσμος της αλληλεγγύης, του αγώνα και της συντροφικότητας. Ερμηνεύει ο Γεράσιμος Γεννατάς. Επιπλέον δύο μουσικοί επί σκηνής, διαλέγονται με τον ηθοποιό συνθέτοντας το παζλ της αφήγησης.

Τρίτη 13/10, 21:00

5€

Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα

ΣΙΝΕΜΑ Προβολές ταινιών στο City Drive-in στο ΟΑΚΑ

Το City Drive-in συνεχίζει να υποδέχεται σινεφίλ, μουσικόφιλους, παρέες, ζευγάρια και οικογένειες, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης για το κοινό το οποίο απολαμβάνει την εμπειρία του drive-in μέσα από την άνεση και την ασφάλεια του αυτοκινήτου του. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε δύο ταινίες: Στις 20:30 την ταινία «Από Έρωτα» του Θοδωρή Αθερίδη και στις 22:45 την ταινία «Αν…» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Τρίτη 13/10, 20:30, 22:45

5-14€

OAKA, Κηφισίας 37, Αθήνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Καλκάτζα Τρίο στο Galata Gazi

Οι Πάνος Δημητρακόπουλος, Βαγγέλης Καρίπης, Χάρης Λαμπράκης και Κώστας Μερετάκης έρχονται για μια μουσική βραδια στο Galata Gazi.

Τρίτη 13/10, 20:30

6€

Galata Gazi, Τριπτολέμου 8, Αθήνα