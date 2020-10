Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στα Μουσεία της Αθήνας

Μουσείο Μπενάκη

Το Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης

5 διαφορετικές θεματικές – 5 αυτοτελείς κύκλοι

Οι άνθρωποι πάντα παρατηρούσαν τον κόσμο γύρω τους, μετέφραζαν και κωδικοποιούσαν τη φύση, τα ζώα, την ανθρώπινη φιγούρα σε εικόνες και σχήματα. Πώς αποτύπωσε τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά ο ζωγράφος στην αρχαία Ελλάδα, ο αγιογράφος στο Βυζάντιο, ο μαρμαρογλύπτης ή η κεντήστρα στα χρόνια της τουρκοκρατίας;

Στο Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης θα αναζητήσουμε χρώματα, σχήματα και σύμβολα στα αντικείμενα του μουσείου. Θα παρατηρήσουμε τι άλλαξε αλλά και τι έμεινε ίδιο μέσα στον χρόνο. Θα παίξουμε με διαφορετικά υλικά και θα δημιουργήσουμε τα δικά μας έργα.

5 διαφορετικές θεματικές – 5 αυτοτελείς κύκλοι των δύο συναντήσεων

Info



Διάρκεια Εργαστηρίων: Οκτώβριος – Δεκέμβριος

Για παιδιά από 7 – 10 ετών, κόστος 40€ ανά κύκλο (συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά)

Υπεύθυνη προγράμματος: Σοφία Δαϊσπύρου, εικαστικός-εκπαιδευτικός

Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 106 74 Αθήνα

(https://www.benaki.org/index.php?option=com_educations&view=education&id=1005094&Itemid=165&lang=el)

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Η μορφή μου»

Για παιδιά 4–5 ετών

Σάββατο 17/10, 11.00-13.00 & Κυριακή 18/10, 11.30-13.30,

Σάββατο 24/10, 11.00-13.00 & Σάββατο 31/10, 11.00-13.00

Ξεκινάμε το φετινό μας ταξίδι από τον χώρο μας, το Μουσείο. Περπατώντας ανάμεσα στις συλλόγες θα δούμε πώς οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές εκφράζαν την ανάγκη να φτιάξουν τον εαυτό τους και την ανθρώπινη μορφή. Από τα σανιδόσχημα της κυπραϊκής τέχνης και τα βιολόσχημα του κυκλαδικού πολιτισμού ως τα αφαιρετικά γλυπτά του Henry Moore στη σύγχρονη τέχνη, η ανθρώπινη μορφή άλλαζε σχήματα και καμπύλες για να εκφράσει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε εποχής.

Αμέσως μετά, στο εργαστήριο, ένας μύθος κοσμογονίας μάς εξηγεί πώς πήρε μορφή και ζωή ο κόσμος και μάς δίνει έμπνευση για τα γλυπτά μας. Τα παιδιά επεξεργάζονται κομμάτια από πηλό, κάνουν τρύπες, δίνουν καμπύλες και σχηματίζουν τη δική τους μορφή. Γίνονται, έτσι για λίγο οι δημιουργοί του κόσμου τους, νιώθωντας τη δύναμη της γης, του πηλού.

«Γνωριμία με τον Ήρωα»

Για παιδιά 5-7 ετών

Σάββατο 17/10, 11.00-13.00 & Κυριακή 18/10, 11.30-13.30

Στο εργαστήριο αυτό ο Ήρωας είναι ο πρωταγωνιστής μας! Ο Ήρωας είναι ο κεντρικός χαρακτήρας που καλείται να εκπληρώσει μια αποστολή, να απαντήσει σε προκλήσεις και να φέρει τον κόσμο σε μια ισορροπία. Παρακολουθωντας το ταξίδι του Ήρωα μέσα από τα μάτια του, χρειάζεται να τον γνωρίσουμε πριν αρχίσει η ιστορία του: Ποια είναι η καθημερινότητά του, ποιες οι συνήθειές του, τι του δίνει χαρά, τι τον φοβίζει; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι αδυναμίες του; Με παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμούς θα ταυτιστούμε με τον ήρωα μας, θα τον φανταστούμε και θα δημιουργήσουμε τη μορφή του και τον κόσμο του με μεικτές τεχνικές.

«Κλίση για περιπέτεια!»

Για παιδιά 5-7 ετών

Σάββατο 24/10, 11.00-13.00

Η περιπέτεια ενός Ήρωα ξεκινά όταν δέχεται μια πρόσκληση για δράση, όπως μια άμεση απειλή για τον τρόπο ζωής του ή την ειρήνη της κοινότητας στην οποία ζει. Για να δούμε, τι είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει τον καθένα μας να αναλάβει δράση, να πάρει αποφάσεις και να αναζητήσει λύσεις; Σε ποιον κόσμο θα μας μεταφέρει αυτή η αναζήτηση; Ποιες είναι οι διαφορές του με τον “φυσιολογικό” κόσμο; Τι εμπόδια και δυσκολίες θα συναντήσει ένας ήρωας εκεί; Σε αυτό το εργαστήρι θα κατασκευάσουμε μια μακέτα που θα απεικονίζει τον κόσμο της περιπέτειας όπως τον φαντάζεται ο καθένας μας.

«Γνωριμία με τον Ήρωα»

Για παιδιά 8-10 ετών

Κυριακή 25/10, 11.30-13.30

Στο εργαστήριο αυτό ο Ήρωας είναι ο πρωταγωνιστής μας! Ο Ήρωας είναι ο κεντρικός χαρακτήρας που καλείται να εκπληρώσει μια αποστολή, να απαντήσει σε προκλήσεις και να φέρει τον κόσμο σε μια ισορροπία. Παρακολουθωντας το ταξίδι του Ήρωα μέσα από τα μάτια του, χρειάζεται να τον γνωρίσουμε πριν αρχίσει η ιστορία του: Ποια είναι η καθημερινότητά του, ποιες οι συνήθειές του, τι του δίνει χαρά, τι τον φοβίζει; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι αδυναμίες του; Με παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμούς θα ταυτιστούμε με τον ήρωα μας, θα τον φανταστούμε και θα δημιουργήσουμε τη μορφή του και τον κόσμο του με μεικτές τεχνικές.

«Κλίση για περιπέτεια!»

Για παιδιά 8-10 ετών

Σάββατο 31/10, 11.00-13.00

Η περιπέτεια ενός Ήρωα ξεκινά όταν δέχεται μια πρόσκληση για δράση, όπως μια άμεση απειλή για τον τρόπο ζωής του ή την ειρήνη της κοινότητας στην οποία ζει. Για να δούμε, τι είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει τον καθένα μας να αναλάβει δράση, να πάρει αποφάσεις και να αναζητήσει λύσεις; Σε ποιον κόσμο θα μας μεταφέρει αυτή η αναζήτηση; Ποιες είναι οι διαφορές του με τον “φυσιολογικό” κόσμο; Τι εμπόδια και δυσκολίες θα συναντήσει ένας ήρωας εκεί; Σε αυτό το εργαστήρι θα κατασκευάσουμε μια μακέτα που θα απεικονίζει τον κόσμο της περιπέτειας όπως τον φαντάζεται ο καθένας μας.

Info:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα, 210 72 28 321-3, [email protected], https://cycladic.gr/page/ikogenia

Mέγιστος αριθμός παιδιών / εργαστήριο: 7

Εισιτήρια: 12€ / Ηλεκτρονικό εισιτήριο εδώ

Υπεύθυνες εργαστηρίων: Αντωνία Βέλλιου, Δέσποινα Σακελλαρίου, Νιόβη Σταυροπούλου, Ιφιγένεια Θεοδοσίου

Ίδρυμα Takis: Εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς μαθητές

Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα 106 71, 21 0361 1206, [email protected], https://thf.gr/el/eklilwseis/katigories/ekpaideytika-programmata/programmata-gia-paidia/ergastiria/

Από τον Οκτώβριο ξεκινούν νέα διασκεδαστικά, εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για μικρά παιδιά όσο και για ενήλικες, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Εξερευνώντας τις αισθήσεις

Για βρέφη 12-24 μηνών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός συνοδού για κάθε παιδί.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, 12:30-13:30

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 20€

Διεγείροντας τις αισθήσεις των λιλιπούτειων φίλων μας, προσφέροντας μία ποικιλία ερεθισμάτων που εστιάζουν στην αφή, την όσφρηση, την όραση, την ακοή και τη γεύση, θα τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν.

Ένα εργαστήρι που χρησιμοποιεί το παιχνίδι και την χαρά της ανακάλυψης, ερεθίζει τις αισθήσεις και με την βοήθεια θεατρικών τεχνικών, προσφέρει χαρά και διασκέδαση.

Μέσω της εξερεύνησης, τα βρεφάκια ωθούνται -μεταξύ άλλων- να αναπτύξουν την συγκέντρωσή τους και την λεπτή/αδρή τους κινητικότητα. Μέσα από την ομάδα θα αρχίσουν να αλληλεπιδρούν και θα εξελίσσονται καθώς επίσης θα ενισχύεται και ο δεσμός μεταξύ του γονιού/συνοδού και του βρέφους.

Νερά, φυσικά υλικά, μυρωδιές, διαφορετικές υφές υλικών, υφάσματα, κορδέλες, τσιμπίδες, κουτάλια και χρώματα είναι μερικά υλικά με τα οποία θα πειραματιστούν.

Συμμετέχετε στο εργαστήρι της ηθοποιού Μαρίζα Τσάρη για να παίξετε, να εξερευνήσετε, να λερωθείτε και να λερώσετε!

«Το κίτρινο το στρογγυλό που είναι ζουμερό, ξινούτσικο είναι λίγο εκεί παραδίπλα κάτι πέταλα μυρίζουν, μαζί με τα κλαδιά με περιτριγυρίζουν ωχ, περίμενε να πιάσω το ρυζάκι που είναι μέσα στο βαζάκι, και μετά θα το μοιράσω στο διπλανό μπολάκι τρέχουν τα νερά ευωδιαστά και στον τοίχο βλέπω μια σκιά και δω πάνω έχει χρώματα πολλά θα τα ανακαλύψουμε όλα με χαρά!».

Ανακαλύπτοντας τις τέχνες

Για παιδιά 2-4 ετών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός συνοδού για κάθε παιδί.

Σάββατο 3, 10, 17 Οκτωβρίου 2020, 10:30-11:30

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 60€

Για 12η συνεχόμενη χρονιά παιδιά και γονείς, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας, έρχονται σε δημιουργική επαφή με τα εικαστικά, τη μουσική και το θέατρο.

Η μουσικοπαιδαγωγός, νηπιαγωγός Σπυριδούλα Χρόνη δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να ξεδιπλώσουν κομμάτια του εαυτού τους και να γευτούν τις χαρές που δίνει η επαφή με την τέχνη και η συμμετοχή στην ομάδα.

Σε κάθε κύκλο, μέσα από νέες θεματικές ενότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μυστικά της τέχνης, καθώς και τον κόσμο που τα περιβάλλει και θα δημιουργήσουν τα πρώτα τους εικαστικά αντικείμενα.

ARKKI Σχολείο αρχιτεκτονικής για παιδιά

Για παιδιά 4-5 ετών

Κύκλος 1: Σάββατο 3, 10 Οκτωβρίου 2020, 15:00-16:00

Ο Περίπατος των πέντε αισθήσεων, Γλυκιά Αρχιτεκτονική

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 40€

Για παιδιά 6-12 ετών:

Κύκλος 1: Σάββατο 3, 10, 17, 24 Οκτωβρίου 2020, 12:30-14:00)

Γλυκιά Αρχιτεκτονική, Πελώριοι Πύργοι (I, II), Κορυφογραμμές

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 80€

Κάθε κύκλος είναι αυτοτελής και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα ή συνεχόμενα.

Το πιο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρώπης, το ARKKI (School of Architecture for children and Youth), που ήρθε στην Ελλάδα από τον ΑΚΤΟ, σε συνεργασία με τη DESIGNEMBASSADOR.COM, συνεχίζει τη δράση του και το φθινόπωρο, με νέους κύκλους εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας από 4 έως 5 και από 6 έως 12 ετών.

Τώρα, το δημιουργικό παιχνίδι που βασίζεται στην αρχιτεκτονική, συνεχίζεται με τον ίδιο πάντα στόχο, τα παιδιά να εξερευνήσουν με όλες τους τις αισθήσεις τον κόσμο, να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις, μέσα από δραστηριότητες που τους μαθαίνουν να πειραματίζονται, να σχεδιάζουν και να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, που πάντα είναι πολύ εντυπωσιακό.

Όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Κι όσο για την αρχιτεκτονική; Χρησιμοποιείται ως μέσο για να δώσει στα παιδιά τα δεκάδες ερεθίσματα που από τη φύση της έχει η επιστήμη αυτή, να τα βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και τελικά να τα κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να γίνουν οι «αρχιτέκτονες» του μέλλοντός τους.

Άκου! Ένας πίνακας τραγουδάει…

Για παιδιά 5-7 ετών

Εικαστικές Τέχνες και Μουσική με τον μουσικό, μουσικοπαιδαγωγό Γιάννη Ψαριώτη και την εικαστικό, αρχ. εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια αντικειμένων Ιωάννα Μπουλούγαρη.

Σάββατο 17, 24 Οκτωβρίου 2020 16:30-17:30

Κόστος συμμετοχής ανά ενότητα: 25€

Οι ζωγραφικοί πίνακες ζωντανεύουν και μας αποκαλύπτουν μυστικά σε ένα βιωματικό εργαστήρι, όπου η μουσικοκινητική και τα εικαστικά συναντιούνται και εμπλέκονται με έναν δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Αναπάντεχες συμπτώσεις μας οδηγούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Εικόνες, που εξιστορούν, και ιστορίες που τραγουδιούνται, σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ελευθερίας, με στόχο να ενισχύεται η αγάπη των παιδιών για την καλλιτεχνική δημιουργία και να ανακαλύπτουν τον δικό τους προσωπικό εκφραστικό τρόπο

Ένα ρούχο στη χώρα της τέχνης την εποχή του up-cycling!

Για παιδιά 8-12 ετών

Ημέρες συναντήσεων: Κυριακή, 16:00–17:30

11 Οκτωβρίου 2020 Εξπρεσιονισμός: συναίσθημα και παραμόρφωση

18 Οκτωβρίου 2020 Bauhaus: χρώμα και γεωμετρική φόρμα

25 Οκτωβρίου 2020 Σουρεαλισμός: όνειρο και ποίηση

1 Νοεμβρίου 2020 Μινιμαλισμός: μονοχρωμία και επανάληψη

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 45€

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15

Μαζί με την εικαστικό Αγγέλα Μανδηλάρη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εκφράσεις της τέχνης μέσα από τη δημιουργία εικαστικού ρούχου, με τη μέθοδο του up-cycling, αντλώντας έμπνευση από σημαντικά καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού αιώνα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Τον εαυτό μου θα γνωρίσω και από την αρχή θα ξαναρχίσω

Για παιδιά 8-12 ετών

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 11:00-12:30)

Κόστος 15€

Αφή: Το εγώ δέρμα μου

Ας ακούσουμε το σώμα μας, κάτι έχει να μας πει: 6 Αισθητηριακά εργαστήρια Δραματοθεραπείας

Το ήξερες ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου καθημερινά, τα αντιλαμβάνεσαι όχι μόνο επειδή τα βλέπεις, αλλά πιο πολύ γιατί μπορείς και τα νιώθεις μέσα από τις αισθήσεις σου; Ο καθένας όμως, έχει τον δικό του τρόπο, τον δικό του χρόνο και τη δική του ξεχωριστή σχέση με τις αισθήσεις του. Ο κόσμος των αισθήσεων είναι αυτός που μας κάνει διαφορετικούς μεταξύ μας. Ελάτε να έρθουμε σε επαφή με τις πολύτιμες αισθήσεις μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τον ξεχωριστό εαυτό μας!

Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει η Λουκία Αποστολίδη (Ψυχολόγος, Msc Ψυχολόγος της Υγείας, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια). η τέχνη θα είναι το μέσο και το εργαλείο για να συναντηθούμε με το σώμα μας και τα σήματα που θέλει αυτό να μας δώσει. Με το χορό, την κεραμική, τη ζωγραφική, το τραγούδι και το θέατρο θα στήσουμε το δικό μας γαϊτανάκι αισθήσεων, συναισθημάτων και τέχνης.

Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate)

Για εφήβους 12-14 ετών

Debates: Σάββατο 10, 17, 24, 31 Οκτωβρίου και 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου 2020 , 18:00-20:00

Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 120€

Το debate ή αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα και βασίζεται στην κριτική σκέψη, το διάλογο και τη ρητορική.

Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.

Πώς να γίνετε καλός ομιλητής;

Ένας καλός ομιλητής αναγνωρίζει τη γλώσσα ως αξία, ως τόπο συνάντησης με τους άλλους και ως μέσο αποκάλυψης των προσωπικών του διανοημάτων και συναισθημάτων.

Μέσα από τη διαδικασία του debate, οι μαθητές καλλιεργούν τις δυνατότητές τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να αντικρούουν επιχειρήματα, να δομούν τον προφορικό και το γραπτό λόγο, να υποστηρίζουν τις ιδέες τους με παραδείγματα και να εξασκούν τις ρητορικές τους δεξιότητες μέσω παρουσιάσεων και ομιλιών.

Η Σάσα εμπνέεται και αφηγείται ανάμεσα σε Έργα Τέχνης

Για παιδιά 6-12 ετών & γονείς

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στις 19:00

Κόστος συμμετοχής: 10€

Μια διαισθητική εμπειρία για ενήλικες και παιδιά από 6 ετών.

Ένα ολόκληρο Μουσείο μόνο για σας! Σσσσσς! Θα τρυπώσετε στην περιπέτεια! Κάθε έργο τέχνης κρύβει τα υπέροχα μυστικά του, έχει την κρυφή του ζωή, που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας αν ξέρουμε πού και πώς να κοιτάξουμε…

Η έμπνευση, η ψυχή του καλλιτέχνη, η ιστορία πίσω από το έργο, οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες έγινε ένα έργο… και πολλές απίθανες και μαγικές ιστορίες από την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη.

Η Ζωγραφική που Ζωντανεύει! Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ»

Ημέρες Παραστάσεων:Κυριακή 11, 18, 25 Οκτωβρίου 2020 11:00-12:00

Κόστος συμμετοχής: 10€

Ένας δημιουργός που κάνει τα αόρατα ορατά και μεταμορφώνει τη φαντασία σε πραγματικότητα! Ας βουτήξουμε σε αυτήν την ομορφιά παίζοντας και ανακαλύπτοντας μυστικά και ιστορίες, αφού ο ίδιος μας λέει: «Η τέχνη δεν είναι για να κάνει τον άνθρωπο πιο δυστυχισμένο αλλά για να τον λυτρώνει».

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Διάρκεια εικαστικών εργαστηρίων: Οκτώβριος – Μάιος

Κόστος Εργαστηρίου οκτάμηνης διάρκειας: 330€

Εγγραφή – Δέσμευση θέσης :70 €

Υπό την καθοδήγηση έμπειρων και ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών τα παιδιά:

πειραματίζονται με ποικίλα υλικά ζωγραφικής

• γνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής

• αναπτύσσουν τη δική τους εικαστική γλώσσα

• χρησιμοποιούν τη φαντασία τους αναπτύσσοντας συγκεκριμένα θέματα

• δημιουργούν το δικό τους ατομικό ή ομαδικό έργο.

Όλα τα υλικά παρέχονται από το Μουσείο.

Τα εικαστικά εργαστήρια του Μουσείου πραγματοποιούνται από τα στελέχη του Εκπαιδευτικού τμήματος.