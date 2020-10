Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επεκτείνει τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και της χειμερινής περιόδου με μία σειρά από ερευνητικές δράσεις και συνεργασίες με δωρεάν συμμετοχή, που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών (Open Plan for Artists), όσο και στο ευρύτερο κοινό (Open Plan for all).

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τρία από τα εργαστήρια του «Open Plan» του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχουν ήδη ξεκινήσει:

Δύο εργαστήρια που απευθύνονται στο κοινό: «Morphes», εργαστήριο μόδας με την Ιωάννα Κουρμπέλα και «Ancient Future Solo», εργαστήριο χορού για εφήβους με τη Μαριάννα Καβαλλιεράτου.



Ένα εργαστήριο για επαγγελματίες του χώρου: «Αντηχήσεις / Echoes», εργαστήριο για sound artists και συνθέτες, στο πλαίσιο του κύκλου «Chronotopia».



Morphés

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020

Το εργαστήριο Morphés απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας ενός ενδύματος, μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με το Αρχαίο Δράμα.

Το εργαστήριο

Με πηγή έμπνευσης το Αρχαίο Δράμα, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Ιωάννα Κουρμπέλα προτείνει ένα ξεχωριστό εργαστήριο, ανοιχτό σε όλους, χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία στη μόδα. Με φυσική παρουσία στο εργαστήριο της σχεδιάστριας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν όλα τα στάδια σχεδιασμού, δημιουργίας και εκτέλεσης ενός ενδύματος: από την ιστορία του κοστουμιού και της μόδας, τη μελέτη των υφασμάτων και των χρωμάτων έως τη σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό του πατρόν και την κοπή και τη ραφή του ρούχου.

Στο τέλος του εργαστηρίου, κάθε συμμετέχουσα /-ων θα έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ένδυμα, ενώ το σύνολο των ενδυμάτων θα παρουσιαστεί σε ένα ξεχωριστό «φεστιβαλικό» editorial γνωστού περιοδικού.

H καλλιτεχνική διαδικασία πλαισιώνεται από καταξιωμένους επαγγελματίες από τον χώρο της μόδας και του θεάτρου: την εικαστικό Μαριάννα Κατσουλίδη, τη μοντελίστ Τζέλα Μητροπάνου, τη σκηνογράφο-ενδυματολόγο Μίκα Πανάγου, τη στυλίστρια Alex Petsetakis και τη διευθύντρια του περιοδικού Marie Claire Γαλάτεια Λασκαράκη. Βοηθός στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου θα είναι η Fashion Artist, Μελισσάνθη Σπέη.

Πληροφορίες

«Morphés»

Εργαστήριο μόδας εμπνευσμένο από τη μορφή της Ιφιγένειας με την Ιωάννα Κουρμπέλα.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ιωάννα Κουρμπέλα

Βοηθός σχεδιασμού – υλοποίησης: Μελισσάνθη Σπέη

Εισηγητές Μαριάννα Κατσουλίδη, εικαστικός / Τζέλα Μητροπάνου, μοντελίστ / Μίκα Πανάγου, σκηνογράφος – ενδυματολόγος / Alex Petsetakis, στυλίστρια / Γαλάτεια Λασκαράκη, διευθύντρια του περιοδικού Marie Claire

Αριθμός συμμετεχόντων: 6

Ηλικίες: 18 +

Χώρος διεξαγωγής: online και στο Ατελιέ της Ιωάννας Κουρμπέλα

Διάστημα διεξαγωγής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020

Δηλώσεις συμμετοχής: http://greekfestival.gr/ergastirio-morphes-forma-prosklisis-endiaferontos/

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

*Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες / -ουσες θα χωριστούν σε δύο ομάδες τριών ατόμων η κάθε μία για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πρόγραμμα

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: 16.00 – 18.30 / Online

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: 16.00 – 18.30 / Online

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: 16.00 – 18.30 / Online

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: 16.00 – 18.30 / Ατελιέ Ιωάννας Κουρμπέλα

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: 09.00 – 12.00 / Ομάδα Α / Ατελιέ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου: 09.00 – 12.00 / Ομάδα Β / Ατελιέ

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου: 09.00 – 17.00 / Ατομικές συναντήσεις / Ατελιέ

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου – Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου: Τελικές διορθώσεις και φωτογράφιση (οι ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα)

Ancient Future Solo

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020

To εργαστήριο Ancient Future Solo προσκαλεί εφήβους 14-17 ετών να φτιάξουν τα δικά τους χορευτικά έργα με υλικό από τη σχολική διδακτέα ύλη, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπική έκφρασης μέσω της κίνησης.

Το εργαστήριο

Tι σημαίνει υπέρβαση; Ποια πράξη είναι ηρωική; Πώς η πίστη σε μια ιδέα και η απόφαση για δράση επηρεάζουν το σώμα; Τι σημαίνει ευθύνη, προσωπικό κόστος; Πώς είναι το σώμα που αντιστέκεται; Πώς είναι το σώμα που επαναστατεί; Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα, η χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου προτείνει ένα εργαστήριο εισαγωγής στη δημιουργική γλώσσα του σύγχρονου χορού και της κίνησης, αποκλειστικά για εφήβους, με ή και χωρίς εμπειρία εκπαίδευσης στον Χορό.

Η διαδικασία της έρευνας και οι πρόβες στο πλαίσιο του εργαστηρίου, που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Β της Πειραιώς 260, εστιάζουν στην ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης μέσω της κίνησης: κάθε έφηβος δημιουργεί τον δικό του χορευτικό χαρακτήρα και κατόπιν, προχωρά στη σύνθεση και την εκτέλεση ενός χορευτικού σόλο. Για τη δραματουργική προσέγγιση των κειμένων, η Μαριάννα Καβαλλιεράτου θα συνεργαστεί με θεατρολόγο, ενώ ο συνθέτης Γιώργος Μιζήθρας, θα συνθέσει πρωτότυπη μουσική για τις δημιουργίες που θα προκύψουν. Οι τελικές δημιουργίες των εφήβων θα μαγνητοσκοπηθούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα και τα social media του Φεστιβάλ.

Πληροφορίες

Ancient Future Solo

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού για εφήβους με τη Μαριάννα Καβαλλιεράτου.

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 8

Ηλικίες: 14 – 17 ετών

Χώρος διεξαγωγής: Πειραιώς 260 – Xώρος Β

Διάστημα διεξαγωγής: Οκτώβριος – Δεκέμβριος

Κάθε Σάββατο 11:00 – 15:00 από τις 24.10 έως τις 19.12.2020

Δηλώσεις συμμετοχής στο: http://greekfestival.gr/ancient-future-solo-forma-prosklisis-endiaferontos/

Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου

Chronotopia

Artistic Lab: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020 | online

Performances και Παρουσιάσεις: Ιούνιος / Ιούλιος 2021 | Αθήνα

Το Chronotopia Αντηχήσεις / Echoes είναι ένα εργαστήριο που απευθύνεται σε sound artists και συνθέτες ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής, με επίκεντρο το ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ), το οποίο έχει την έδρα του στην Αθήνα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου με το CTM Festival του Βερολίνου και το Goethe-Institut Athen.

Το εργαστήριο

Πρωτοβουλία του CTM Festival και του Goethe-Institut Athen, το Chronotopia αναδεικνύει τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ της πειραματικής μουσικής και έρευνας του χθες και του σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις «αντηχήσεις» μεταξύ της παλαιότερης και της σύγχρονης μουσικής, του ήχου και των πολυμεσικών πρακτικών, επαναδιατυπώνοντας μουσικές μορφές και πρακτικές που προηγούνται της νεωτερικότητας.

Εστιάζει ιδιαίτερα στην «αρχαιολογία των μέσων» και των αρχειακών υλικών. Αποφεύγοντας μια γραμμική θεώρηση του χρόνου ως κατασκευής που αναπαράγει μια στερεοτυπική έννοια της προόδου, το Chronotopia υιοθετεί και εξερευνά κυκλικές και σπειροειδείς θεωρήσεις της ιστορίας και του χρόνου, αφηγηματικές πτυχές, παράλληλες πολιτισμικές διαδόσεις και περιπτώσεις κατά τις οποίες το παρελθόν και το παρόν συγκλίνουν το ένα μέσα στο άλλο προκειμένου να παράγουν έναν καινούργιο διάλογο. Ο ήχος, η μουσική και οι πρακτικές των μέσων επιτρέπουν την εμφάνιση εναλλακτικών χωροχρόνων και αφηγήσεων.

Μια ομάδα από sound artists και συνθέτες ηλεκτρονικής ή ηλεκτροακουστικής μουσικής θα κληθούν να συμμετάσχουν στο Chronotopia Αντηχήσεις / Echoes μέσω ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Οι καλλιτέχνες θα μελετήσουν το ανεξάντλητο αρχείο του ΚΣΥΜΕ υπό την καθοδήγηση της Anke Echardt και του Άκη Σίνου, με στόχο να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα, τα οποία θα παρουσιαστούν στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2021 (τέλη Ιουνίου / αρχές Ιουλίου 2021).

Θα πραγματοποιηθούν επίσης webinars με επισκέπτες ερευνητές, οι οποίοι θα μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με ζητήματα τεχνολογίας και πολιτισμού, καθώς και με τον ρόλο των αρχείων στην ψηφιακή εποχή. Τα live events, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το Chronotopia στο πλαίσιο του προγράμματος του 2020, θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την παρουσίαση των πρωτότυπων έργων των συμμετεχόντων του εργαστηρίου.

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος

«Μέσα από έξι (6) εντατικά διαδικτυακά εργαστήρια με τους καλλιτέχνες που θα επιλεγούν από την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα εξερευνήσουμε τις «αντηχήσεις» ανάμεσα στα υλικά και τις ιδέες που εντοπίζονται στο αρχείο της ΚΣΥΜΕ και τις σύγχρονες πρακτικές.

Στόχος είναι να οραματιστούμε τις δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από την επαναεπεξεργασία των αρχειακών υλικών, για παράδειγμα μέσα από τις νέες ερμηνείες μουσικών θεμάτων, ιδεών, μεθοδολογιών σύνθεσης, και προσωπικών / ιστορικών αφηγήσεων. Πέρα από τον σεβασμό μας για τα αρχειακά έργα, η προσέγγιση και η κατανόηση του αρχειακού υλικού ενδέχεται να προφέρει σημεία εκκίνησης για πρωτοποριακές διαδικασίες μεταμόρφωσης στο σήμερα.

Οι έξι καλλιτέχνες, που θα επιλεγούν, θα λάβουν από 700€ με στόχο να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο ηχητικό έργο. Οι καλλιτέχνες μπορούν να συνοδεύσουν το τελικό έργο τους με επιπλέον υλικά που τεκμηριώνουν και απεικονίζουν την καλλιτεχνική διαδικασία (π.χ. μουσικά θέματα, οδηγίες για εγκαταστάσεις ήχου, οδηγίες για περφόρμανς κ.ά.). (…)



Παρότι ενθαρρύνουμε συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις και τα webinars θα διεξαχθούν σε ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν στα αγγλικά. Όσες /-οι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν έως τις 4 Νοεμβρίου 2020».

Πρόγραμμα | Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 16:00-18:00 και θα διαρκούν δύο (2) ώρες η κάθε μία:

Συνάντηση #1: 11 Νοεμβρίου 2020

Συνάντηση #2: 18 Νοεμβρίου 2020

Συνάντηση #3: 25 Νοεμβρίου 2020

Συνάντηση #4: 2 Δεκεμβρίου 2020

Συνάντηση #5: 9 Δεκεμβρίου 2020

Συνάντηση #6: 16 Δεκεμβρίου 2020

*Οι συμμετέχουσες /-οντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τις έξι (6) συναντήσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής: http://greekfestival.gr/antichiseis-echoes-forma-prosklisis-endiaferontos/

Υποβολή συμμετοχής: Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου