Θέατρο Πορεία: Τέσσερις θεατρικές παραγωγές για την περίοδο 2020-2021

Οι 4 παραστάσεις

Τhis is not Romeo and Juliet

Σε σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα

Ένα έργο βασισμένο στο σαιξπηρικό αριστούργημα με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης-με κάθε επιφύλαξη- στις 5 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Γιούγκερμαν

Του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλoου

Η μεγάλη επιτυχία των δύο τελευταίων ετών, έπειτα από 250 soldout παραστάσεις, συνεχίζει με 10 ακόμα παρουσιάσεις. Προγραμματισμένες ημερομηνίες παραστάσεων-με κάθε επιφύλαξη- από 7 έως 18 Οκτωβρίου.

Live streaming μεταδόσεις: Κυριακή 11 και 18 Οκτωβρίου, 19:30 ώρα Ελλάδος. Η προπώληση των εισιτηρίων για τις διαδικτυακές παραστάσεις ξεκινά την 1η του Οκτώβρη από την ιστοσελίδα του θεάτρου poreiatheatre.com.

Ευρυδίκη

Της SarahRuhl, σε μετάφραση & σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου

Η μεγάλη θεατρική επιτυχία του 2013 που αγαπήθηκε πολύ, επιστρέφει, με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης-με κάθε επιφύλαξη- στις 11 Νοεμβρίου.

Δόξα κοινή, από την Οδό Φιλελλήνων

Σύνθεση κειμένων της ποιητικής διαχρονίας μας, από τον Στρατή Πασχάλη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου

Η παράσταση που συγκίνησε κοινό και κριτικούς συνεχίζει για λίγες παρουσιάσεις με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης-με κάθε επιφύλαξη- στις 21 Νοεμβρίου.

Στο θέατρο Πορεία θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορoνοϊό, ώστε κάθε θεατής να νιώθει ασφαλής!

Το νέο κινηματογραφούμενο θέατρο

Η έκπληξη της σεζόν, ωστόσο, έρχεται ως συνέχεια εργώδους προετοιμασίας έξι μηνών. Πρόκειται για μία ακόμη πρεμιέρα, την πρώτη διαδικτυακή μετάδοση παράστασης σε πραγματικό χρόνο (realtimelivestreaming), με έξι κάμερες, τηλεσκηνοθεσία επί τόπου και με τους θεατές παρόντες στην αίθουσα.

Αυτή η προσπάθεια έρχεται να δημιουργήσει ένα νέο είδος, το κινηματογραφούμενο θέατρο, το οποίο θα φτάσει σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις γωνιές της χώρας και του κόσμου.

Η διαδικτυακή πρεμιέρα του Γιούγκερμαν, του συναρπαστικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, θεατρική διασκευή του Στρατή Πασχάλη, ζωντανή μουσική της Κατερίνας Πολέμη, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ομώνυμο ρόλο και 25 ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς και μουσικούς επί σκηνής.

Η παράσταση προγραμματίζεται, παράλληλα, -με κάθε επιφύλαξη- να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Πορεία στις 7 Οκτωβρίου. Θα συμμετέχουν και οι δύο διανομές που στήριξαν την παράσταση τα τελευταία 2 χρόνια, δίνοντας πανηγυρικό τόνο σ’ αυτό το πρωτότυπο φινάλε.

Λίγα λόγια από τον Δημήτρη Τάλοου

Με ανάμικτα συναισθήματα σας καλωσορίζω στην πρώτη μεταπολεμικά χειμερινή σεζόν, όπου κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτε. Μπορεί μόνο να επιθυμήσει, να οραματιστεί, να πεισμώσει, ακόμα και να θυμώσει, αλλά όχι να προγραμματίσει. Ίσως, όμως, αυτή η ανασφάλεια να μας φέρει όλους πιο κοντά σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή μυσταγωγίας. Η τελετή του θεάτρου θα είναι εκεί για να σας θυμίζει τις μέρες τις παλιές. Οι άνθρωποι του θεάτρου Πορεία σας υπόσχονται μόνο ένα: πως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να νιώσετε ασφαλείς, ώστε να βυθιστείτε στη μοναδική παρηγοριά της Τέχνης μας. Ο Γιούγκερμαν , το Thisisnot Romeo and Juliet , η Ευρυδίκη , Κοινή Δόξα , σας περιμένουν να τα δείτε από κοντά, διατηρώντας φυσικά τις επιφυλάξεις μας εξαιτίας των μέτρων που μπορεί εκτάκτως να επιβληθούν. Δεν διακινδυνεύω προβλέψεις, όμως έχω βαθιά πίστη ότι θα τα καταφέρουμε.

Στη δύσκολη και κρίσιμη αυτή συγκυρία, εμείς επιλέγουμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τον πήχη. Έχοντας εργαστεί εντατικά τους τελευταίους έξι μήνες, είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα πρεμιέρα, την πρώτη μας διαδικτυακή μετάδοση παράστασης σε πραγματικό χρόνο (realtimelivestreaming), με έξι κάμερες, τηλεσκηνοθεσία επί τόπου και με εσάς τους θεατές παρόντες στην αίθουσα. Αυτή η προσπάθεια έρχεται να δημιουργήσει ένα νέο είδος: το κινηματογραφούμενο θέατρο. Μέσω αυτού, το Πορεία θα έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες, να διαπαιδαγωγεί και να ψυχαγωγεί, να τέρπει και να παρηγορεί. Θα δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους με κινητικά ή άλλα προβλήματα να μη στερούνται το θέατρο, σε μαθητές και εφήβους που ζουν σε μικρά νησιά να έρχονται σε επαφή με τη θεατρική τέχνη, σε ομογενείς που ζουν στην άλλη πλευρά του πλανήτη να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους με την πατρίδα μας, αλλά και στους ολοένα και περισσότερους ξένους φίλους μας να γνωρίζουν τη σύγχρονη ελληνική θεατρική δημιουργία.

Τέλος, δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, να συνεχίσουν να εργάζονται και να επιβιώνουν οικονομικά! Και για όσους ανησυχούν για την κατάργηση της διά ζώσης επικοινωνίας: πιστεύουμε ακράδαντα ότι το θέατρο είναι και θα παραμείνει συνώνυμο της ζωντανής επαφής. Όταν η πανδημία θα αποτελεί πια παρελθόν, τα θέατρα θα γεμίσουν και πάλι, και οι δυνατότητες του livestreaming θα παραμείνουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την εξωστρέφεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μη χάσετε λοιπόν την πρώτη online πρεμιέρα μας στις 11 Οκτωβρίου, με τον Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, θεατρική διασκευή του Στρατή Πασχάλη, με τη ζωντανή μουσική της Κατερίνας Πολέμη, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ομώνυμο ρόλο και 25 ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς και μουσικούς επί σκηνής. Η παράσταση προγραμματίζεται, παράλληλα, -με κάθε επιφύλαξη- να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Πορεία στις 7 Οκτωβρίου. Θα συμμετέχουν και οι δύο διανομές που στήριξαν την παράσταση τα τελευταία 2 χρόνια, δίνοντας πανηγυρικό τόνο σ’ αυτό το πρωτότυπο φινάλε.