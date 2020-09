Με «Μάρμαρα και σχέδια» στην Αθήνα η νέα Γκαλερί Γκαγκόσιαν

Η «είδηση» ότι ο αμερικανός γκαλερίστας Λάρι Γκαγκόσιαν θα άνοιγε παράρτημα της γκαλερί του στη Μύκονο είχε κάνει την εμφάνισή της, στις στήλες σοβαρής καθημερινής εφημερίδας, ως πρωταπριλιάτικο αστείο. Δυο χρόνια αργότερα, το αθηναϊκό παράρτημα της κραταιάς αυτοκρατορίας αιθουσών τέχνης επιστρέφει στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης.

Η παρουσία της Gallery Gagosian στην Αθήνα, της 16ης γκαλερί με αυτό το όνομα στον πλανήτη, είναι αρκετά παλαιότερη, καθώς από το 2009 φιλοξενούνταν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Μέρλιν. Έπειτα από απουσία λίγων μηνών, εγκαινιάζει πλέον έναν τελείως διαφορετικό, αυτόνομο χώρο, καταλαμβάνοντας εξολοκλήρου ένα νεοκλασικό κτίριο, στη συμβολή των οδών Αναπήρων Πολέμου και Δεινοκράτους, στον Λυκαβηττό.

Μινιμαλιστής ζωγράφος

Πρώτος φιλοξενούμενος στον νέο χώρο της γκαλερί είναι ο αμερικανός ζωγράφος Μπράις Μάρντεν, «Μάρμαρα και σχέδια» του οποίου παρουσιάζονται στους δύο ορόφους της αθηναϊκής Gallery Gagosian (Brice Marden, «Marbles and Drawings»).

Μινιμαλιστής ζωγράφος, έντονα επηρεασμένος από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και το έργο των Jasper Johns και Robert Rauschenberg (ως βοηθός του οποίου εργάστηκε το 1966), ο Μάρντεν επισκέφθηκε την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Γοητευμένος από το φως που συνάντησε στην Ύδρα, δημιουργεί μια σειρά πίνακες εκεί (1972), οι οποίοι καταγράφουν τις αποχρώσεις της θάλασσας, ενώ θα συνεχίσει να επιστρέφει στο νησί και τα επόμενα καλοκαίρια.

Ανακαλύπτοντας το φως της Ύδρας

Το 1981, ενώ παραθέριζε στην Ύδρα, άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα χρωματικά μοτίβα σε θραύσματα από μάρμαρο που έβρισκε πεταμένα. Αυτές οι συνθέσεις σηματοδότησαν μια μεταβατική στιγμή της καλλιτεχνικής πορείας του, καθώς ενσταλάζουν φωτεινότητα στα στοιχειακά μοτίβα και τα γεωμετρικά σχήματά του.

Έκτοτε, ο Μάρντεν συνέχισε να χρησιμοποιεί το μάρμαρο ως «καμβά», ζωγραφίζοντας εν μέρει την επιφάνειά του με λεπτές, ημιδιαφανείς στρώσεις χρώματος, δημιουργώντας ορθογώνια μοτίβα με απαλά, γαλήνια χρώματα που τονίζονται από μαύρες και γκρι γραμμές, που λειτουργούν σε αρμονία με τη φυσική υφή και τις φλέβες του μαρμάρου.

Μια σειρά αντιπροσωπευτικών τέτοιων έργων από μάρμαρο επέλεξε ο καλλιτέχνης για την αθηναϊκή του έκθεση, την πρώτη έπειτα από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, ενώ ως επιστέγασμα επέλεξε ένα μικρό σώμα σχεδίων του σε μελάνι και χαρτί: Κάποια αυστηρά γεωμετρικά, όπως το «Extended Eagles Mere Drawing» (1990), ένα πλέγμα μαύρων γραμμών που συνυφαίνεται με γραμμικά μοτίβα και κίτρινες, πράσινες και κόκκινες χρωματικές πινελιές. Άλλα εξαιρετικά ελεύθερα, όπως το «Untitled» (1990), που εμπνέεται από τις κινεζικές καλλιγραφικές τεχνικές και γεμίζει το χαρτί με στήλες από γλυφικά σύμβολα που σπάνε τα δεσμά του αυστηρού πλέγματος χάρη στην ελεύθερη ροή της κίνησης.

Χειρονομιακή μονοχρωμία

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά εκτίθεται το εξάπτυχο έργο «Free Painting 3» (2017), μια σειρά από μονοχρωματικά τετράγωνα ταμπλό με λεπτές στρώσεις σε βαθύ κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο. Ο ζωγράφος αφήνει την περίσσεια του χρώματος σε κάθε ταμπλό να τρέξει στον ελεύθερο χώρο από κάτω, αποκαλύπτοντας έτσι σημαντικές πτυχές της δημιουργικής του διαδικασίας.

Η έκθεση του Μπράις Μάρντεν «Μάρμαρα και σχέδια» θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό μέχρι το τέλος του έτους. Στη συνέχεια, από την Γκαλερί Γκαγκόσιαν προγραμματίζεται η παρουσίαση έκθεσης έργων του επίσης αμερικανού καλλιτέχνη Sterling Ruby (γεν. 1972), τον Μάρτιο, η οποία πιθανόν να συνοδευτεί με το άνοιγμα της γκαλερί στον δημόσιο χώρο.

Brice Marden

Ο Brice Marden γεννήθηκε το 1938 στη Νέα Υόρκη, όπου ζει και εργάζεται. Έργα του περιλαμβάνονται στις συλλογές των μεγαλύτερων μουσείων στον κόσμο. Στις μεγάλες εκθέσεις του περιλαμβάνονται η έκθεση στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης (1975), «Paintings, Drawings, Etchings, 1975-80» στο Μουσείο Stedelijk του Άμστερναμ, «Cold Mountain» στο Dia Center for the Arts της Νέας Υόρκης (1991), «A Retrospective of Paintings and Drawings» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (2006-07), «Morocco» στο Musée Yves Saint Laurent στο Μαρακές (2019) και «Think of Them as Spaces: Brice Marden’s Drawings» στο μουσείο Menil Collection του Χιούστον (2020).