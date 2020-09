Ο Μεγάλος Περίπατος… ακυρώνεται: Το ελληνικό Twitter αντιδρά

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που υπόσχεται να δημιουργήσει τον «πιο όμορφο περίπατο της Ευρώπης μήκους 6,8 χλμ με την ενοποίηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας», είχε ανακοινώσει ο Δήμος Αθηναίων τον περασμένο Μάιο, ενώ τον Ιούλιο είχε αποφασιστεί η παράταση του πιλοτικού έργου για τρεις μήνες.

Σε νέα ραδιοφωνική συνέντευξή του, όμως, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, προανήγγειλε το «ξήλωμα» του Μεγάλου Περιπάτου, δηλώνοντας ότι το έργο «βγήκε, και δεν βγήκε».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο «Μεγάλος Περίπατος» ήταν ένα πιλοτικό και προσωρινό έργο, «ώστε να δούμε πώς θα λειτουργήσει», αφού όπως είπε χαρακτηριστικά: «Σε καμία περίπτωση δεν είναι ανάπλαση το βάψιμο του οδοστρώματος ή να βάλεις μία ζαρντινιέρα. Έπρεπε όμως να βρούμε έναν πρόχειρο τρόπο και κυρίως προσωρινό για να τραβήξουμε τις γραμμές του έργου, να ζωγραφίζεις δηλαδή πριν αρχίζεις να σκάβεις».

Παράλληλα, περιέγραψε το έργο που άγγιξε τα 2 εκατομμύρια ευρώ ως ένα «πείραμα» και προανήγγειλε ένα καινούριο έργο στο κέντρο της Αθήνας. «Ξεχάστε την Πανεπιστημίου όπως την ξέρατε. Πάμε για κάτι καινούριο» δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και για επόμενη φάση που θα περιλαμβάνει τα μόνιμα έργα, τα οποία θα αρχίσουν εντός του 2021.

Όσο για το έργο ανάπλασης της πλατείας Ομονοίας, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Σχετικά με το γκαζόν στην Ομόνοια κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια και άρχισε να το σκοτώνει, να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κιτρίνισε το γκαζόν».

Ο Μεγάλος Περίπατος ξηλώνεται και το ελληνικό Twitter αντιδρά

