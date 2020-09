Ίδρυμα Θεοχαράκη: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες και παιδιά

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη έχει ετοιμάσει νέα διασκεδαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τους μικρούς, όσο και για τους μεγάλους φίλους του.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

Εξερευνώντας τις αισθήσεις – Για βρέφη 12-24 μηνών

Διεγείροντας τις αισθήσεις των λιλιπούτειων φίλων μας, προσφέροντας μία ποικιλία ερεθισμάτων που εστιάζουν στην αφή, την όσφρηση, την όραση, την ακοή και τη γεύση, θα τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν.

Ένα εργαστήρι που χρησιμοποιεί το παιχνίδι και την χαρά της ανακάλυψης, ερεθίζει τις αισθήσεις και με την βοήθεια θεατρικών τεχνικών, προσφέρει χαρά και διασκέδαση.

Μέσω της εξερεύνησης, τα βρεφάκια ωθούνται -μεταξύ άλλων- να αναπτύξουν την συγκέντρωσή τους και την λεπτή/αδρή τους κινητικότητα. Μέσα από την ομάδα θα αρχίσουν να αλληλεπιδρούν και θα εξελίσσονται καθώς επίσης θα ενισχύεται και ο δεσμός μεταξύ του γονιού/συνοδού και του βρέφους.

Νερά, φυσικά υλικά, μυρωδιές, διαφορετικές υφές υλικών, υφάσματα, κορδέλες, τσιμπίδες, κουτάλια και χρώματα είναι μερικά υλικά με τα οποία θα πειραματιστούν.

Συμμετέχετε στο εργαστήρι της ηθοποιού Μαρίζα Τσάρη για να παίξετε, να εξερευνήσετε, να λερωθείτε και να λερώσετε!

«Το κίτρινο το στρογγυλό που είναι ζουμερό, ξινούτσικο είναι λίγο εκεί παραδίπλα κάτι πέταλα μυρίζουν, μαζί με τα κλαδιά με περιτριγυρίζουν ωχ, περίμενε να πιάσω το ρυζάκι που είναι μέσα στο βαζάκι, και μετά θα το μοιράσω στο διπλανό μπολάκι τρέχουν τα νερά ευωδιαστά και στον τοίχο βλέπω μια σκιά και δω πάνω έχει χρώματα πολλά θα τα ανακαλύψουμε όλα με χαρά!».

Πληροφορίες:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός συνοδού για κάθε παιδί.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρετε τυχόν τροφικές αλλεργίες ή αλλεργίες σε υλικά. Θα χρειαστεί επίσης να έχετε μαζί σας επιπλέον ρούχα και μια πετσέτα.

Ημέρα εργαστηρίου: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 12:30-13:30)

Για τη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος δεν επιτρέπεται η είσοδος μετά τις 12:30.

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 20€

Η Μαρίζα Τσάρη

Η Μαρίζα Τσάρη αποφοίτησε το 2005 από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και το 2001 από το North College (BTEC & BA Hons in Applied Art & Design). Φοίτησε στα ετήσια επιμορφωτικά εργαστήρια πάνω στο Εκπαιδευτικό Δράμα, και στο “Το Θέατρο στην Τάξη”.

Συμμετείχε σε διάφορα masterclasses, που αφορούν στην προετοιμασία παράστασης με παιδιά, καινούργιες τεχνικές και εργαλεία πάνω στο “Δράμα στην Εκπαίδευση”, εργαλεία εμψύχωσης για θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια, καθώς και ποικίλα σεμινάρια, για βρέφη/παιδιά και τεχνικές εμψύχωσης.

Παρακολούθησε επί 10 χρόνια μαθήματα πιάνου και ασχολείται ενεργά με την μουσική, καθώς είναι ακόμα ένα εργαλείο δουλειάς. Συνεργάστηκε με το Θέατρο Πόρτα σε παιδικές εκπαιδευτικές δράσεις. Σχεδιάζει και υλοποιεί μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού/αγωγής σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και αισθητηριακά εργαστήρια σε βρέφη σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης,σχολεία κλπ..

Από το 2005 εργάζεται μεταξύ άλλων, σαν ηθοποιός και περφόρμερ καθώς και σε παραγωγές παιδικών παραστάσεων.

Από το 2018, συνεργάζεται με τις εκδόσεις Πεδίο-Ελληνικά Γράμματα για τον σχεδιασμό/υλοποίηση διαδραστικών παρουσιάσεων παιδικών βιβλίων και επίσης από 2018 έως σήμερα, είναι ηθοποιός στην εταιρία Θεάτρου Μικρός Νότος.

Ανακαλύπτοντας τις τέχνες – Για παιδιά 2-4 ετών

Για 12η συνεχόμενη χρονιά παιδιά και γονείς, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας, έρχονται σε δημιουργική επαφή με τα εικαστικά, τη μουσική και το θέατρο.

Η μουσικοπαιδαγωγός, νηπιαγωγός Σπυριδούλα Χρόνη δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να ξεδιπλώσουν κομμάτια του εαυτού τους και να γευτούν τις χαρές που δίνει η επαφή με την τέχνη και η συμμετοχή στην ομάδα.

Σε κάθε κύκλο, μέσα από νέες θεματικές ενότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μυστικά της τέχνης, καθώς και τον κόσμο που τα περιβάλλει και θα δημιουργήσουν τα πρώτα τους εικαστικά αντικείμενα.

Πληροφορίες:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός συνοδού για κάθε παιδί.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας στις 11:00. Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής (ονομ/μο γονέα και παιδιού) στο [email protected]. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κύκλος 1

Σάββατο 3, 10, 17 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 10:30-11:30)

Κάθε κύκλος είναι αυτοτελής και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα ή συνεχόμενα.

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 60€

Κόστος συμμετοχής για 3 κύκλους (κύκλοι 1,2,3 ή κύκλοι 4,5,6): 160€

Η Σπυριδούλα Χρόνη

Η Σπυριδούλα Χρόνη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε στο «Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία», του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».

Από το 2005 εργάζεται σε σχολεία, ενώ παράλληλα από το 2010, ξεκινά να σχεδιάζει και να εμψυχώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Έχει συνεργαστεί με το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Μουσείο Γουλανδρή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης κ.α..

ARKKI Σχολείο αρχιτεκτονικής για παιδιά – Για παιδιά νηπιαγωγείου (4-5 ετών) και δημοτικού (6-12 ετών)

Το πιο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρώπης, το ARKKI (School of Architecture for children and Youth), που ήρθε στην Ελλάδα από τον ΑΚΤΟ, σε συνεργασία με τη DESIGNEMBASSADOR.COM, συνεχίζει τη δράση του και το φθινόπωρο, με νέους κύκλους εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας από 4 έως 5 και από 6 έως 12 ετών.

Τώρα, το δημιουργικό παιχνίδι που βασίζεται στην αρχιτεκτονική, συνεχίζεται με τον ίδιο πάντα στόχο, τα παιδιά να εξερευνήσουν με όλες τους τις αισθήσεις τον κόσμο, να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις, μέσα από δραστηριότητες που τους μαθαίνουν να πειραματίζονται, να σχεδιάζουν και να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, που πάντα είναι πολύ εντυπωσιακό.

Όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Κι όσο για την αρχιτεκτονική; Χρησιμοποιείται ως μέσο για να δώσει στα παιδιά τα δεκάδες ερεθίσματα που από τη φύση της έχει η επιστήμη αυτή, να τα βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και τελικά να τα κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να γίνουν οι «αρχιτέκτονες» του μέλλοντός τους.

Πληροφορίες:

Για παιδιά 4-5 ετών:

Κύκλος 1: Σάββατο 3, 10 Οκτωβρίου 2020 (ωρα: 15:00-16:00)

Ο Περίπατος των πέντε αισθήσεων, Γλυκιά Αρχιτεκτονική

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 40€

Για παιδιά 6-12 ετών:

Κύκλος 1: Σάββατο 3, 10, 17, 24 Οκτωβρίου 2020 (ωρα: 12:30-14:00)

Γλυκιά Αρχιτεκτονική, Πελώριοι Πύργοι (I, II), Κορυφογραμμές

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 80€

Κάθε κύκλος είναι αυτοτελής και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα ή συνεχόμενα.

Άκου! Ένας πίνακας τραγουδάει… – Για παιδιά 5-7 ετών

Εικαστικές Τέχνες και Μουσική

Οι ζωγραφικοί πίνακες ζωντανεύουν και μας αποκαλύπτουν μυστικά σε ένα βιωματικό εργαστήρι, όπου η μουσικοκινητική και τα εικαστικά συναντιούνται και εμπλέκονται με έναν δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Αναπάντεχες συμπτώσεις μας οδηγούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Εικόνες, που εξιστορούν, και ιστορίες που τραγουδιούνται, σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ελευθερίας, με στόχο να ενισχύεται η αγάπη των παιδιών για την καλλιτεχνική δημιουργία και να ανακαλύπτουν τον δικό τους προσωπικό εκφραστικό τρόπο.



Πληροφορίες:

Με τον μουσικό, μουσικοπαιδαγωγό Γιάννη Ψαριώτη και την εικαστικό, αρχ. εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια αντικειμένων Ιωάννα Μπουλούγαρη.

Ημέρα εργαστηρίου: Σάββατο 17, 24 Οκτωβρίου 2020 Σπύρος Παπαλουκάς (ώρα: 16:30-17:30)

Κόστος συμμετοχής ανά ενότητα: 25€

Η Ιωάννα Μπουλούγαρη

Η Ιωάννα Μπουλούγαρη έχει σπουδάσει Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση & Σχεδιασμό Αντικειμένου στη Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας), αντικείμενο το οποίο ασκεί επαγγελματικά. Έχει σπουδάσει τύμπανα με δάσκαλο τον Ν. Σιδηροκαστρίτη. Γράφει στίχους, ζωγραφίζει και εικονογραφεί.

Ο Γιάννης Ψαριώτης

Ο Γιάννης Ψαριώτης έχει σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά της μουσικής, κιθάρα, ούτι, κρουστά, φλογέρα και έχει παρακολουθήσει μαθήματα θεάτρου, σύγχρονου χορού και ειδικής αγωγής.

Εργάζεται ως μουσικοπαιδαγωγός σε σχολεία πάνω σε ειδικά προγράμματα εκμάθησης μουσικής (μουσικοκινητική αγωγή) και ως μουσικοθεραπευτής.

Γράφει μουσική, στίχους και τραγούδια, αλλά και συμμετέχει ως μουσικός σε αφηγήσεις παραμυθιών, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και στις μουσικές παραστάσεις του συγκροτήματός του ακόμα σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα.

Ένα ρούχο στη χώρα της τέχνης την εποχή του up-cycling! – Για παιδιά 8-12 ετών

Μαζί με την εικαστικό Αγγέλα Μανδηλάρη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εκφράσεις της τέχνης μέσα από τη δημιουργία εικαστικού ρούχου, με τη μέθοδο του up-cycling, αντλώντας έμπνευση από σημαντικά καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού αιώνα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Ημέρες συναντήσεων: Κυριακή (ώρα: 16:00–17:30)

11 Οκτωβρίου 2020 Εξπρεσιονισμός: συναίσθημα και παραμόρφωση

18 Οκτωβρίου 2020 Bauhaus: χρώμα και γεωμετρική φόρμα

25 Οκτωβρίου 2020 Σουρεαλισμός: όνειρο και ποίηση

1 Νοεμβρίου 2020 Μινιμαλισμός: μονοχρωμία και επανάληψη

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 45€

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15

Η Αγγέλα Μανδηλάρη

Η Αγγέλα Μανδηλάρη ζει και εργάζεται στην Αθήνα, σπούδασε μουσική (Athenaeum, δίπλωμα σολίστ πιάνου) και αρχιτεκτονική (EMΠ) στην Αθήνα. Συνέχισε τις σπουδές της στο Kingston University του Λονδίνου (MA Fine Arts/Distinction) και στο Open University της Αγγλίας (ΜΑ Art History).

Η διεπιστημονική της πρακτική έχει οδηγήσει σε συνεργασίες με καλλιτέχνες, επιμελητές, αρχιτέκτονες και πολιτιστικά ιδρύματα. Το Καλλιτεχνικό και ερευνητικό της έργο έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα και διεθνώς (Strangloscope International Film Festival Βrazil, Space Studios London, Center for Historical Research/University of London, Blank Wall Gallery/Αθήνα).

Έχει εργαστεί ως σκηνογράφος/ενδυματολόγος με την ομάδα Uni-Arts και το 2016 δημιούργησε το διακαλλιτεχνικό εργαστήρι MoMu για παιδιά.

Τον εαυτό μου θα γνωρίσω και από την αρχή θα ξαναρχίσω – Για παιδιά 8-12 ετών

Ας ακούσουμε το σώμα μας, κάτι έχει να μας πει: 6 Αισθητηριακά εργαστήρια Δραματοθεραπείας

Το ήξερες ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου καθημερινά, τα αντιλαμβάνεσαι όχι μόνο επειδή τα βλέπεις, αλλά πιο πολύ γιατί μπορείς και τα νιώθεις μέσα από τις αισθήσεις σου; Ο καθένας όμως, έχει τον δικό του τρόπο, τον δικό του χρόνο και τη δική του ξεχωριστή σχέση με τις αισθήσεις του. Ο κόσμος των αισθήσεων είναι αυτός που μας κάνει διαφορετικούς μεταξύ μας. Ελάτε να έρθουμε σε επαφή με τις πολύτιμες αισθήσεις μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τον ξεχωριστό εαυτό μας!

Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει η Λουκία Αποστολίδη (Ψυχολόγος, Msc Ψυχολόγος της Υγείας, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια). η τέχνη θα είναι το μέσο και το εργαλείο για να συναντηθούμε με το σώμα μας και τα σήματα που θέλει αυτό να μας δώσει. Με το χορό, την κεραμική, τη ζωγραφική, το τραγούδι και το θέατρο θα στήσουμε το δικό μας γαϊτανάκι αισθήσεων, συναισθημάτων και τέχνης.

Πληροφορίες:

Ημέρα συνάντησης: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 11:00-12:30) Αφή: Το εγώ δέρμα μου

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15€

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ.

Η Λουκία Αποστολίδη

Η Λουκία Αποστολίδη είναι Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) και Δραματοθεραπεύτρια, έχει MSc στην Ψυχολογία της Υγείας και PGCert στην Ψυχολογία των Εξαρτήσεων. Συστημική- Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια ξεκινώντας στο Tavistock & Portman Clinic του Λονδίνου και συνεχίζοντας στην Ελλάδα στο ΕΠΙΨΥ – Ιατρείο της Οικογένειας όπου δούλεψε στο θεραπευτικό του πλαίσιο με οικογένειες.

Στο Λονδίνο έχει εργαστεί σαν σύμβουλος σε δημόσιο σχολείο όπου έκανε παιγνιοθεραπεία ενώ στην Ελλάδα έχει εργαστεί στη διαχείριση ομάδων Δραματοθεραπείας στον ΟΚΑΝΑ και στο ΚΕΘΕΑ.

Είναι συνιδρύτρια και επιστημονική συνεργάτης του ΚΕΣΥΨΕ, είναι εξωτερική συνεργάτης στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο τμήμα Παιδικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη όπως και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και είναι μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων.

Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate) – Για εφήβους 12-14 ετών

Το debate ή αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα και βασίζεται στην κριτική σκέψη, το διάλογο και τη ρητορική.

Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.

H Καλλίνα Μπασλή, προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Σχολικού Debate για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, προτείνει σε εφήβους, μέσα από τη διαδικασία του debate και της ρητορικής, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον.

Πώς να γίνετε καλός ομιλητής;

Ένας καλός ομιλητής αναγνωρίζει τη γλώσσα ως αξία, ως τόπο συνάντησης με τους άλλους και ως μέσο αποκάλυψης των προσωπικών του διανοημάτων και συναισθημάτων.

Μέσα από τη διαδικασία του debate, οι μαθητές καλλιεργούν τις δυνατότητές τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να αντικρούουν επιχειρήματα, να δομούν τον προφορικό και το γραπτό λόγο, να υποστηρίζουν τις ιδέες τους με παραδείγματα και να εξασκούν τις ρητορικές τους δεξιότητες μέσω παρουσιάσεων και ομιλιών.

Πληροφορίες:

Debates: Σάββατο 10, 17, 24, 31 Οκτωβρίου και 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου 2020 (ώρα: 18:00-20:00)

Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 120€

Τελική ημερομηνία εγγραφών: 7 Οκτωβρίου 2020

H Καλλίνα Μπασλή

Η Καλλίνα Μπασλή είναι η προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Σχολικού Debate για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από το 2006 διδάσκει Debate και ρητορική, και έχει παραδώσει σεμινάρια σε περισσότερες από 30 χώρες.

Μέσω του English Speaking Union στο Λονδίνο, ανέπτυξε ένα πλήρες πρόγραμμα διαδραστικών σεμιναρίων για παιδιά και ενήλικες και από το 2011 είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων Debate και ρητορικής στο Κολλέγιο Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει διοργανώσει τηλεοπτικά Debate για την ελληνική τηλεόραση και το BBC World.

Η Σάσα εμπνέεται και αφηγείται ανάμεσα σε Έργα Τέχνης – Για παιδιά 6-12 ετών & γονείς

Μια διαισθητική εμπειρία για ενήλικες και παιδιά από 6 ετών.

Ένα ολόκληρο Μουσείο μόνο για σας! Σσσσσς! Θα τρυπώσετε στην περιπέτεια! Κάθε έργο τέχνης κρύβει τα υπέροχα μυστικά του, έχει την κρυφή του ζωή, που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας αν ξέρουμε πού και πώς να κοιτάξουμε…

Η έμπνευση, η ψυχή του καλλιτέχνη, η ιστορία πίσω από το έργο, οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες έγινε ένα έργο… και πολλές απίθανες και μαγικές ιστορίες από την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη.

Πληροφορίες:

Έμπνευση-αφήγηση: Σάσα Βούλγαρη

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στις 19:00: Η Ζωγραφική που Ζωντανεύει!

Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ».

Ένας δημιουργός που κάνει τα αόρατα ορατά και μεταμορφώνει τη φαντασία σε πραγματικότητα! Ας βουτήξουμε σε αυτήν την ομορφιά παίζοντας και ανακαλύπτοντας μυστικά και ιστορίες, αφού ο ίδιος μας λέει: «Η τέχνη δεν είναι για να κάνει τον άνθρωπο πιο δυστυχισμένο αλλά για να τον λυτρώνει».

Κόστος συμμετοχής: 10€

Η Σάσα Βούλγαρη

Η Σάσα Βούλγαρη είναι προφορική αφηγήτρια, πρωτοπόρος της νεο–αφήγησης στην Ελλάδα από το 1993, ψυχοπαιδαγωγός, συντονίστρια επιμορφώσεων-εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ανέπτυξε και διδάσκει τη δική της Μέθοδο Εκπαίδευσης στην Τέχνη της Αφήγησης και στη Δημιουργική Γραφή.

Αφηγείται αξιοποιώντας πλούσιες θεματικές για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Αφηγήθηκε 13 ελληνικά παραμύθια στην σειρά της ΕΤ1 «Ψέμματα κι Αλήθεια έτσι ειν΄ τα Παραμύθια», 1998, σκηνοθεσία Μάνθου Σαντοριναίου που επαναλαμβάνεται ακόμα.

Η πλούσια πορεία της αριθμεί πολυετείς και σταθερές συνεργασίες με Μουσεία και Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Κύπρο και ήταν δύο φορές υποψήφια (2014 & 2015) της SCBWI – Greece για το Διεθνές Βραβείο Astrid Lindgren Memorial Award, για το σύνολο του έργου της.

Θεατρικές παραστάσεις

Τζίτζικας Και Μέρμηγκας… η ιστορία αλλιώς – Για παιδιά από 4 ετών και άνω

Η παράσταση «Τζίτζικας και Μέρμηγκας… η ιστορία αλλιώς» είναι μια διαδραστική παράσταση με μουσική. Πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή του γνωστού μύθου του Αισώπου.

Οι θεατές, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, βιώνουν μία ιστορία που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις του μύθου: Ο Τζίτζικας είναι τεμπέλης ή ξέγνοιαστος; Ο Μέρμηγκας είναι εργατικός ή εργασιομανής; Ή μήπως ο καθένας έχει το δικό του ρόλο στην κοινωνία, όπως και στη φύση;

Ο «Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας… η ιστορία αλλιώς» είναι μια παράσταση τόσο αληθινή όσο και η ζωή με τις διαρκείς ανατροπές της, που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εξετάσουν μια διαφορετική οπτική, να αμφιβάλλουν για τη συμβατική σοφία, να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα και να γίνουν μέρος μιας αλλαγής.

Πληροφορίες:

Κείμενο-σκηνοθεσία: Σβούρες-Παιδαγωγική Ομάδα Θεάτρου

Μουσική: Μαρία Μπεθάνη

Ημέρες Παραστάσεων:Κυριακή 11, 18, 25 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 11:00-12:00)

Κόστος συμμετοχής: 10€

Οι «Σβούρες»

Οι «Σβούρες» είναι μια ομάδα παιδαγωγών και ηθοποιών που έχουν φοιτήσει στο τριετές Εργαστήρι Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του Λάκη Κουρετζή. Προσεγγίζουν την παιδαγωγική μέσα από την τέχνη, με βασικό εργαλείο το Θεατρικό Παιχνίδι.

Πραγματοποιούν βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, διαδραστικές παραστάσεις, προγράμματα στη φύση και εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά, εφήβους και γονείς με παιδιά.

Πιστεύουν στην απελευθέρωση της παιδικής ηλικίας, στην ελεύθερη έκφραση μέσα από την τέχνη και στη δύναμη της ομάδας και βρίσκουν αξία στο παιχνίδι, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, ως μέσο κατανόησης του εαυτού και του κόσμου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες

Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή – Για ενήλικες

Εμπνευσμένη από τους στίχους του Σαίξπηρ, η βιωματική ξενάγηση στις εκθέσεις, είναι μια πρόσκληση στο συναίσθημα σε σκέψεις, εμπειρίες, αναμνήσεις και όνειρα των συμμετεχόντων.

Μέσα από τις τέχνες, οι συμμετέχοντες εμπνέονται, εκφράζονται, μοιράζονται και συγχρόνως ζουν και παίζουν την προσωπική τους αλήθεια με μάρτυρα και συνοδοιπόρο την ομάδα.

Η βιωματική ξενάγηση είναι μέρος της τεχνικής «Μetamyth»© Therapy through the Arts και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και λειτουργούς των τεχνών και της ψυχολογίας, σε γονείς και νέους άνω των 15 ετών.

Πληροφορίες:

Με την Θάλεια Βαλέτα, ψυχοθεραπεύτρια, δραματοθεραπεύτρια ΒΑ, ΜΑ, ΗPC Reg.UK.

Ημέρα συνάντησης: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 (ώρα: 18:00-21:00) «ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ»

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 50€

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 20€

Εργαστήριο Ζωγραφικής – Για ενήλικες

Κύκλος 1

Θάλασσα: Ξεκινώντας από μια περιήγηση στην έκθεση του ιδρύματος και στα έργα του Κώστα Τσόκλη, μπαίνουμε στη «μαγεία» της τέχνης του και παρατηρούμε τις ιδιαιτερότητες του δικού του τοπίου.

Αναζητώντας τρόπους έκφρασης του θέματος «θάλασσα», «νερό», «βράχια», «βυθός», «αντανακλάσεις», μαζι με την εικαστικό Ελένη Δελή απομονώνουμε αυτά τα θέματα, τα παρατηρούμε και τα ζωγραφίζουμε, χρησιμοποιώντας ακουαρέλα, ακρυλικό αλλά και ανάγλυφα υλικά.

Πληροφορίες:

Ημέρες συναντήσεων: Τετάρτη 7, 14, 21 Οκτωβρίου και 4, 11, 18 Νοεμβρίου 2020 (ώρα: 17:30-20:30)

Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 140€

Η Ελένη Δελή

Η Ελένη Δελή μετά την αποφοίτησή της από την Α.Σ.Κ.Τ. (1992) μέχρι σήμερα δουλεύει σαν καλλιτέχνης παρουσιάζοντας το εικαστικό της έργο σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Παράλληλα, εργάστηκε στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας ζωγραφική, ελεύθερο και βασικό σχέδιο σε ιδιωτικές σχολές. Επίσης, δίδαξε σε πολιτιστικά κέντρα, σε Ι.Ε.Κ., καθώς και σε τμήματα κολεγίων προετοιμάζοντας portfolios για την εισαγωγή υποψηφίων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, εργάστηκε για σειρά ετών στα επιμορφωτικά τμήματα ανηλίκων του Πολιτιστικού Κέντρου Χολαργού και του Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκίδας ως δασκάλα εικαστικών, στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα ως καθηγήτρια ελευθέρου σχεδίου για προετοιμασία υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βασικού σχεδίου και προετοιμασία portfolios για εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια, ως καθηγήτρια καλλιτεχνικών μαθημάτων στα Τοσίτσεια Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία Εκάλης, ως καθηγήτρια ελευθέρου σχεδίου και τεχνολογίας του χρώματος στα ΙΕΚ Δομή, ως επιμορφώτρια εικαστικών στα τμήματα ενηλίκων Δήμου Νέας Ερυθραίας. Εργάζεται μέχρι σήμερα ως καθηγήτρια καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Ελληνογερμανική Αγωγή. Επίσης, συνεργάζεται με το Ίδρυμα Εικαστικών και Μουσικής Β.& Μ. Θεοχαράκη ως επιμορφώτρια στα τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων καθώς και με τον Σύλλογο Γονέων Παπάγου ως επιμορφώτρια Ζωγραφικής Ανηλίκων.

Γυναικεία Χορωδία Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Βασικός στόχος της χορωδίας που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Θεοχαράκη είναι η καλλιέργεια της φωνής των συμμετεχουσών, η ανάγνωση / αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας, η επαφή των συμμετεχόντων με μουσικά είδη και στιλ διαφορετικών εποχών, η εξοικείωσή τους με τη σκηνή, καθώς και η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και αλληλεγγύης.

Η Γυναικεία Χορωδία του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη απευθύνεται σε κυρίες όλων των ηλικιών, οι οποίες εντάσσονται στο δυναμικό της, κατόπιν ακροάσεων. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται συναυλίες στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη σε σύμπραξη με άλλες καταξιωμένες χορωδίες. Υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα διαδικτυακής πραγματοποίησης και παρακολούθησης των προβών!

Μέσω τηλεδιασκέψεων και μουσικών προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα στις χορωδούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση/αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας ενώ, ταυτόχρονα, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που παρέχουν οι online πλατφόρμες, η επαφή με τη θεωρία της μουσικής, τις διαφορετικές τεχνοτροπίες και τα μουσικά όργανα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Τη χορωδία ίδρυσε η ειδικός φωνής Νίνα Καλούτσα, πριν από επτά χρόνια, και από τον Οκτώβριο του 2015 επικεφαλής της είναι η Κατερίνα Βασιλικού.

Πληροφορίες:

Διδασκαλία-Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού

Πιάνο: Μιχάλης Χανός

Συναντήσεις: κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου 2020 έως 26 Ιουνίου 2021 (ώρα: 10:00-12:00) (εκτός αργιών και σχολικών διακοπών: 26/12, 02/01, 13/03, 01/05, 19/06).

Ακροάσεις-εγγραφές: Kαθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ατομική συμμετοχή: 50€/μήνα

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ

Η Κατερίνα Βασιλικού

Η Κατερίνα Βασιλικού είναι πτυχιούχος της Σχολής Νηπιαγωγών Αθήνας, διπλωματούχος πιάνου και έχει κάνει σπουδές κλασικού τραγουδιού.

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια διεύθυνσης χορωδίας, Carl Orff και μουσικοκινητικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγικού συστήματος Kodály κ.α. και από το 1992 έως σήμερα εργάζεται ως Καθηγήτρια Μουσικής στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης.

Η Κ.Βασιλικού διευθύνει τη Χορωδία “Ambitus” από την ίδρυσή της το 2002 μέχρι και σήμερα και τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης από το 1992 μέχρι και σήμερα, με τις οποίες έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Επίσης διευθύνει τη Γυναικεία Χορωδία τού Ιδρύματος Θεοχαράκη, τη Γυναικεία Χορωδία “Νηρηίδες” και την Παιδική-Νεανική Χορωδία τού Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Το 2016 ανέλαβε την προετοιμασία της 1ης Παιδικής Ολυμπιακής Χορωδίας της Ελλάδας για τη συμμετοχή της στην επίσημη Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τούς Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τού Ρίο, την ίδια χρονιά.

Έχει συμπράξει, μεταξύ άλλων, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και Χορωδία της ΕΡΤ, τη Μικτή Χορωδία της ΔΕΗ, τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Μικτή Δημοτική Χορωδία των Μουσικών Συνόλων τού Δήμου Αθηναίων, τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Θέατρο. Έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως τον Λουκά Καρυτινό, τον Μίλτο Λογιάδη, τον Ανδρέα Πυλαρινό, τον Ηλία Βουδούρη, τον Βύρωνα Φιδετζή και άλλους.

THF goes ONLINE: Στο λαβύρινθο της επικοινωνίας – Για ενήλικες

Χαμένοι στο λαβύρινθο της επικοινωνίας αναζητάμε το μίτο, που θα μας δείξει τον δρόμο για πιο ικανοποιητική σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους.

Σε αυτή τη σειρά των διαδικτυακών συναντήσεων από το Ίδρυμα Θεοχαράκη μαθαίνουμε στρατηγικές διεκδίκησης, πώς να βάζουμε όρια, και ένα μοντέλο να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις.

Μαθαίνουμε επίσης, πώς να δίνουμε θετική ανατροφοδότηση, πώς να μιλάμε στους δικούς μας ανθρώπους μας ώστε να ενισχύονται οι σχέσεις μας και να αποφεύγουμε το θυμό και τη πικρία και μαθαίνουμε πώς να δίνουμε σωστά «συμβουλές» ώστε να γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι και οι συναισθηματικοί μέντορες των παιδιών μας και τέλος, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη, τα εμπόδια και τις παγίδες της επικοινωνίας.

Η Ειρήνη Γεωργίου (Msc., Ψυχοθεραπεύτρια, Stress Management Trainer) προσφέρει μια σειρά εργαλείων για όλη μας τη ζωή και για κάθε λαβύρινθο των σχέσεων στον οποίο μπορεί να βρεθούμε.

Πληροφορίες:

Συναντήσεις: Δευτέρα 12, 19 Οκτωβρίου και 2, 9, 16, 23 Νοεμβρίου 2020 (ώρα: 19:00-20:15)

Πραγματοποιείται μέσω zoom.

Τελική ημερομηνία εγγραφών: 12 Οκτωβρίου 2020 στις 15:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 60€

Η Ειρήνη Γεωργίου

Η Ειρήνη Γεωργίου είναι εκπαιδευμένη Ψυχοθεραπεύτρια, έχει Master of Science στην Συστηματική Φιλοσοφία από το ΑΠΘ και ειδικεύεται στην ατομική ψυχοθεραπεία. Μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Ψυχοπαθολογία από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και έχει εργαστεί σε πολλούς φορείς, όπως το Μαζί για το Παιδί ενώ συχνά συντονίζει σεμινάρια και βιωματικές ομάδες στο γραφείο της στην Κηφισιά.