Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες αστρονομίας που ξεχώρισαν το 2020

Υπάρχει κάτι πιο συναρπαστικό και σουρεαλιστικό από το διάστημα; Μήπως αισθανόμαστε έτσι για το διάστημα, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε, να δαμάσουμε ή να αλλάξουμε; Μήπως γιατί κάθε φορά που κοιτάζουμε τον – γεμάτο με αστέρια – ουρανό τη νύχτα, θυμόμαστε πόσο «μικροί» είμαστε;

Το Insight Investment Astronomy Photographer of the Year είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός του είδους του, ο οποίος, κάθε χρόνο, παρουσιάζει τις καλύτερες διαστημικές λήψεις από μια παγκόσμια κοινότητα αστροφωτογράφων.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν στον φετινό διαγωνισμό:

#1 Νικήτρια φωτογραφία: «Andromeda Galaxy At Arm’s Length» του Nicolas Lefaudeux

#2 «The Green Lady» του Nicholas Roemmelt

#3 «Iceland» της Kristina Makeeva

#4 «145 Seconds Of Darkness» του Filip Ogorzelski

#5 «Desert Magic» του Stefan Liebermann

#6 «The Dolphin Jumping Out Of An Ocean Of Gas» του Connor Matherne

#7 «Galactic Portal» του Marcin Zajac

#8 «Tycho Crater Region With Colours» του Alain Paillou

#9 «Space Between Us…» του Łukasz Sujka

#10 «The Moon And The Shard» του Mathew Browne

Πηγή: Bored Panda