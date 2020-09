Cranberries: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 49α γενέθλια της αδικοχαμένης Ντολόρες Ο΄Ριόρνταν

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η αδικοχαμένη τραγουδίστρια των Cranberries θα γιόρταζε τα 49α γενέθλια της, αν δεν είχε φύγει από τη ζωή πριν δύο χρόνια.

Έτσι, τα μέλη του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος δημοσίευσαν ένα συγκινητικό μήνυμα στους λογαριασμούς τους στα σόσιαλ μίντια, για να τιμήσουν την μνήμη της Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν, που «έφυγε» στα 46 χρόνια της τον Ιανουάριο του 2018.

«Χρόνια πολλά Ντολόρες, είσαι στις σκέψεις μας και στην καρδιά μας, πάντα» έγραψαν οι Fergal Lawler, Noel Hogan και Michael Hogan των Cranberries σε ένα τουίτ.

Happy Birthday Dolores,

you’re in our thoughts and in our

hearts, always.

Ferg, Mike & Noel pic.twitter.com/pthOp8mK98

— The Cranberries (@The_Cranberries) September 6, 2020