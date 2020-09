Νεκρός ο διάσημος DJ Erick Morillo

Ο «βετεράνος» DJ Erick Morillo έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, πραγματοποιήθηκε τηλεφώνημα στην αστυνομία το πρωί από το σπίτι του διάσημου DJ. Εφόσον οι αρχές ερευνούν ακόμα τον θάνατο του, λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία θανάτου του παραμένουν άγνωστες.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσει, ο Morillo έγινε διάσημος την δεκαετία του ’90 στην house σκηνή και μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους πρώτους σούπερσταρ DJ του κόσμου. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είναι το «I Like to Move It» που κυκλοφόρησε το 1993 με το ψευδώνυμο Reel 2 Reel και τον έκανε πλατινένιο.

Άλλες γνωστές του επιτυχίες είναι τα τραγούδια «Reach», «Believe», «Do What You Want» και «I Feel Love» , χρησιμοποιώντας τα ψευδώνυμα Ministers De la Funk, The Dronez (με Harry «Choo Choo» Romero και Jose Nunez), RAW, Smooth Touch, RBM, Deep Soul, Club Ultimate και Li’l Mo Ying Yang.

Είχε δημιουργήσει ένα από τα πιο διάσημα labels, τη Subliminal Records, που σηματοδότησε και καθόρισε τη house από το 2000 και μετά, χτίζοντας μια αυτοκρατορία πάνω στο συγκεκριμένο είδος.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τα ναρκωτικά. Σε μία ομιλία του στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής το 2016 είχε αναφέρει ότι η «πτώση» του από κορυφαίο όνομα στην όλο και εξελισσόμενη dance σκηνή, έριξε τον εγωισμό του και τον οδήγησε σε αυξημένη χρήση ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Morillo είχε συλληφθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση μίας γυναίκας. Είχε παραδοθεί ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα, καθώς είχε βρεθεί το DNA του μετά από ιατρική εξέταση του θύματος.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα ήταν η δίκη του Erick Morillo.

Πηγή: Billboard