Το Wonderwall των Oasis το πιο εμπορικό βρετανικό τραγούδι των ’90s

Είναι γεγονός: Το Wonderwall, το κλασικότερο και σίγουρα πιο διάσημο τραγούδι των Oasis, είναι το εμπορικότερο βρετανικό τραγούδι των 90s.

Το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «(What’s the Story) Morning Glory?» και κυκλοφόρησε το 1995, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση των 50 καλύτερων βρετανικών τραγουδιών, μία λίστα που συντάχθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Επίσημη Εταιρία Charts.

Όταν είχε κυκλοφορήσει, το κομμάτι είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα UK Singles Chart, ενώ μέχρι σήμερα έχει πουλήσει 1,4 εκατομμύρια αντίτυπα.

Στο top 10 των καλύτερων βρετανικών τραγουδιών συγκαταλέγονται επίσης το «Bittersweet Symphony» των Verve (1997), το «Brimful of Asha» των Cornershop (1998), αλλά και το «Whatever» (1994) του συγκροτήματος των αδερφών Gallagher φυσικά.

Το «Country House» των Blur και το «Roll with it» των Oasis βρίσκονται στα νούμερα 8 και 9 αντίστοιχα.

Ακόμη στο top 10 βρίσκονται και οι Stereophonics, Pulp, Catatonia, Travis, The Charlatans και Manic Street Preachers.

«Αυτό το chart με πήγε πίσω στις ένδοξες ημέρες των Evening Session και σε μια εποχή που η βρετανική pop κυριαρχούσε στα ραδιόφωνα. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια!» είπε ο Jo Whiley, ο οποίος παρουσίαζε το BBC Countdown.

«Το Wonderwall ήταν πάντα ένα ιδιαίτερο τραγούδι για πολλούς ανθρώπους, οπότε δεν εκπλήσσομαι που βρίσκεται στο νούμερο 1 – είναι ένας τεράστιος ύμνος. Ολόκληρο το chart έφερε πίσω τόσες πολλές αναμνήσεις από λαμπρά τραγούδια και συγκροτήματα από μια πολύ ξεχωριστή εποχή στη βρετανική ποπ μουσική» δήλωσε επίσης.

Εντωμεταξύ, πρόκεται να κυκλοφορήσει ξανά σε βινύλιο το φιλανθρωπικό άλμπουμ «Help», στο οποίο φυσικά συμμετείχαν και οι Oasis, αλλά και άλλα μεγάλα ονόμα της εποχής που συγκαταλέγονται και στην παρακάτω λίστα.

Τα 10 καλύτερα βρετανικά τραγούδια των 90s

1. Wonderwall – Oasis (1995)

2. Don’t Look Back In Anger – Oasis (1996)

3. Bitter Sweet Symphony – The Verve (1997)

4. D’You know What I Mean? – Oasis (1997)

5. Brimful Of Asha– Cornershop (1998)

6. The Drugs Don’t Work – The Verve (1997)

7. Whatever – Oasis (1994)

8. Country House – Blur (1995)

9. Roll with It – Oasis (1995)

10. Some Might Say – Oasis (1995)