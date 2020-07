Αυγουστιάτικη πανσέληνος στην ταράτσα του BIOS

Η πανσέληνος – όπως όλοι ξέρουμε – είναι συνδεδεμένη με μύθους, θρύλους, φυσικά φαινόμενα και μη, θρησκείες, εξωγήινους, πεποιθήσεις, μυστικιστικές τελετουργίες, με αμέτρητες θεωρίες. Οποιοσδήποτε μπορεί με λίγη φαντασία να «δει» το πρόσωπο ενός ανθρώπου (man in the moon) στη σελήνη. Μύθοι στην Ευρώπη λένε ότι οι άνθρωποι πίστευαν ότι ένας άντρας πήγε εξόριστος στη σελήνη για κάποιο έγκλημα.

Στην κινεζική μυθολογία, η θεά Chang’e αποκλείστηκε στο φεγγάρι αφού κατανάλωσε διπλή δόση φίλτρου αθανασίας που έκλεψε από τον άνδρα της. Σε ορισμένες εκδοχές του μύθου συνοδεύεται από τον Yu Tu, το κουνέλι της σελήνης.

Ακόμα και ο Σαίξπηρ αναφέρει τον «Man in the Moon» στο «Όνειρο Θερινής Νυκτός» και τον ονομάζει Moonshine. Στην Αθήνα ο μύθος λέει ότι ο man in the moon είναι ένας μάγος που χαρίζει καλή τύχη σε όποιον περνάει την πανσέληνο του Αυγούστου στην ταράτσα του BIOS, ειδικά αν πιει ένα από τα μαγικά του φίλτρα, που δεν είναι άλλα από τα Tropicalia cocktails.

Υ.Γ. Η ταράτσα του Bios θα παραμείνει ανοιχτή για όλο τον Αύγουστο, full moon, half-moon or no moon at all, γιατί θα έχουμε πάντα την Ακρόπολη.