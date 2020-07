ChallengeAccepted: Η νέα τάση του Instagram για τη γυναικεία αυτοπεποίθηση

Ο σκοπός του #ChallengeAccepted

Πολλές είναι οι τάσεις που δημιουργούνται συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αργούν να πάρουν μεγάλες διαστάσεις και να επηρεάσουν αρκετό κόσμο σε αυτά. Τελευταία έχει εξαπλωθεί μία καινούργια τάση με το χάσταγκ #ChallengeAccepted. Σκοπός της είναι η τόνωση της γυναικείας αυτοπεποίθησης και αλληλεγγύης, με διάσημες γυναίκες να ποστάρουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Συγκεκριμένα, το #ChallengeAccepted καλεί τις γυναίκες να ανεβάσουν φωτογραφίες – επιτηδευμένες και με φίλτρα – με μία περιγραφή σε αυτές που θα αναφέρεται στη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Μπορείτε, επίσης, αφού ποστάρετε τη φωτογραφία σας να παροτρύνετε και άλλες φίλες σας να κάνουν το ίδιο, ώστε να στηρίξετε η μία την άλλη.

3,8 εκατομμύρια φωτογραφίες με το χάσταγκ

Η απήχηση της νέας αυτής τάσης φαίνεται να είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχουν ανέβει 3,8 εκατομμύρια φωτογραφίες με το χάσταγκ #ChallengeAccepted. Αφορμή για τις συμμετοχές υπήρξαν πολλά διάσημα πρόσωπα, όπως η Cindy Crawford, η Eva Longoria, η Kim και η Khloe Kardashian.

«Ποιό το νόημα ύπαρξης αυτού του challenge;»

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν αυτή τη νέα τάση ανούσια και χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης. Συγκεκριμένα, η τηλεοπτική συγγραφέας Camilla Blackett τονίζει πως αυτό το χάσταγκ είναι μία δικαιολογία για να ποστάρονται ακόμα περισσότερες αψεγάδιαστες φωτογραφίες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ποιό το νόημα ύπαρξης αυτού του #ChallengeAccepted; Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι μπορούν να ποστάρουν μία ωραία φωτογραφία έτσι απλά;»

Το πόστ που έκανε η ίδια στο twitter

What is the point of this #ChallengeAccepted thing? Do people not know you can just post a hot selfie for no reason?

— Camilla Blackett (@camillard) July 27, 2020