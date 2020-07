«Donda»: Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Kanye West για τη μητέρα του;

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ο Kanye West ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter την καινούργια tracklist για το επόμενο άλμπουμ, Donda, το οποίο όπως ανακοίνωσε θα κυκλοφορούσε την ίδια μέρα -κάτι που όμως δεν έγινε.

Ο Kanye λίγες μέρες μετά την δημοσίευση -και τη διαγραφή- μιας tracklist 20 τραγουδιών, δημοσίευσε μία καινούρια tracklist 12 τραγουδιών, η οποία θα ήταν και η τελική σειρά των τραγουδιών.

Όσα ξέρουμε για το άλμπουμ

Ο τίτλος του άλμπουμ δεν θα είναι «God’s Country» όπως είχε ανακοινωθεί στα τέλη του Ιουνίου αλλά φέρει το όνομα της αείμνηστης μητέρας του Kanye West, Donda.

Η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ δεν περιλαμβάνει επίσης το πρόσφατο single του Kanye μαζί με τον Travis Scott, “Wash Us in the Blood”, το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο το άλμπουμ θα περιλαμβάνει το «Donda» το οποίο περιέχει και ηχητικό audio της μητέρας του Kanye που απαγγέλλει μέρος του “Sound of Da Police” του KRS-One.

Ακόμα η λίστα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο “New Body” στο οποίο συμμετείχε η Nicki Minaj και επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο προηγούμενο άλμπουμ του West , «Jesus Is King». Ωστόσο αυτή η εκδοχή άλλαξε και θα κυκλοφορήσει διαφορετικά.

Παράλληλα, ο διάσημος ράπερ ανακοίνωσε στις 26 Ιουλίου το εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ, χωρίς όμως να ανέφερε κάτι για την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η υποψηφιότητα του Kanye και τα προβλήματα υγείας

Η ανακοίνωση του άλμπουμ αυτού έγινε καθώς ο Kanye West προσπαθεί να διοργανώσει προεδρική εκστρατεία. Ο Kanye έχει ήδη υποβάλει δήλωση υποψηφιότητας και έχει εγκριθεί η συμμετοχή του στις γενικές εκλογές στην Οκλαχόμα. Ο West ωστόσο έχει χάσει την προθεσμία υποβολής για συμμετοχή σε πολλές πολιτείες, πιο πρόσφατα στην Νότια Καρολίνα όπου ξεκίνησε την εκστρατεία του την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Παράλληλα, ο ράπερ παλεύει με την διπολική διαταραχή, για την οποία η σύζυγός του Kim Kardasian ζήτησε τη «συμπόνια μας».

Έτσι, όλα αυτά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τον ράπερ και κάνουν την κυκλοφορία του νέου του πρότζεκτ «Donda» ακόμα πιο απίθανη, σίγουρα τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα όσο μας έχει υποσχεθεί.