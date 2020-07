Η κανονικότητα του χειροκροτήματος: Η πρώτη παράσταση μετά την καραντίνα

36,7. Ο ευγενικός κύριος της ασφάλειας σε θερμομετρά. ‘Εχεις βάλει μάσκα, πριν μπεις στο ΕΜΣΤ – είναι υποχρεωτικό. Στα χέρια σου παίζει ένα υγρό απολυμαντικό μαντηλάκι κάθε φορά που ανοίγεις μια πόρτα. Η πραγματικότητα είναι νέα, ο λόγος που βρίσκεσαι όμως, εκεί είναι παλιός.

Οι αχανείς λευκοί “αποστειρωμένοι” διάδρομοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης δημιουργούν αναπάντεχα ένα αίσθημα “καθαρότητας”. Κατά σύμπτωση, είναι ο πρώτος κλειστός χώρος πολιτισμού που επιλέγεις μετά από πολύ καιρό. Έχουν περάσει τέσσερις μήνες. Πολύς καιρός, πράγματι.

On line vs live art

Η σκηνοθέτις Αργυρώ Χιώτη σχεδίαζε να βρεθεί εκεί με μια εικαστική περφόρμανς πριν ξεσπάσει η πανδημία. Σχεδίαζε να παρουσιάσει μια ονειρική, παραληρηματική σχεδόν, απόπειρα για τον ανθρώπινο εγκλεισμό σε μια ποιητική διάσταση. Τι ειρωνεία. Ο εγκλεισμός ήρθε να συναντήσει άπαντες και μαζί την δική της προσπάθεια και την προσπάθεια της ομάδας της. Γρήγορα μετασχημάτισε την σκέψη της περφόρμανς σε on line συμβάν. Αυτή θα ήταν μια πρώτη επαφή με το υλικό της παράστασης σε πραγματικό χρόνο και συνθήκη. Η δεύτερη έμελλε να παραμείνει πιστή στον αρχικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψιν το πέρασμα από τον ψηφιακό εαυτό της. Η Χιώτη ήταν αποφασισμένη να μην υπαναχωρήσει στη “φυσική” μορφή της παράστασης. Τα κατάφερε. Ακούς τη φωνή της από κάποιο μικρόφωνο και ησυχάζεις.