Γκαλά μουσικής δωματίου, σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το Ίδρυμα Θεοχαράκη

Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:30, τα φώτα της σκηνής ανάβουν ξανά και διακεκριμένοι κι ανερχόμενοι μουσικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παίρνουν τις θέσεις τους στα αναλόγια παρουσιάζοντας ένα γκαλά μουσικής δωματίου Ευρωπαίων συνθετών, σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, από το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη.

Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Γεωργιάδη, και τηρώντας πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβάνει αριστουργήματα των Schumann, Mendelssohn, Mahler και άλλων. Οι μουσικοί συναντιούνται ξανά και μοιράζονται τη μέθεξη της ομαδικής δημιουργίας με το διαδικτυακό τους κοινό, στέλνοντας το δικό τους, μελωδικό μήνυμα: Πως ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, η μουσική πρέπει να μπορεί να φτάσει στα αυτιά και τις καρδιές όλων μας.

Οι τελευταίοι μήνες απέδειξαν όσο ποτέ άλλοτε τη σημασία της μουσικής στις ζωές μας. Ενώ παντός τύπου συναυλίες αναβλήθηκαν επ’ αόριστον διεθνώς, αμέτρητοι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο στράφηκαν στο διαδίκτυο για να κρατήσουν επαφή με το κοινό τους. Το δώρο της Μουσικής συνεχίζει να μοιράζεται σε όλους μας, ακόμα και σε πρωτόγνωρες εποχές, έστω και με μη συνηθισμένα μέσα.

Σύνδεσμος: https://www.facebook.com/thf.gr/

Πρόγραμμα

Friedrich Hermann, Capriccio No.1 op 2 for three violins

Γιώργος Μπάνος, βιολί

Γιάννης Νίκολης, βιολί

Αχιλλέας Μπερής, βιολί

Felix Mendelssohn, Piano trio in d minor op.49 (1st movement)

Molto Allegro ed agitato

Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί

Σεμέλη Κωστούρου,τσέλο

Μυρσίνη Κάγκαρλη, πιάνο

Gustav Mahler, Piano quartet in A minor

Nicht zu schnell

Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί

Αντώνης Μανιάς, βιόλα

Σεμέλη Κωστούρου, τσέλο

Ερη Χαλδαίου, πιάνο

Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen op.20

Γιάννης Νίκολης, βιολί

TBA πιάνο

Igor Frolov, Divertimento for two violins and piano

Γιάννης Γεωργιάδης βιολί

Ζήσιμος Σουλκούκης βιολί

Μάνος Κιτσικόπουλος, πιάνο

Händel/Halvorsen, Passacaglia for violin and viola

Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί

Αντώνης Μανιάς, βιόλα

Astor Piazzolla, Ιnvierno Porteno

from «Las cuatro estaciones porteñas de Buenos Aires»

Γιάννης Γεωργιάδης βιολί

Paula Gorbanova βιολί,

Αντώνης Μανιάς βιόλα

Σεμέλη Κωστούρου, τσέλο

Schumann Piano Quintet op.44, in E flat major(1st, 4th movement)

Allegro Brillante, Allegro ma non troppo

Zήσιμος Σουλκούκης βιολί

Paula Gorbanova, βιολί

Αντώνης Μανιάς βιόλα

Μαρία Σκανδάλη τσέλο

Μάνος Κιτσικόπουλος, πιάνο

Σταύρος Δρίτσας , πιάνο