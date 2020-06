Θέατρο Πορεία: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα παραστάσεων για το Φθινόπωρο 2020

Η πανδημία έπληξε βαρύτατα τον χώρο του πολιτισμού και ιδιαίτερα εκείνο των παραστατικών τεχνών. Αυτή είναι μία πολύ κρίσιμη περίοδος για όλους όσοι εργάζονται για να προσφέρουν ψυχαγωγία, τροφή για σκέψη, γέλιο ή συγκίνηση στο κοινό.

Ως πολιτιστικός οργανισμός το Θέατρο Πορεία πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει παραστάσεις την προσεχή περίοδο 2020-2021, ακολουθώντας με σχολαστικότητα όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και όλες τις οδηγίες, έτσι ώστε κανείς να μη στερηθεί το αγαθό του καλού θεάτρου εξαιτίας μιας φυσιολογικής διστακτικότητας.

Στο φθινοπωρινό ρεπερτόριό του, λοιπόν, περιλαμβάνονται επαναλήψεις αγαπημένων παραστάσεων που διακόπηκαν, όπως τα «Γιούγκερμαν» και «Δόξα Κοινή», νέες παραστάσεις που δεν πρόλαβαν να κάνουν πρεμιέρα την άνοιξη, όπως το «This is not Romeo & Juliet», αλλά και η αναβίωση μίας από τις σπουδαιότερες παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας, «Ευρυδίκη». Εντός του φθινοπώρου θα ανακοινωθεί ολοκληρωμένο το ρεπερτόριο του θεάτρου για το 2020-21 με νέες παραστάσεις έκπληξη.

Το ρεπερτόριο του Φθινοπώρου:

Γιούγκερμαν, του Μ. Καραγάτση

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2020

Για 10 τελευταίες παραστάσεις

Έπειτα από 2 χρόνια επιτυχίας, 60.000 θεατές και περισσότερες από 250 sold-out παραστάσεις, ο Γιούγκερμαν, το εμβληματικό μυθιστόρημα που θεωρείται το πλέον εντελές και συναρπαστικό του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη, επιστρέφει για να κλείσει τον κύκλο του με 10 τελευταίες παραστάσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου.

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Περισσότερες πληροφορίες και προαγορά εισιτηρίων εδώ.

Ευρυδίκη, της Sarah Ruhl

Από 4 Νοεμβρίου 2020 έως 17 Ιανουαρίου 2021

Η Ευρυδίκη, μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας για το θέατρο Πορεία με πολλά βραβεία και εξαιρετικές κριτικές, ξανασυστήνεται στο ελληνικό κοινό με τους ίδιους πρωταγωνιστές κι έναν εξαιρετικό θίασο!

Ένα συγκινητικό έργο σκηνοθετημένο ως underground μιούζικαλ από τον Δημήτρη Τάρλοου, με την πρωτότυπη μουσική της Κατερίνας Πολέμη να ερμηνεύεται ζωντανά από τους ηθοποιούς.

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Εισιτήρια θα διατίθενται με προσφορά προπώλησης έως και την ημέρα της πρεμιέρας.

Περισσότερες πληροφορίες και προαγορά εισιτηρίων εδώ.

This is not romeo & Juliet, του Αργύρη Πανταζάρα

Από 5 Οκτωβρίου 2020

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet», βασισμένη επάνω στο Σαιξπηρικό αριστούργημα κάνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και προαγορά εισιτηρίων εδώ.

Δόξα Κοινή, από την Οδό Φιλελλήνων

Από 14 Νοεμβρίου 2020έως 16 Ιανουαρίου 2021

Για 10 ακόμα παραστάσεις

Η Δόξα Κοινή μετά τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού επιστρέφει για 10 ακόμα παραστάσεις από τις 14 Νοεμβρίου. Ένα ensemble εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών συνομιλεί με τον λόγο των μεγάλων ποιητών μας, κύριο θέμα της οποίας είναι ο έρωτας σε όλες του τις μορφές.

Ο Δημήτρης Τάρλοου εμπνέεται από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Εις την Οδό των Φιλελλήνων» και προτείνει μια παράσταση όπου η ποίηση μετατρέπεται σε δράση, ο θάνατος σε ηδονή και το σκοτάδι διαλύεται κάτω από το υπέρλαμπρο ελληνικό φως.

Ο Στρατής Πασχάλης, που υπογράφει τη σύνθεση του κειμένου, ενώνει την ποίηση με το θέατρο.

Σύνθεση κειμένου: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Περισσότερες πληροφορίες και προαγορά εισιτηρίων εδώ.