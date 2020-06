5 άλμπουμ -made in Greece- που αξίζει ν΄ακούσεις

Πέντε άλμπουμ που αξίζει να ακούσεις. Πέντε άλμπουμ από τον χώρο της τζαζ, της ηλεκτρονικής, της ποπ σκηνής από την εγχώρια παραγωγή. Όσο πιο απόκοσμη γίνεται η πραγματικότητά μας, τόσο πιο πλούσιος ο κόσμος της μουσικής. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο; Ακούσαμε και προτείνουμε πέντε άλμπουμ made in Greece.

Kepler is Free – Teegarden

Καυτή κυκλοφορία. Από εκείνες που βιάζεσαι να μοιραστείς. Και, αν και δεν είναι η πρώτη φορά –κάθε άλλο μάλιστα!– που η ελληνική τζαζ σκηνή έχει εξαιρετικό θέμα: το άλμπουμ -το πρώτο τους– των Αθηναίων Kepler Is Free παίρνει αμέσως ξεχωριστή θέση. Συντονισμένο με το μεγάλο κύμα της παγκόσμιας τζαζ σκηνής που έχει ανεβάσει πολύ ρυθμούς τελευταία, με εξαιρετικές παραγωγές και φρέσκες συνεχώς ιδέες.

Έτσι και οι Kepler is Free. Mε ανοιχτό πεδίο δράσης, με επιρροές από διαφορετικά μουσικά στιλ και χρονικές στιγμές, από hip hop και electronica, από soul και jazz «σχολές» – το χαρμάνι των Kepler Is Free λειτουργεί απολαυστικά. Σε προκαλεί να ακούσεις και να μείνεις μαζί τους. Αλλά και κάτι άλλo -έχω την αίσθηση πως, αφού τελειώσουν τα πέντε κομμάτια του άλμπουμ, ο ακροατής θα θέλει να ψάξει περισσότερο το σύμπαν των Κepler is Free, τις επιρροές τους και ίσως την jazz made in Greece γενικότερα, αναμένοντας από το σχήμα των Σωκράτη Τσεντόγλου (ντραμς), Γιώργου Μιγδάνη (ηλεκτρική κιθάρα), Νικηφόρου Νούτζιεντ, Σπύρου Ζαρδά (τρομπέτα) και Βασίλη Αλεξόπουλου στο μπάσο, όσο πιο σύντομα την συνέχεια του Teegarden.

To “Teegarden” των Kepler is Free κυκλοφορεί από την Πατρινή Veego Records

The Next Step Quartet – At the Zoo

Μια ακόμη jazz κυκλοφορία που αξίζει την προσοχή: Το At The Zoo από The Next Step Quartet. Έξι νέες συνθέσεις -ηχογραφημένες ζωντανά, ειδικά για το άλμπουμ στο Ζοο Jazz Club στο Χαλάνδρι. Οι «παίκτες» δυνατοί, γνωστοί και μη εξαιρετέοι στην τζαζ σκηνή του τόπου, με διάθεση για παιχνίδι στους ήχους και στον πειραματισμό καθώς ξανοίγονται, δοκιμάζουν καινούργιες δράσεις, οδηγούν το θέμα σε φρέσκες μουσικές περιπέτειες.

Το At the Zoo αποκαλύπτει «χημεία», αντανακλαστικά μεταξύ τους και όρεξη να ανακατεύουν τα χαρτιά και να μοιράζουν το παιχνίδι από την αρχή. Μετά από δέκα χρόνια μαζί σαν σχήμα, αυτό είναι πολύτιμο και ξεκάθαρο στο τρίτο τους άλμπουμ, με τον Θοδωρή Κότσυφα, κιθάρα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, πιάνο, τον Ντίνο Μάνο μπάσο και τον Βασίλη Ποδάρα (ο γνωστός μας Billy Pod) ντραμς, να ανανεώνουν, να φρεσκάρουν, να ρισκάρουν και να περνάνε καλά – αφού αυτό είναι η τζαζ.

Το “At The Zoo” των Next Step Quartet κυκλοφορεί από την Puzzlemusik

Vinyl Suicide – Stray Asteroids

Μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας σε εξέλιξη. Δυστοπικά τοπία ανθίζουν, το βαθύ γκρι αποκτά χρώματα, η πραγματικότητα πτυχές που δεν ήταν ορατές. Τέτοια μαγικά μπορεί να κάνει η μουσική, σε τέτοιους τόπους οδηγεί και η ακρόαση του Stray Asteroids. Είναι το καινούργιο άλμπουμ των Vinyl Suicide. Δέκα τραγούδια, όμορφη, καλογραμμένη, καλοσχεδιασμένη και εμπνευσμένη ποπ.

Στην μεγάλη ποπ σκηνή που δεν είναι παράδεισος, που οι λύκοι της κοινοτυπίας κυκλοφορούν και τα στάσιμα νερά της επανάληψης στήνουν παντού παγίδες, εκεί οι Vinyl Suicide κινούνται μαεστρικά. Αποφεύγουν κακοτοπιές και δημιουργούν έναν ολόκληρο λαμπερό κόσμο, με συνθέσεις άρτιες, μεστές- σαν περιπλανώμενοι αστεροειδείς σε δικιά τους, ανεξάρτητη και πανοραμική πορεία.

Παιδιά της παλαιότητας – Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών

Η Επτανησιακή σχολή επιστρέφει. Ποιητικά αναπολεί, δυναμικά δημιουργεί. Έξι χρόνια μετά τους Κόρε.Υδρο, ο Π.Ε Δημητριάδης είναι εδώ (Αααχ πού είσαι βρε Παντελή να μας αλλάξει την διάθεση;) με Κερκυραϊκό οίστρο και έναν δίσκο αφιερωμένο στο νησί. Αιθέριες αγάπες, «άγιες» εικόνες, με χαρά και μελαγχολία και τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να μελοποιεί τραγουδώντας και να κεντάει άλμπουμ-υφαντό στη σκιά Κεκυραϊκής ελιάς.

«Ενθύμιον» λοιπόν «νεανικών συντροφιών» και «μια προσπάθεια να ξανατραγουδηθεί το κατά Καρούζο χαρωπό πένθος» με την ποιητικά διευκρινιστική σημείωση στο περιθώριο των τραγουδιών πως «δεν είναι ένας (ακόμα) δίσκος μελαγχολικής αναπόλησης μιας εξιδανικευμένης εποχής που δε γυρίζει πίσω… αλλά ένας δίσκος χαράς, με τον κατά Αρανίτση ορισμό της». Χαρά αναβλύζει από την απόλαυση της ακρόασης, από τα συναισθήματα και τις αποχρώσεις που αναδύουν στίχοι και μουσική, εργαλεία ενδοσκόπησης, αναστοχασμού και αναψηλάφησης αναμνήσεων και εξαιρετικής γραφής στα χέρια των Παιδιών της Παλαιότητας. Να χαίρεται η Κέρκυρα, τα νησιά και η ηπειρωτική η χώρα όλη.

To Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών από τα Παιδιά της Παλαιότητας κυκλοφορεί από την Inner Ear

Kristof – Talkshow

Και ιδού -καλώς ήρθατε σ’ ένα φανταστικό talk-show. O host Kristof είναι έτοιμος να ξεναγήσει το κοινό στον θαυμαστό κόσμο της νέας επικοινωνίας. Ένα κόνσεπτ άλμπουμ, το Talkshow με τα τραγούδια του ωστόσο να στέκονται άνετα ξεχωριστά ή και σε ομάδες… ή σαν ένα θεατρικό έργο με πιάνο και ηλεκτρονικά, με μια σπίθα από τα Βερολινέζικα καμπαρέ και με μια 80s αύρα. Αρχής γενομένης και έμπνευσης, σημειώνει ο Kristof, από το άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, Μάσκες Ηλίου.

Καθώς το μουσικό Talkshow ξεδιπλώνεται, έχεις την αίσθηση ότι παρακολουθείς κανονικό σόου με σχόλιο και αναφορές στην ασυννενοησία της εποχής. Μπλα- μπλα. Σαν το bubbles. Ροζ και πορτοκαλί. Χιούμορ και ατάκες. Σκηνή και πλατεία. Θεατές και γέλια. Ένα talkshow της ποπ κουλτούρας, ένα παιχνίδι μέσα από τα τραγούδια. Με λόγια και electronica (showman-ο superman) χρώματα και δημιουργικές ιδέες από τον Kristof και τον παραγωγό Βασίλη Ντοκάκη. Ανάμεσα σε Βερολίνο και Αθήνα, την εποχή όπου τα πιο παράλογα γίνονται καθημερινά.

Το Talkshow του Kristof κυκλοφορεί από την Inner Ear.