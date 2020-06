Natalie Portman: 20 facts για την ταλαντούχα ηθοποιό, που έχει γενέθλια σήμερα

Η Natalie Portman έχει γενέθλια σήμερα, 9 Ιουνίου, και κλείνει τα 38 χρόνια. Είναι πανέμορφη, ταλαντούχα, αναγνωρίσιμη σε όλο το κόσμο, με τους σπουδαίους ρόλους που επιλέγει να ερμηνεύει. Εμείς επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε 20 ενδιαφέροντα facts από τη ζωή και τη καριέρα της ηθοποιού, που μπορεί να μην ξέρατε.

1. Το αληθινό της όνομα είναι Natalie Hershlag, αφού γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας της Avner Hershlag, είναι Ισραηλινός γυναικολόγος, με ειδικότητα στην γονιμότητα και η μητέρα της ατζέντης. Και οι δυο γονείς της έχουν εβραϊκή καταγωγή. Οι παππούδες της ήταν Εβραίοι μετανάστες από το πρώην Ανατολικό μπλοκ και επιζήσαντες του Άουσβιτς.

2. Ο πρώτος της ρόλος στο σινεμά ήρθε το 1994 με το «Léon: The Professional», του Λικ Μπεσόν. Συμπρωταγωνίστησε πλάι στον Ζαν Ρενό, ως Ματίλντα, βοηθός εκτελεστή, σε ηλικία 12 ετών.

3. Η οικογένεια της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν η Νάταλι ήταν 11 χρονών. Τότε, ένας ατζέντης την ανακάλυψε σε μια πιτσαρία και την έπεισε να ακολουθήσει καριέρα μοντέλου, καθώς ήταν πανέμορφη.

4. Όσο δούλευε ως ηθοποιός, σπούδαζε παράλληλα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, απ’ όπου αποφοίτησε το 2003 με μεταπτυχιακό στη ψυχολογία.

5. Το 1995 έπαιξε την κόρη του Αλ Πατσίνο στο αριστούργημα του Μάικλ Μαν, «Ένταση».

6. Συμμετείχε σε 3 ταινίες «Star Wars», στο ρόλο της Βασίλισσας Amidala, που την έκανε παγκοσμίως αναγνωρίσιμη: το 1999 στο πρίκουελ «Star Wars I: The Phantom Menace», το 2002 στο «Star Wars: Episode II – Attack of the Clones» και το 2005 στο «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith».

7. Γνωρίζει συνολικά 7 γλώσσες. Μιλάει άπταιστα Εβραϊκά και Αγγλικά, ενώ μπορεί να μιλήσει και Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά και Αραβικά.

8. Κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, με την ερμηνεία της ως στριπτιζέζ στη ταινία «Εξ Επαφής» το 2005. Ο ρόλος αρχικά είχε προταθεί στην Εύα Γκριν, αλλά τελικά τον κέρδισε η Portman.

9. Η αναγνώριση ως ηθοποιός ήρθε με τον «Μαύρο Κύκνο» του Ντάρεν Αρονόφσκι το 2010, όπου ερμήνευσε τη Νίνα, που παλεύει με τις εμμονές της. Η Portman έχασε 10 κιλά για το ρόλο της μπαλαρίνας και υποβλήθηκε σε αυστηρό πρόγραμμα εκγύμνασης και μαθημάτων μπαλέτου, πολλούς μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Μάλιστα, πλήρωσε με δικά της χρήματα τα μαθήματα μπαλέτου. Ο ρόλος της χάρισε όλα τα μεγάλα βραβεία για την ερμηνεία της, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου της Όσκαρ.

10. Κατέχει το ρεκόρ της τρίτης ηθοποιού με τα περισσότερα βραβεία για ένα ρόλο. Συγκεκριμένα, κέρδισε συνολικά 38 βραβεία για το ρόλο της ως Νίνα στον «Μαύρο Κύκνο». Οι δυο πρώτες είναι η Κέιτ Μπλάνσετ για το «Θλιμμένη Τζάσμιν» με 41 βραβεία και η Έλεν Μίρεν για την «Βασίλισσα» με 40 βραβεία.

11. Αναγκάστηκε να ξυρίσει το κεφάλι της πραγματικά, για τη ταινία «V for Vendetta», το 2006. Το ξυρισμένο κεφάλι την δυσκόλεψε να βρίσκει ρόλους και μια φορά, σε διακοπές στην Ισλανδία, αρνήθηκαν να της δώσουν οδηγίες.

12. Είναι φυτοφάγος από το 1989 και έπειτα την γέννηση του γιου της έγινε βίγκαν. Την βοήθησε να πάρει την απόφαση, ένα βιβλίο που λέγεται «Eating Animals».

13. Έπαιξε την αγαπημένη του σούπερ ήρωα Θορ σε δυο ταινίες, δίπλα στον Κρις Χέμσγουορθ. Το 2019 ανακοινώθηκε ότι θα αντικαταστήσει τον Χέμσγουορθ και θα γίνει η ομώνυμη ηρωίδα στη ταινία «Thor: Love and Thunder».

14. Είναι φανατική φεμινίστρια και υποστηρίκτρια των γυναικείων δικαιωμάτων, τα οποία υπερασπίζεται με κάθε ευκαιρία, όπως στην φετινή απονομή των Όσκαρ, όπου φόρεσε μια κάπα με τα ονόματα γυναικών σκηνοθετών που δεν αναγνωρίστηκαν από την Ακαδημία για το έργο τους.

15. Οι αγαπημένες της ηθοποιοί είναι η Νταϊάν Κίτον, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ και η Όντρει Χέπμπορν.

16. Έχει δική της εταιρεία παραγωγής ταινιών, την Handsomecharlie Films, που διαχειρίζεται με την Annette Savitch.

17. Είναι φίλη με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, την οποία γνώρισε όταν ήταν αντικαταστάτρια της στο σόου του Μπρόντγουεϊ, «Ruthless».

18.Το 2016 ερμήνευσε την Τζάκι Κένεντι στη ταινία «Τζάκι», κερδίζοντας υποψηφιότητα για Όσκαρ και πολλούς επαίνους.

19. Είναι παντρεμένη με τον χορευτή Benjamin Millepied, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα του «Μαύρου Κύκνου». Έχουν μαζί δυο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη.

20. Είναι μούσα του οίκου Dior από το 2011. Υπήρξε ο λόγος που απολύθηκε ο σχεδιαστής Τζον Γκαλιάνο, την ίδια χρονιά από την εταιρεία, καθώς ήρθε σε σύγκρουση μαζί του, όταν έμαθε πως ο Γκαλιάνο έκανε αντισημιτικές δηλώσεις.