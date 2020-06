Γαλλικό Ινστιτούτο: Καλοκαίρι με προβολές, λογοτεχνικές βραδιές και άλλες δράσεις

To Γαλλικό Ινστιτούτο, επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι, τηρώντας τα μέτρα προστασίας για την διασφάλιση της υγείας όλων μας, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω διαδικτύου, για μια άνετη παρακολούθηση από όπου κι αν βρίσκεστε!

Με διαδικτυακά μαθήματα γαλλικών για όλες τις ηλικίες, εκδηλώσεις σε ζωντανή σύνδεση από τους χώρους του Ινστιτούτου, βραδιές λογοτεχνίας στην ταράτσα και σινεμά στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο σας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι να κάνετε μαζί του τη διαφορά στο διάλογο, τη μάθηση και τη δημιουργία.

Κάντε τη διαφορά με μαθήματα γαλλικών στη δροσιά του σπιτιού σας ή φορώντας το μαγιό σας!

Ξεκινήστε γαλλικά από την αρχή, με εντατικούς ρυθμούς, αλλά προσαρμοσμένους στο δικό σας καθημερινό πρόγραμμα. Εξασκείστε τα γαλλικά σας, προετοιμαστείτε για τις σπουδές σας στη Γαλλία, απασχολείστε τα παιδιά σας με δημιουργικά και διασκεδαστικά εργαστήρια. Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ifg.gr θα βρείτε αναρτημένα τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για παιδιά και ενήλικες.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

Κάντε τη διαφορά στην πανεπιστημιακή σας κατάρτιση. Η καινοτόμα συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του ΙΚΥ οδήγησε στη δημιουργία ενός προγράμματος υποτροφιών αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές και για έρευνα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου ifg.gr. Επισκεφθείτε τη και διεκδικείστε μια από τις 27 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές (master 2) στον τομέα της επιλογής σας και με προνόμια υποτρόφου του Γαλλικού Κράτους ή συνεχίστε ένα ερευνητικό διδακτορικό σας έργο σ’ ένα γαλλικό εργαστήριο ερευνών διάρκειας 1-4 μηνών (συνολικά 58 μήνες υποτροφιών για όλους τους υποψηφίους).

Η Γιορτή της Μουσικής…διαφορετικά

Φέτος, το Γαλλικό Ινστιτούτο γιορτάζει τη μουσική…διαφορετικά! Συντονιστείτε από 15 ως 21 Ιουνίου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96.6 και στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου κι ακούστε τις playlist εκλεκτών προσκεκλημένων. Oι Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Olivier Py, Rufus Wainwright, Indila και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες, σας προσκαλούν να ακούσετε τις μουσικές που επέλεξαν για εσάς, γιορτάζοντας τη γαλλική μουσική μαζί μας, από τα σπίτια τους στα σπίτια μας!

Οι ψηφιακές δράσεις

Μέσα από τις ψηφιακές του προτάσεις ψυχαγωγίας #Eimastemazi από την αρχή αυτής της πανδημίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο συνεχίζει να σας κρατάει παρέα και για όλο το καλοκαίρι.

Ανακαλύψτε την εκδήλωση-έκπληξη!

Οι ψηφιακές δράσεις ξεκινούν με μια εκδήλωση-έκπληξη που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στα 4 Γαλλικά Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα από τις 7 Ιουνίου! Τα Γαλλικά Ινστιτούτα Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Λάρισας και Πάτρας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στα κοινωνικά τους δίκτυα για να την ανακαλύψετε!

«Οι Δευτέρες είναι (P)arty!»

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19.30, παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από τα κοινωνικά δίκτυα του Γαλλικού Ινστιτούτου την εκδήλωση «Οι Δευτέρες είναι (P)arty!», μια λευκή κάρτα στον γαλλικό εκδοτικό οίκο sun/sun που δημοσιεύει αφηγήσεις δίνοντάς τους υπόσταση. Θα προβληθούν δύο ταινίες τέχνης και οι δημιουργοί τους Stéphane Charpentier, Alyssa Moxley και Frédéric D. Oberland θα συζητήσουν με την εκδότρια του οίκου sun/sun, Céline Pévrier.

Μιλώντας για τη μετανάστευση

Στις 23 Ιουνίου στις 19.00, ακούστε τις αφηγήσεις από τα σύνορα. Πέντε Έλληνες και Γάλλοι δημοσιογράφοι και δημιουργοί ντοκιμαντέρ μας δίνουν τη δική τους εκδοχή για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τη μετανάστευση, περιγράφοντας όσο πιο πιστά γίνεται με λέξεις, μαρτυρίες, φωνές, εικόνες τον ευαίσθητο χώρο των συνόρων. Αυτή η εναρκτήρια συνεδρία του κύκλου «Φύλο και Μετανάστευση» θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από το auditorium Theo Angelopoulos με ταυτόχρονη μετάφραση. Θα μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας μέσω chat.

«Ένας αιρετός/ένας καλλιτέχνης»

Η δράση «Ένας αιρετός/ένας καλλιτέχνης» που ξεκίνησε το 2018 και προσκαλούσε καλλιτέχνες σε διαμονή και διάλογο μ΄ έναν αιρετό σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2019 .

Τουρισμός και πολιτισμός

Στις 25 Ιουνίου, στις 19.30, το Γαλλικό Ινστιτούτο οργανώνει ένα webinar με θέμα τον τουρισμό και τον πολιτισμό, όπου θα παρουσιαστεί το «Λεύκωμα αυτού του προγράμματος κατά τη διάρκεια ενός Πλατό media» που θα μεταδοθεί ζωντανά στα κοινωνικά του δίκτυα, με την συμμετοχή βραβευμένων καλλιτεχνών, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των Υπουργείων Τουρισμού και πολιτισμού.

Αναμεσά τους η Maud Le Floc’h, Πολεοδόμος-σεναριογράφος, Ιδρύτρια του POlau-pôle des Arts Urbains, οι καλλιτέχνες Francois-Xavier Richard και Stéphane Juguet, ανθρωπολόγος και διευθυντής του What Time Is I.T. και ο Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, Διευθυντής του Plus Petit Cirque du Monde.

#Big_Bang

Η στήλη #Big_Bang που σας κράτησε συντροφιά από την αρχή της καραντίνας στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου συνεχίζει και κάθε Παρασκευή του Ιουνίου σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα ατελιέ μεγάλων Γάλλων σχεδιαστών και να μάθετε περισσότερα για τις κορυφαίες τάσεις της μόδας, χάρη στη σειρά του Grand Palais. Γνωρίστε τον Jean-Paul Gautier αλλιώς, ταξιδέψτε στην ιστορία του οίκου Cartier, ανακαλύψτε τη μόδα της Πομπηίας, με τη δημιουργό-σχεδιάστρια Delphine Manivet, μάθετε ότι ανάμεσα στη μόδα Empire και τη σημερινή δεν υπάρχει καμία διαφορά.

Το μεγάλο καλοκαιρινό κουίζ!

Από την 1η Ιουλίου ως τη 1η Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο μεγάλο κουίζ του καλοκαιριού! Μια βόλτα στα γαλλικά που αποκαλύπτει μικρά μυστικά της γλώσσας, ιδιωματισμούς, καθημερινές εκφράσεις, λέξεις της κουζίνας, της μουσικής, του κινηματογράφου. Μια καλοκαιρινή απόδραση στη γαλλική γλώσσα για να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια της Γαλλοφωνίας!

Aς ανταμώσουμε ξανά στην Σίνα!

Ήρθε η ώρα να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί από κοντά, διατηρώντας φυσικά τις απαραίτητες αποστάσεις!

Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου

Το Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά και σας προσκαλεί στη μαγεία του σινεμά μέσα σ’ έναν από τους πιο όμορφους κήπους της πόλης, αυτούς της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Θα γίνουν τρεις μοναδικές προβολές, στις 7 και 16 Ιουλίου και την 1η Σεπτεμβρίου στις 21.15. Tο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων και υποχρεωτική κράτηση.

Λογοτεχνικές βραδιές με θέα

Η όμορφη ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου με την πανοραμική θέα δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το ραντεβού. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, απολαύστε μια νύχτα γεμάτη έρωτα και λογοτεχνία, κάτω από τ’ άστρα, στα πόδια του Λυκαβηττού με θέα την Ακρόπολη και αναγνώσεις από τους ηθοποιούς Πολύδωρο Βογιατζή και Άλκηστη Πουλοπούλου.

Τέλος, για τους αγαπητούς φίλους αναγνώστες της Βιβλιοθήκης Octave Merlier, για τα μέλη της κάρτας CLUB IFG, αλλά και για όλους όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, υπάρχει η υπηρεσία «Δανεισμός κατόπιν παραγγελίας» ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ούτε η δική σας υγεία, ούτε η υγεία των άλλων!

Αναλυτικές πληροφορίες σύντομα στο www.mediatheque.gr.