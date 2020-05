Dance With You: Δείτε το νέο βίντεο κλιπ των Someone Who Isn’t Me

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Γεωργόπουλος, η πρόσφατα βραβευμένη Διευθύντρια Φωτογραφίας Χριστίνα Μουμούρη και οι Someone Who Isn’t Me ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν το music video του τραγουδιού «Dance With You», από το ομώνυμο ντεμπούτο τους που κυκλοφορεί από την Amour Records.

«Δε χρειάζεται καμία αρμονία, καμία χάρη. Το στυλ είναι αδιάφορο. Οι φιγούρες δεν έχουν σημασία. Κανείς δε νοιάζεται για τον ρυθμό. Πρέπει μόνο να μείνουν όρθιοι. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που να ήρθε απλά για να χορέψει;».

Με τις ρίζες τους στα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, οι Μαραθώνιοι Χορού, αποτέλεσαν, για μίαμιση περίπου δεκαετία, έναν πολύ δημοφιλή αλλά και αμφιλεγόμενο θεσμό αφού συνδύαζαν το θέαμα με την ταπεινωτική εξάντληση των χορευτών. Η διάρκειά τους κυμαινόταν από κάποιες ώρες μέχρι και εβδομάδες. Η συμμετοχή των χορευτών συνήθως ήταν μεγάλη αφού, εκτός από τα χρηματικά έπαθλα, εξασφάλιζαν τροφή και στέγη σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο. Οι κοινωνικές αντιδράσεις και η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών είχαν ως αποτέλεσμα ο ενθουσιασμός του κοινού σταδιακά να ξεθυμάνει και οι διαγωνισμοί να σταματήσουν προς τα τέλη της δεκαετίας του ’30.

Οι αντιφατικοί αυτοί αγώνες πήραν τη θέση τους στην ποπ κουλτούρα, μέσω της ταινίας του Sydney Pollack, «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Αυτό είναι το feeling που μεταφέρει το νέο βίντεο κλιπ των Someone Who Isn’t Me, στο οποίο πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Θεοδώρα Τζήμου και ο Όμηρος Πουλάκης.

Δείτε κι εσείς το βίντεο κλιπ για το τραγούδι Dance With You: