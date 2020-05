Αφιέρωμα «Memes»: Ανοιχτή συζήτηση από το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Memes. Προφέρεται μιμς. Προέρχεται από τη «μίμηση». Τα μιμίδια είναι δημοφιλή και είναι παντού. Είναι από τις πιο γνωστές και χρησιμοποιημένες λέξεις, για τις οποίες, όμως, γνωρίζουμε ελάχιστα.

Διοργανώνοντας ένα πρωτότυπο, πρωτοποριακό και προκλητικό κινηματογραφικό αφιέρωμα στα memes, το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:00, σε μια συζήτηση που διερευνά το φαινόμενο αλλά και τις συνέπειες των memes, από την καθημερινή μας δόση γέλιου, ως τα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραβίασή τους.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Ματίας Φριτς, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «The Story of the Technoviking», ο Γιάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι Real Ancient Memes.

Τη συζήτηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube, συντονίζει o συγγραφέας Γιάννης Παλαβός.