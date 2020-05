Galata Gazi: Το πρόγραμμα της μουσικής σκηνής για τον Μάιο και τον Ιούνιο

Έπειτα από την διακοπή λειτουργίας των δυόμισι μηνών, το Galata Gazi ανοίγει από την Τετάρτη 27 Μαΐου, στον αίθριο, με τις ανοιχτές οροφές χώρο, που ετοιμάστηκε για να σας προσφέρει όμορφες βραδιές το καλοκαίρι που έρχεται. Σχετικά με το μουσικό πρόγραμμα μπορείτε να ενημερωθείτε από την σελίδα τους στο Facebook.

Το Galata Gazi συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της υγείας και τηρώντας τις κοινωνικές αποστάσεις προγραμμάτισε μουσικές βραδιές για να μας φέρει πιο «κοντά». Για την επίσκεψή σας θα ήταν χρήσιμο να γίνεται κράτηση γιατί η διαθεσιμότητα θέσεων είναι περιορισμένη.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων:

Πέμπτη 28 Μαΐου, 21:30/Γιώργος Κούτσικας

Ο Γιώργος Κούτσικας μετά από αρκετή απουσία επανέρχεται στις μουσικές σκηνές με μία αναδρομή στις προσωπικές του δουλειές, σε διαλεγμένα κομμάτια από την ελληνική δισκογραφία και την λαική μουσική παράδοση μας. Μαζί του συμπράττουν οι : Τάσος Γουσέτης στο βιολί και η Σοφία Κάκκου στα κρουστά.

Είσοδος: 4 Ευρώ.

Παρασκευή 29 Μαΐου, 22:30/Αχιλλέας Περσίδης trio

Η συνεργασία των Αχιλλέα Περσίδη (κιθάρες, λαούτο), Παναγιώτη Κατσικιώτη – Τσίκο – (κρουστά) και Γιώργου Λιμάκη (κιθάρα, λαούτο) μας δίνει έναν στέρεο ήχο, ρυθμικό, ένα ήχο που δομείται από μελωδίες με σαφή γεωγραφική νύξη. Οργανικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί, από τη μουσική περιπέτεια και διαδρομή των προαναφερθέντων μουσικών.

Είσοδος: 6 ευρώ

Σάββατο 30 Μαΐου, 22:30/ Haig Yazdjian – Βαγγέλης Καρίπης – Χάρης Λαμπράκης

Τρεις δεξιοτέχνες σε μια ονειρική μουσική διαδρομή από την παραδοσιακή μουσική στη jazz και τον αυτοσχεδιασμό.

Είσοδος 7 ευρώ

Δευτέρα 1 Ιουνίου, 21.30/ Οn The RoaD Live

Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης και ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου Dimitris Chatzidimitriou παρουσιάζουν σε πλήρη σύνθεση ένα ακόμη περιπετειώδες πρόγραμμα των On The RoaD. On the road Live CD – 2014, Λευκά Πανιά και «Oniroxis» θα μπλεχτούν με καινούριες συνθέσεις αλλά και με τις γνωστές διασκευές τους.

Είσοδος: 4 ευρώ

Τρίτη 2 Ιουνίου, 21:30/ Μουσικό Σεργιάνι

Αλέξανδρος Κεντρής – Θοδώρα Αθανασίου – Γλαύκος Σμαριανάκης

Γλαύκος Σμαριανάκης βιολί τραγούδι

Θεοδώρα Αθανασίου κιθάρα τραγούδι

Αλέξανδρος Κεντρής μπουζουκι τραγούδι

Είσοδος: 4 ευρώ

Τετάρτη 3 Ιουνίου, 21:30/ Ρεμπέτικο Τρίο

Το Ρεμπέτικο Τρίο αποτελούν οι μουσικοί: Βασίλης Σκούτας (Μπουζούκι, φωνή), Δημήτρης Μηταράκης (Κιθάρα, φωνή), Γιάννης Ζαρίας (Βιολί, μπαγλαμάς)

Ο Βασίλης Σκούτας (τρίχορδο μπουζούκι, τραγούδι), ο Δημήτρης Μηταράκης (κιθάρα, τραγούδι) και ο Γιάννης Ζαρίας (βιολί, μπαγλαμάς) γνωρίστηκαν παίζοντας μαζί σε διάφορα σχήματα σε μουσικούς χώρους της Αθήνας. Ως τρίο το διασκεδάζουν ιδιαίτερα παίζοντας τα αγαπημένα τους ρεμπέτικα και σμυρναίικα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις παικτικές και φωνητικές τους ικανότητες. Αγαπημένοι συνθέτες πολλοί… Σκαρβέλης, Καρίπης, Τούντας, Περιστέρης, Μάρκος, Τσιτσάνης, Χατζηχρήστος αλλά και Τζουανάκος και πάει λέγοντας. Οι εκτελέσεις των κομματιών πολλές φορές ξεφεύγουν από την απλή αναπαραγωγή της πρώτης εκτελέσεως, με διάφορα αρμονικά, ρυθμικά πειράγματα και αυτοσχεδιασμούς ανάλογα με τη διάθεση, με σεβασμό όμως πάντοτε στο χρώμα.

Είσοδος: 3 Ευρώ

Πέμπτη 4 Ιουνίου, 21:30/ ΑΤΑΡ ΤΟΥ ΤΑΡ

Ιουλία Καραπατάκη – Άγης Παπαπαναγιώτου – Σωτήρης Τσόγκας

Η Ιουλία Καραπατάκη (τραγούδι) ο Άγης Παπαπαναγιώτου (κιθάρα-τραγούδι) και ο Σωτήρης Τσόγκας (μπουζούκι-τραγούδι) με ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά.

Είσοδος: 5 Ευρώ

Παρασκευή 5 Ιουνίου, 22:30/ Ρεμπετιέν

Οι Rebetien για δύο παραστάσεις στο Galata Gazi παρουσιάζοντας τραγούδια και σκοπούς από το ρεπερτόριο της ρεμπέτικης και σμυρναίικης μουσικής, με μια σύγχρονη ενορχηστρωτική προσέγγιση, αλλά και νέες πρωτότυπες συνθέσεις από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν αυτή την περίοδο.

Οι Rebetien μας ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο μεταδίδοντας τη μουσική παράδοση του αστικού λαϊκού τραγουδιού και έρχονται να μας παρουσιάσουν ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, όχι απαραίτητα γραμμοφωνικό, αλλά κυρίως αποτελούμενο από μια αλυσίδα συνθέσεων του πιο σύγχρονου ρεπερτορίου, ολοκληρώνοντας παράλληλα τον πρώτο κύκλο συνθέσεων τους.

Η διάθεση για πειραματισμό στη σύνθεση και στην ενορχήστρωση σημαδεύει μια διαφορετική αισθητική προσέγγιση των ήδη γνωστών ακουσμάτων. Το μεγάλο φάσμα του ρεπερτορίου και η εκφραστική δεινότητα των μουσικών είναι ικανά να μεταβάλλουν το μουσικό κλίμα από ατμοσφαιρικό και νοσταλγικό έως άκρως δυναμικό και διασκεδαστικό.

Με τους: Αυγερινή Γάτση (ακορντεόν, τραγούδι), Φώτης Βεργόπουλος (μπουζούκι, τραγούδι), Κωστής Κωστάκης (κιθάρα, τραγούδι), Γιάννης Ζαρίας (βιολί, μπαγλαμάς), Γιάννης Κάτος (κοντραμπάσο)

Είσοδος: 6 ευρώ

Σάββατο 6 Ιουνίου, 22:30/ Γιώργης Μανωλάκης

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, το Galata Gazi υποδέχεται τον Γιώργη Μανωλάκη με το λαούτο του, από το Ηράκλειο Κρήτης.

Κυριακή 7 Ιουνίου, 21:30/ Βασίλης Προδρόμου – Dasho Kurti – Δημήτρης Σίντος

Ο Βασίλης Προδρόμου, ο Dasho Kurti & ο Δημήτρης Σίντος, δεν αντέχουν άλλο να παίζουν στο σπίτι! Μας λείψατε… Αρκετοί λέτε ότι σας λείπουμε κι εμείς. Επιτέλους, θα ανταμώσουμε στο Galata!

Είσοδος: 5 ευρώ

Σάββατο 13 Ιουνίου, 22:30/ Haig Yazdjian

Ο Haig Yazdjian γεννημένος στην Συρία από γονείς Αρμένιους, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η καταγωγή του, οι καταβολές και οι παιδικές του μνήμες, μπολιασμένες από τον πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου, οδήγησαν τον Haig στο να υφάνει την τεράστια μουσική παράδοση της Αρμενίας και της Μέσης Ανατολής με τους μουσικούς ιδιωματισμούς της Δύσης και διαλέγοντας τα πιο δυνατά στοιχεία των δύο κόσμων, φτάνει τη μουσική του σε υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας.

Τις παραστάσεις του αποτελούν συνθέσεις από τα άλμπουμ του Talar, Garin, το Κτήνος στο Φεγγάρι και Υeraz καθώς και απρόσμενες μουσικές που γεννιούνται την στιγμή του αυτοσχεδιασμού. Εξερευνά τους τόπους του αυτοσχεδιασμού και των σολιστικών αναζητήσεων με το ούτι και τη φωνή του, ανοίγοντας νέους δρόμους σε μια μουσική που όσο ορίζεται γεωγραφικά, τόσο παγκόσμια είναι ταυτόχρονα.

Παίζουν οι: Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Τάσος Πούλιος (κανονάκι)

Είσοδος: 7 ευρώ