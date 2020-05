Το κανάλι All Arts της Νέας Υόρκης τιμά τον Θεόδωρο Τερζόπουλο και το Θέατρο Άττις

Το βραβευμένο με Emmy κανάλι ALL ARTS του δικτύου PBS στο πλαίσιο του προγράμματος NEVER IN NEW YORK παρουσιάζει επιδραστικούς σκηνοθέτες του θεάτρου και της όπερας, που δεν παρουσίασαν ποτέ δουλειά τους στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα τους ο Heiner Muller, o Cristoph Marthaler, o Frank Castorf, ο Barrie Kosky, o Kirill Serebrenikov και ο Θεόδωρος Τερζόπουλος.

Το πρόγραμμα του ALL ARTS για την επόμενη εβδομάδα:

Στις 25 Μαΐου Το Ταξίδι του του Διονύσου , το ντοκιμαντέρ της αείμνηστης Λουκίας Ρικάκη (για την ίδρυση του Θεάτρου Άττις και την πρώτη παράσταση των Βακχών).

Στις 26 Μαΐου το Alarme που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Άττις.

Στις 27 Μαΐου τις Τρωάδες από το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, όπως παρουσιάστηκε σε streaming από το Ίδρυμα Ωνάση.

Οι παραστάσεις και οι ταινίες που προβάλλει το ALL ARTS είναι διαθέσιμες σε χρήστες αποκλειστικά στις Η.Π.Α.