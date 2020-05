Η Σαβίνα Γιαννάτου live από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Η Σαβίνα Γιαννάτου θα εμφανιστεί live από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ το Σάββατο 30 Μαΐου στις 21:00.

Τη συνοδεύει στο πιάνο ο εξαιρετικός πιανίστας της τζαζ Σπύρος Μάνεσης, ο οποίος έχει διασκευάσει και τα τραγούδια της συναυλίας και πρόσφατα εμφανίστηκε μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη στην ίδια σειρά συναυλιών.

Η Σαβίνα Γιαννάτου είναι γνωστή εδώ και χρόνια για την εξαιρετική της ικανότητα να συνδυάζει στοιχεία αυτοσχεδιασμού με τις μουσικές του κόσμου. Διεθνώς καταξιωμένη, με σπάνιες ερμηνευτικές δυνατότητες, έχει μαγέψει με την ερμηνεία της τα ακροατήρια των χωρών που τακτικά επισκέπτεται, από το Barbican του Λονδίνου έως το WOMAD festival, σε Αμερική, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία και έχει ενθουσιάσει τους πιο απαιτητικούς κριτικούς μουσικής σε όλο τον κόσμο.

Ο Σπύρος Μάνεσης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων μουσικών της τζαζ, με πολύχρονες σπουδές σε Ελλάδα και Ολλανδία και καλλιτεχνική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη.

Τι θα ακούσουμε στο live

Με τη συνάντησή τους στη σκηνή του ΚΠΙΣΝ, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Σπύρος Μάνεσης μας καλούν να περιπλανηθούμε μαζί σε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις με όχημα την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό. Τραγούδια διαφορετικών λαών, σε διαφορετικές γλώσσες και μουσικά ιδιώματα, εναλλάσσονται με την έντεχνη ελληνική μουσική μέσα από μια ενιαία προσέγγιση για πιάνο και φωνή. Το ελληνόφωνο τραγούδι της Κάτω Ιταλίας συνυπάρχει με τη μουσική της Αρμενίας, του Λιβάνου, της Κορσικής, της Σαρδηνίας, αλλά και με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, της Λένας Πλάτωνος και του Νίκου Κυπουργού.

Σχετικά με την σειρά #snfccAtHome: music

Η σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία συναυλίες όπως της Δήμητρας Γαλάνη, του Δημήτρη Καμαρωτού και του Σταύρου Λάντσια.

Η σειρά #snfccAtHome: music, όπως και όλο το ψηφιακό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Λίγα λόγια για την καλλιτέχνιδα

Η Σαβίνα Γιαννάτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μελέτησε τραγούδι με τη Γωγώ Γεωργιλοπούλου και τον Σπύρο Σακκά στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο με υποτροφία του “Μουσηγέτη”. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε με την εκπομπή του Γ’ Προγράμματος της ΕΡΤ «Εδώ Λιλιπούπολη» σε συνεργασία κυρίως με τη Λένα Πλάτωνος, με την οποία στην συνέχεια ηχογράφησε τους δίσκους Σαμποτάζ, Καρυωτάκης 13 τραγούδια, και Το ’62 του Μάνου Χατζιδάκι, που αποτελούν σταθμούς για την ελληνική δισκογραφία.

Συνεργάστηκε, επίσης, με τους συνθέτες Νίκο Μαμαγκάκη (στις όπερες Ερωτόκριτος και Αρετούσα, Ερωφίλη, Όπερα των Σκιών και σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές), Νίκο Κυπουργό (Νανουρίσματα, Τα μυστικά του κήπου), Μιχάλη Γρηγορίου, Δημήτρη Μαραγκόπουλο, Δημήτρη Καμαρωτό, Βαγγέλη Κατσούλη, Arild Andersen, Barry Guy, Νίκο Γαλενιανό κ.α. Υπήρξε μέλος (1981-1991) του «Εργαστηρίου Παλιάς Μουσικής» ερμηνεύοντας μουσική του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Από το 1992 ασχολείται με τον ελεύθερο φωνητικό αυτοσχεδιασμό στο χώρο της free τζαζ. Από το 1994 συνεργάζεται με το συγκρότημα «Primavera en Salonico» με το οποίο ερμηνεύει τραγούδια από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια σε μουσικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Έχει συνθέσει μουσική για το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας, το Θέατρο του Νέου Κόσμου, καθώς και για ντοκιμαντέρ, παραστάσεις παντομίμας και video art. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει γύρω στους τριάντα δίσκους με συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες, ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς και δικά της τραγούδια.

Λίγα λόγια για τον Σπύρο Μάνεση

Ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης είναι ενεργό μέλος της ελληνικής και της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής. Στις σπουδές του περιλαμβάνονται πτυχίο κλασικού και δίπλωμα τζαζ πιάνου από το ωδείο Athenaeum και Master από το Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ.

Ως leader ή co-leader έχει ηχογραφήσει τα άλμπουμ Trioism, Undelivered, 9 portraits of Lena Platonos, First takes, Chronos Project, Spiral Trio και Well excuse me. Έχει συνεργαστεί με μια πλειάδα κορυφαίων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει περιοδεύσει σε Ευρώπη και Αμερική. Έχει επίσης συμπράξει ως σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2015 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πρώτο ελληνικό τζαζ διαγωνισμό «Απόλλων» με το project του Spiral Trio. Διδάσκει τζαζ πιάνο και είναι επισκέπτης καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.