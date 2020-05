Ένα γράμμα από τη Νέα Υόρκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Λαφίνα Επταμηνιτάκη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποφοιτώντας με άριστα και αρχιτεκτονική και τέχνη στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δανίας, που της έδωσε την ευκαιρία να συνδυάσει τη γραφή και το θέατρο με την αρχιτεκτονική. Από το 2016 ζει στη Νέα Υόρκη και έχει δουλέψει σε διάφορους οργανισμούς, όπως τους Storefront for Art and Architecture και Solomon R. Guggenheim Museum, όπου συμμετείχε στις εκθέσεις Josef Albers in Mexico, Life is Cheap και Giacometti. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται στους MOS Architects και ασχολείται με το σχεδιασμό εκθέσεων, κτιρίων, αντικειμένων αλλά και βιβλίων. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος του Ατελιέ Ατθίς στην Ελλάδα, ένα βραβευμένο στούντιο αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.