Ο Roger Waters παίζει το «Mother» των Pink Floyd σε… καραντίνα και το μοιράζεται μαζί μας

Την Κυριακή, ο Roger Waters δημοσίευσε μία διαφορετική εκδοχή του «Mother» των Pink Floyd σε… κοινωνική αποστασιοποίηση. Αντί να παίξει το κλασικό hit του «The Wall», όπως μας έχει συνηθίσει, συνδέθηκε μέσω βίντεο-κλήσης με την μπάντα του και έπαιξαν μαζί το κομμάτι από απόσταση!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Extra Licks: Η νέα σειρά των The Rolling Stones με τις πιο θρυλικές συναυλίες τους

Φαίνεται ότι και για τον βετεράνο της ροκ είναι δύσκολη η καραντίνα και η απομάκρυνση από τους αγαπημένους του. Έτσι, την Κυριακή 17 Μαϊου, μοιράστηκε μερικές από τις σκέψεις του σχετικά με την κοινωνική αποστασιοποίηση, καθώς και μία ερμηνεία του «Mother».

«Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι αναγκαίο κακό. Βλέποντας το «Mother» μου θύμισε πόσο αναντικατάστατη είναι η χαρά του να παίζεις με ένα συγκρότημα» έγραψε ο Roger Waters σε tweet, το οποίο ακολουθούσε μία social distancing εκδοχή του κλασικού τραγουδιού των Pink Floyd.

Το ασπρόμαυρο βίντεο ξεκινά με τον Waters να παίζει μόνος του κιθάρα. Όσο παίζει, τα μέλη της μπάντας του, με την οποία περιοδεύει, τον συνοδεύουν, παίζοντας από το σπίτι τους.

Social distancing is a necessary evil in Covid world. Watching «Mother» reminds me just how irreplaceable the joy of being in a band is. pic.twitter.com/F4fxQCfbd6 — Roger Waters (@rogerwaters) May 17, 2020

Όπως πολλοί καλλιτέχνες, έτσι και ο Roger Waters αναγκάστηκε να αναβάλλει την περιοδεία του «This Is Not A Drill» που θα ξεκινούσε τον Ιούλιο. Φυσικά, ο κορονοϊός του χάλασε τα σχέδια, και η περιοδεία αναβλήθηκε για το 2021. Με αυτή την full-band εκδοχή του «Mother» ο ιδρυτής των Pink Floyd μας έδωσε μία μόνο γεύση από την θρυλική περιοδεία που μας περιμένει του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας του, ο Waters είχε δημοσιεύσει άλλα δύο ασπρόμαυρα βίντεο. Εκείνη τη φορά, όμως, ήταν διασκευές του «The Right to live in Peace» και του «Paradise» του αδικοχαμένου φίλου του, John Prine.