Notes to Readiness: Παίξτε το διαδραστικό παιχνίδι ρόλων του Ιδρύματος Ωνάση online!

Την Πέμπτη 14 Μαϊου στις 20:00, μια επική online μάχη ξεκινάει. Πατήστε ENTER και παίξτε ζωντανά στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, το νέο διαδραστικό παιχνίδι ρόλων, «Notes to Readiness».

READY TO PLAY?

To Notes to Readiness: Step 1 είναι ένα από τα έργα του project ENTER του Ιδρύματος Ωνάση και δημιουργήθηκε μέσα σε 120 ώρες από τους Κωστή Σταφυλάκη, Τεό Τριανταφυλλίδη και Αλέξη Φιδετζή.

Το παιχνίδι ξεδιπλώνεται live ως μια μάχη ανάμεσα στην ομάδα των Preppers και στη Χρυσή Ορδή. Το κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο αφού μπορεί να επηρεάσει και να ανατρέψει την πορεία του παιχνιδιού, γράφοντας comments στο chat του YouTube.

Χρησιμοποιώντας τη δομή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, για οικιακά περιβάλλοντα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν ένα live stream που αλληλεπιδρά με το κοινό του YouTube μέσω του Live Chat. Σε λειτουργία παιχνιδιού, οι χαρακτήρες αυτοί θα μοιραστούν σημειώσεις για την ετοιμότητα, θα προτείνουν στρατηγικές επιβίωσης και θα αναπτύξουν ένα αισθητηριακό γλωσσάρι για τον συνεχιζόμενο εγκλεισμό μας.

The Preppers VS The Golden Horde

Γνωρίστε τους ήρωες του παιχνιδιού

O Dungeon Master έχει χαμηλή δυνατότητα για φθορά, αλλά υψηλή αντοχή και άμυνα. Είναι πεπειραμένος και επίμονος.

O Prepper Rick έχει χαμηλά επίπεδα φθοράς, αλλά γι’ αυτό οι Preppers δρουν ομαδικά.

Ο Golden Horde Soldier, the average foot soldier of the Horde is fast and strong but with low stamina and mana.

Το Oracle μπορεί να εξαπολύσει ξόρκια τόσο σε εχθρούς όσο και σε συμμάχους, νεκρώνοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους έτσι ανοσία

απέναντι στη φθορά.

Μάθετε περισσότερα για το παιχνίδι εδώ.